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Gazdaság

Nagyot fordult a hangulat a magyar tőzsdén: ezt hozta a hétfői kereskedés

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 21. 18:06

Kis emelkedéssel zárt hétfőn a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX. A mutató 0,16 százalékkal, 242,89 ponttal erősödött, így 152 996,63 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető részvények közül a Magyar Telekom kivételével valamennyi drágult. A kedvező nemzetközi hangulatot többek között a csökkenő olajárak és amerikai kötvényhozamok támogatták.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.

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A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a BUX kis emelkedéssel zárt, ami a múlt pénteki esés enyhe korrekciója. Fontos magyar vállalatspecifikus hír nem érkezett a hét első kereskedési napján. Az éppen enyhülő közel-keleti konfliktus miatt csökken az olaj ára, kisebb a nemzetközi feszültség, az amerikai kötvényhozamok is estek, ennen hatására az európai és az amerikai tőzsdéken is pozitív hangulatban folyt a kereskedés - jelezte.

  • A Mol 15 forinttal, 0,29 százalékkal 5175 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,17 százalékkal 46 240 forintra nőtt, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,31 százalékkal 2554 forintra csökkent, forgalma 610,4 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,55 százalékkal 12 900 forintra emelkedett, a részvények forgalma 645,4 millió forintot ért el.

A BUMIX 9272,91 ponton zárt hétfőn, ez 3,01 pontos, 0,03 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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