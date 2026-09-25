Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Új FixMÁP és MÁP Plusz érkezik októberben, az Államadósság Kezelő Központ már közzétette az új sorozatok feltételeit. A FixMÁP éves kamata 5,50 százalék marad, miközben az ötéves MÁP Plusz 5,00 százalékról indul, és a futamidő végére 6,00 százalékos kamatig emelkedik. A lakossági megtakarítóknak azonban már nem ugyanazt a hozamot kínálja az állampapírpiac, mint néhány hónappal korábban.

Új lakossági állampapírok érkeznek október elején. Az ÁKK közlése szerint október 2-i értéknappal kezdődik az új, 2029/Q2 sorozatszámú Fix Magyar Állampapír és a 2031/M6 sorozatszámú Magyar Állampapír Plusz értékesítése. A két papír alapvető konstrukciója nem változik, a kamatok azonban a korábbi sorozatokhoz képest már jóval alacsonyabb szinten vannak.

A FixMÁP hároméves futamidejű lesz, és 2029. október 25-én jár le. A papír éves kamata 5,50 százalék, a kamatot pedig negyedévente fizeti ki az állam. A maximális évesített hozam, vagyis az EHM 5,62 százalék. Az első kamatperiódus 2027. január 25-ig tart, erre az időszakra 1,72 százalékos időarányos kamat jár. Ezt követően január 25-én, április 25-én, július 25-én és október 25-én történik a kamatfizetés, az éves 5,50 százalékos kamat időarányos részének megfelelően.

Aki például 1 millió forintot fektet az új FixMÁP-ba, az éves szinten 55 ezer forint kamattal számolhat, amennyiben a teljes évre vonatkozó 5,50 százalékos kamat érvényesül. 10 millió forintnál ugyanez 550 ezer, 20 millió forintnál pedig 1,1 millió forint éves kamatot jelent.

A másik új papír, a MÁP Plusz hosszabb futamidejű. A 2031/M6 sorozat 2031. november 27-én jár le, vagyis ötéves befektetésről van szó. Ennél a konstrukciónál a kamat évente egyszer kerül kifizetésre, és évről évre emelkedik.

Az első évben 5,00 százalékos, a második évben 5,25 százalékos, a harmadik évben 5,50 százalékos, a negyedik évben 5,75 százalékos, az ötödik évben pedig 6,00 százalékos kamatot fizet. A teljes futamidőre számított évesített hozam 5,47 százalék.

Ez azt jelenti, hogy a MÁP Plusz első évében 10 millió forint után 500 ezer forint kamat járhat, az ötödik évben pedig már 600 ezer forint. A kamatláb azonban önmagában nem hasonlítható össze egy az egyben a FixMÁP-éval, hiszen az egyik papír három-, a másik ötéves futamidejű, ráadásul a kamatfizetés gyakorisága is eltér.

Már nem 7 százalék körül járnak a lakossági állampapírok

A mostani kamatszintek azért is érdekesek, mert az elmúlt hónapokban jelentős változás ment végbe a lakossági állampapírok piacán. A FixMÁP kamata korábban még 7 százalékos volt, majd több lépésben csökkent 5,50 százalékra. A MÁP Plusz kamata szintén fokozatosan mérséklődött.

Júliusban például az ÁKK lezárta az akkor elérhető FixMÁP- és MÁP Plusz-sorozatok értékesítését, és az új papírok már 0,50 százalékponttal alacsonyabb kamattal jelentek meg. A most érkező októberi sorozatok esetében ezek a kamatszintek lényegében változatlanok maradnak.

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A kamatok csökkenése nem véletlen. Az ÁKK korábbi indoklása szerint a lakossági állampapírok kamatainak felülvizsgálatát többek között az államkötvények aukcióin kialakult alacsonyabb hozamok, az infláció mérséklődése és a jegybanki alapkamat változása indokolta.

A lakossági megtakarítók szempontjából ez fontos fordulat. A korábbi 7 százalék körüli, fix kamatozású állampapírhozam olyan magasra tette a lécet, hogy a kockázatosabb befektetésekkel szemben is komoly előnyt jelentett. Az 5,50 százalékos FixMÁP és az 5–6 százalék között kamatozó MÁP Plusz mellett azonban már más befektetések hozamát is érdemes lehet összevetni.

Nem mindegy, mikor kell a pénz

A két új papír közötti egyik legfontosabb különbség a futamidő. A FixMÁP három évre szól, és negyedévente fizet kamatot, míg a MÁP Plusz öt évre szól, és évente egyszer fizet, ráadásul lépcsőzetesen növekvő kamat mellett. Aki számára fontos, hogy rendszeresen kapjon kamatot, annak a FixMÁP negyedéves kifizetése lehet lényeges szempont. A MÁP Plusznál ezzel szemben a kamat évről évre emelkedik, ezért hosszabb távon kell gondolkodni.

A vásárlási korlátok is eltérnek. A FixMÁP-ból egy forgalmazó egy adott befektető számára a forgalomba hozatali időszakban legfeljebb 250 millió forint együttes névértéket értékesíthet. A MÁP Plusznál ugyanez a limit 50 millió forint.

Az új sorozatok tehát továbbra is kiszámítható, előre meghatározott kamatot kínálnak, de a korábbi időszakhoz képest már jóval alacsonyabb hozamszinten. Aki most keresi, hová tegye a megtakarítását, annak ezért nemcsak azt érdemes megnéznie, hogy 5,50 vagy 6 százalék szerepel-e a kamat mellett, hanem azt is, mikor lesz szüksége a pénzre, milyen gyakran szeretne kamatot kapni, és mekkora kockázatot vállalna az állampapír helyett.