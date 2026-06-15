A fővárosi folyamatokat egy új mutató, az árazási korrekciós index követi nyomon.
Kitálalt anyagi helyzetéről Bochkor Gábor: ezt tervezi vagyonával a legendás rádiós
Bochkor Gábor ritkán hallható őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, befektetéseiről és arról is, hogy szerinte mennyire befolyásolja életét a pénz.
A Story magazin szerint a népszerű rádiós vállalkozása kifejezetten sikeres évet zárt. Az Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető adatok alapján cége több mint 50 millió forintot vett ki a vállalkozásból, miközben a társaság 2025-ben 177 millió forintos bevételt termelt.
Bochkor szerint az anyagi helyzete stabil, és nyugdíjas éveiben sem tart attól, hogy megélhetési problémái lennének.
Van tartalékom, és nem költök túl azon, mint amennyim van. Ha lehúznák ma a redőnyt, jó pár évig tudnék élni a mostanihoz hasonló színvonalon
– fogalmazott.
A műsorvezető szerint ma már inkább élményekre és olyan dolgokra költ, amelyek valóban örömet okoznak neki. Elmondása alapján egyre inkább a kortárs művészetek felé fordult, otthonát is ilyen alkotásokkal díszíti.
Az interjúban szóba került egy korábbi rádiós megszólalása is, amelyben azt mondta, hogy valószínűleg észre sem venné, ha kisebb összeget emelnének le a bankszámlájáról. A kijelentés nagy visszhangot váltott ki, ezért a Storynak részletesebben is kifejtette, mire gondolt.
A rádiós szerint félreértették a szavait, ugyanis nem arról beszélt, hogy számára jelentéktelen lenne a pénz, hanem arról, hogy egy néhány tíz- vagy százezer forintos csalást nem biztos, hogy azonnal észrevenne a számlatörténetében.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Johnny Depp nem vesz észre 220 milliót, én meg nem veszek észre tíz- vagy százezret. Úgysem mondtam volna soha, mennyi pénz van nálam
– mondta a magazinnak.
A Story arról is ír, hogy Bochkor Gábor külföldön is vásárolt ingatlant. A műsorvezető korábban Benidormban vett lakást, amelynek kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy a környéken található Puskás Ferenc családjának villája is.
A rádiós hangsúlyozta, hogy bár kényelmes életet él, nem tartja magát pazarlónak, és nem a luxuscikkek jelentik számára a legfontosabb értéket. Inkább a biztonságot és a pénzügyi függetlenséget tartja szem előtt.
Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek.
565 millió forintért szállhattak harcba ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
Az esküvői árrobbanás után a Skanzen 2026-os díjszabása világosan mutatja, hová jutott a hazai lagzipiac.
Na, vajon elvitte-e valaki a 450 millió forintos főnyereményt a 24. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
A karakter egyszerre frusztrációlevezetés, technológiai játék és társadalmi tükör.
Legendás filmnek érkezik a folytatása: Oscar-díjas is a szereplők között - már itt is van az első trailer!
Bár a film nem számít klasszikus folytatásnak, a történet középpontjában ezúttal is Mark Zuckerberg és a Facebook áll.
Milliós bírság várhat a pórul járt hazai influenszerekre: eltitkolt bevételek miatt csapott le az adóhivatal
Két népszerű tartalomgyártó (TikTok) akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén,
Bár a legnagyobb hazai repoharas cég, a RevoUnion szabályzata szerint a visszaváltható zsetonok 2027 júniusában lejárnak, a fogyasztóknak nincs okuk az aggodalomra.
Vajon elvitte valaki a 480 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Idén nyáron is várja a strandolókat az Árasztó-parti szabadstrand.
Monique Covet fél éve él párkapcsolatban egy osztrák férfival, miközben szexuálterapeutaként dolgozik és egészségügyi tanulmányokat folytat Bécsben.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/24. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
A One Magyarország módosítja az RTL+ Premiumot: 2026-tól reklámok jelennek meg az alapcsomagban, reklámmentesség havi 500 forintos felárért érhető el.
Hivatalosan is érkezik a 2026-os világturné, már elindult a jegyértékesítés.
Anyagi helyzetéről vallott a Tankcsapda egykori gitárosa: vészesen fogy a pénze, mióta lelépett a zenekarból
Egy évvel a Tankcsapda elhagyása után saját zenekart alapított Sidlovics Gábor, aki most minden energiáját új projektjébe fekteti.
Ingyenjegyeket osztanak Budapest egyik legmenőbb strandjára: sokan igényelhetik, itt vannak a részletek
A XIII. kerület idén nyáron is átvállalja a Dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családok számára.
400 millió forintért szállhattak harcba ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
Szombaton este húzzák az Ötöslottó nyerőszámait, a várható főnyeremény ezen a héten 315 millió forint.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.