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Szórakozás

Kitálalt anyagi helyzetéről Bochkor Gábor: ezt tervezi vagyonával a legendás rádiós

Pénzcentrum
2026. június 15. 18:12

Bochkor Gábor ritkán hallható őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, befektetéseiről és arról is, hogy szerinte mennyire befolyásolja életét a pénz.

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A Story magazin szerint a népszerű rádiós vállalkozása kifejezetten sikeres évet zárt. Az Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető adatok alapján cége több mint 50 millió forintot vett ki a vállalkozásból, miközben a társaság 2025-ben 177 millió forintos bevételt termelt.

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Bochkor szerint az anyagi helyzete stabil, és nyugdíjas éveiben sem tart attól, hogy megélhetési problémái lennének.

Van tartalékom, és nem költök túl azon, mint amennyim van. Ha lehúznák ma a redőnyt, jó pár évig tudnék élni a mostanihoz hasonló színvonalon

– fogalmazott.

A műsorvezető szerint ma már inkább élményekre és olyan dolgokra költ, amelyek valóban örömet okoznak neki. Elmondása alapján egyre inkább a kortárs művészetek felé fordult, otthonát is ilyen alkotásokkal díszíti.

Az interjúban szóba került egy korábbi rádiós megszólalása is, amelyben azt mondta, hogy valószínűleg észre sem venné, ha kisebb összeget emelnének le a bankszámlájáról. A kijelentés nagy visszhangot váltott ki, ezért a Storynak részletesebben is kifejtette, mire gondolt.

A rádiós szerint félreértették a szavait, ugyanis nem arról beszélt, hogy számára jelentéktelen lenne a pénz, hanem arról, hogy egy néhány tíz- vagy százezer forintos csalást nem biztos, hogy azonnal észrevenne a számlatörténetében.

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– mondta a magazinnak.

A Story arról is ír, hogy Bochkor Gábor külföldön is vásárolt ingatlant. A műsorvezető korábban Benidormban vett lakást, amelynek kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a környéken található Puskás Ferenc családjának villája is.

A rádiós hangsúlyozta, hogy bár kényelmes életet él, nem tartja magát pazarlónak, és nem a luxuscikkek jelentik számára a legfontosabb értéket. Inkább a biztonságot és a pénzügyi függetlenséget tartja szem előtt.
Címlapkép: Getty Images
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