A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.
Erősödik a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor, napközben 361,92 forint és 364,63 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 385,28 forintról 384,43 forintra csökkent, míg a dolláré 317,18 forintról 315,67 forintra esett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1477 dollárról 1,1468 dollárra gyengült.
Hétfő délelőtt erősödésbe kapcsolt a forint, az euró jegyzése 363 közelébe, a dolláré pedig 316,24 forintig süllyedt.
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Kisebb erősödéssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a péntek délutáni szintekhez képest.
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