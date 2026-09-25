Szárnyal az OTP és kilőttek a tőzsdék: közben 2007 óta nem látott szintre robbant a rettegett amerikai hozam

Óvatos optimizmus jellemzi pénteken a részvénypiacokat. Az amerikai tőzsdék emelkedéssel kezdték a napot, Európában délelőtt szintén a vevők voltak fölényben, a BUX pedig kora délutánra pluszba fordult. Az OTP ismét 46 ezer forint fölé került, miközben a nemesfémek is drágultak. A kötvénypiacon az amerikai tízéves hozam előző este 2007 óta nem látott szintre emelkedett.

A pénteki amerikai nyitás után a Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos pluszban áll. Budapesten a kora délutáni adatok szerint a BUX 0,2 százalékkal került feljebb, az OTP pedig 1,7 százalékos emelkedésével kiemelkedett a hazai mezőnyből. A bankpapír árfolyama ezzel ismét meghaladta a 46 ezer forintot.

Az amerikai határidős indexek már a nyitás előtt emelkedést vetítettek előre, bár akkor még a Nasdaq mutatta a legerősebb képet. Európában délelőtt a német DAX 1, a francia CAC 0,4, a brit FTSE pedig 0,6 százalékos nyereségnél járt.

Az arany és az ezüst is feljebb kapaszkodott

A nemesfémek piacán is javult a hangulat. Az arany kora délutánra 0,9 százalékkal drágult, és visszakerült az unciánkénti 4300 dolláros szint fölé. Az ezüst ennél nagyobb, 1,9 százalékos emelkedést mutatott, árfolyama a 65 dolláros szint közelébe ért.

Közel két évtizedes csúcson járt az amerikai kötvényhozam

Az amerikai tízéves állampapír hozama csütörtök este 5,23 százalékig emelkedett, amire 2007 júniusa óta nem volt példa. Péntek délelőtt ezt kisebb hozamcsökkenés követte.

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A délelőtti enyhülés ugyanakkor még nem jelentett tartós fordulatot. Az elmúlt napokban rendre az amerikai részvénypiac nyitása után indult meredek emelkedésnek a hozam, így a délutáni kötvénypiaci mozgások továbbra is kiemelt figyelmet érdemelnek.