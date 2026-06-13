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Nyugdíjas takarítókat toboroznak: akár havi 350 ezret is meg lehet keresni a nyugdíj mellett
A Gazdagréti Uszoda nyugdíjas takarítót keres bruttó 2 200 forintos órabérrel, ami nyugdíj melletti adózás mellett akár havi 330 ezer forintos nettó keresetet is jelenthet. A beosztás rugalmas, a munkahely stabil, a számok pedig meglepően magasak a jelenlegi nyugdíjas álláspiacon.
A Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet új álláslehetőséget hirdetett a Gazdagréti Uszodába, ahol bruttó 2 200 forintos órabérért keresnek takarító munkatársat. A pozíció nyugdíj mellett is vállalható, a beosztás rugalmas, a munkakörnyezet rendezett, a kereseti lehetőség pedig a jelenlegi piaci viszonyokhoz képest kifejezetten magas.
A számok alapján egy teljes, heti öt napos munkavégzés havi 352 ezer forintos bruttó bért jelent, ami nyugdíj melletti adózás mellett nagyjából 330 ezer forint nettó. Még részmunkaidőben is figyelemre méltó összegek jönnek ki: heti három nap munkával körülbelül 231 ezer forint bruttó, kizárólag hétvégi beosztással pedig nagyjából 154 ezer forint bruttó kereshető.
A feladatok az uszodai öltözők, zuhanyzók, közösségi terek és irodák tisztán tartására, valamint fertőtlenítési munkákra terjednek ki. A munkáltató megbízható, önálló munkavégzésre képes jelentkezőket vár, jó fizikai állapottal.
Óriási szükség van a nyugdíjasokra!
A nyugdíjas munkavállalók iránti kereslet nem véletlenül nő: a magyar munkaerőpiac évek óta feszült, a cégek pedig egyre nehezebben találnak megbízható, hosszú távra tervezhető munkaerőt. A mostani bizonytalan helyzetben, amikor a külföldi vendégmunkások alkalmazása körül is egyre több a kérdőjel, a vállalatok számára felértékelődött az a réteg, amely azonnal bevethető, tapasztalt és rugalmas. A nyugdíjasok bevonása így nemcsak kényszermegoldás, hanem egyre inkább stratégiai lépés: stabilitást ad a cégeknek, miközben a dolgozók számára valós, kiszámítható pluszjövedelmet jelent.
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