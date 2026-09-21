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egy köteg magyar forint bankjegy és egy dollár
Gazdaság

Erősödik a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 21. 18:22

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor, napközben 361,92 forint és 364,63 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 385,28 forintról 384,43 forintra csökkent, míg a dolláré 317,18 forintról 315,67 forintra esett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1477 dollárról 1,1468 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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