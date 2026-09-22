Keményen fizethetnek a leggazdagabb magyarok: kiderült, mekkora vagyont kaszálna be rajtuk az állam

Bár évi hatszázmilliárd forintos bevételt is hozhatna az államkasszának a tervezett hazai vagyonadó, a Joint Venture Szövetség (JVSZ) szerint a bevezetése komoly kockázatokat rejt. A nemzetközi trendekkel is szembemenő intézkedés nagyjából 6400 vagyonos magánszemélyt érintene, a szervezet azonban arra figyelmeztet, hogy a büntető jellegű kommunikáció helyett a káros gazdasági hatások enyhítésére van szükség.

Világszerte egyre inkább visszaszorul a nettó vagyonadó alkalmazása, hiszen az OECD-országok közül korábban tizenkettőben létezett valamilyen formában, mára azonban mindössze négy állam tartotta meg. A JVSZ szerint ez a tendencia intő jel a hazai bevezetés előtt. A tervek szerint az új adónemet az egymilliárd forintot meghaladó vagyonokra vetnék ki, amelynek alapját a vállalatértékek, az ingatlanok és a pénzügyi befektetések együttes összege adná.

A szervezet becslései alapján Magyarországon körülbelül 6400 magánszemély rendelkezik legalább egymilliárd forintnyi céges vagyonnal. Ezek összesített értéke eléri a 30 ezer milliárd forintot, amelynek mintegy kétharmada egy szűkebb, ezerfős réteg kezében összpontosul. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a bizalmi vagyonkezelések és a tőkealapok tényleges tulajdonosi köre nem teljesen nyilvános. Jelenleg nagyjából 16 ezer milliárd forintot tartanak bizalmi vagyonkezelésben, de egyelőre kérdéses, hogy ebből pontosan mekkora hányad esik majd az új adó hatálya alá - írja a 444.hu.

Csorbai Hajnalka, a JVSZ elnöke rámutatott, hogy a nemzetközi gyakorlat és az elérhető adatok alapján feltételezhető, miszerint az érintettek egyéb vagyonelemei az ismert vállalatértékkel nagyjából megegyező volument tesznek ki. Így a célcsoport teljes vagyona akár a 60 ezer milliárd forintot is elérheti, ami egyszázalékos adókulccsal számolva évente mintegy 600 milliárd forintos költségvetési bevételt jelenthet az államnak. A Magyarországon bejegyzett, külföldi részvételű vállalatokat képviselő szövetség szerint bár ez az összeg látszólag jelentős, az új teher a gyakorlatban számos problémát vet fel.

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A felmerülő aggályok ellenére a szervezet nem állítja, hogy egyáltalán ne legyen vagyonadó, ugyanakkor hangsúlyozza a megfelelő kormányzati kommunikáció fontosságát. Kiemelték, hogy el kell kerülni azt az üzenetet, mintha az állam pusztán büntetni akarná a vagyonos réteget. A szövetség emellett olyan finomhangolásokat és konkrét intézkedéseket szorgalmaz, amelyek képesek ellensúlyozni és mérsékelni az új adónem gazdaságra gyakorolt esetleges káros hatásait.