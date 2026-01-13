Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?

A Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett adatai szerint 2025-ben 4,4 százalék volt az éves infláció. Ez határozza meg a Prémium Magyar Állampapírok következő időszaki kamatát: a PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek - szedte össze a Bankmonitor.

A frissen megjelent inflációs adat különösen lényeges a PMÁP-tulajdonosok számára, hiszen ezeknek a papíroknak a hozama közvetlenül az előző évi infláció mértékéhez kötődik. Az inflációkövető állampapírok továbbra is a befektetők kedvencei: december végén 3709,8 milliárd forintnyi PMÁP volt forgalomban, ami kissé meghaladja a második helyen álló FixMÁP 3651,8 milliárd forintos állományát.

A forgalomban lévő PMÁP-sorozatok kamatprémiumai között jelentős különbségek vannak. A régebbi kibocsátások között még találhatók olyan papírok, amelyek 1,5 százalékpontos felárat fizetnek az infláció felett – ilyen feltételekkel azonban már nem érhető el új sorozat. A skála másik végén a jelenleg értékesített 2035/I2 sorozat áll, amely mindössze 0,1 százalékpontos prémiumot kínál.

A 2035/I2 konstrukciója feltűnően erősen indul: az első évben fix 6 százalékos kamatot fizet. Ezt követően, 2026. május 23-tól már az inflációkövető mechanizmus lép életbe. Ekkor a befektetők a 4,4 százalékos tavalyi inflációhoz mindössze 0,1 százalékpontos felárat kapnak, vagyis összesen 4,5 százalékos éves hozammal számolhatnak 2027 májusáig.

A mérsékelt reálhozam ellenére a magyar megtakarítók más lehetőségeket is keresnek. Sokan választják a Bónusz Magyar Állampapírt, amelynek hozama a háromhónapos diszkont kincstárjegy-aukciók eredményéhez igazodik. Mások inkább a FixMÁP-ot részesítik előnyben, amely öt éven keresztül garantáltan 7 százalékos fix kamatot biztosít.

A jelenlegi lakossági állampapír-kínálat széles körű befektetői igényt fed le. A FixMÁP azoknak kedvez, akik hosszabb távra szeretnék rögzíteni a jelenlegi hozamszintet, és nem számítanak újabb inflációs hullámra. A Magyar Állampapír Plusz nagyobb rugalmasságot ad: évente egyszer, a kamatfizetéskor névértéken visszaváltható, cserébe legfeljebb 6,97 százalékos, vagyis valamivel alacsonyabb hozamot kínál.

A PMÁP az új sorozatok esetében már csak minimális prémiumot nyújt, ám továbbra is egyedülálló előnye, hogy valódi védelmet jelent egy esetleges újabb inflációs sokk idején. A Bónusz Magyar Állampapír a rövid távú piaci kamatok alakulását követi, ezért akkor lehet vonzó, ha valaki tartósan magas vagy emelkedő kamatkörnyezetre számít. Az euróalapú EMÁP alacsonyabb kamatot fizet, ugyanakkor devizavédelmet nyújt a forint esetleges gyengülésével szemben, míg a diszkont kincstárjegy rövid távú pénzparkolásra alkalmas eszköz.

A lakossági állampapírok mellett érdemes mérlegelni a diverzifikáltabb befektetési formákat is. A vállalati kötvények és a részvények magasabb kockázattal járnak, de hosszabb távon jellemzően kedvezőbb hozamkilátásokat kínálnak.

Azoknak, akik nem szeretnék vagy nem tudják önállóan kezelni összetettebb befektetési portfóliójukat, a professzionális vagyonkezelési szolgáltatások jelenthetnek megoldást. Ezek ma már nem kizárólag a nagy vagyonnal rendelkező befektetők számára elérhetők: több szolgáltató is kínál néhány százezer forinttól igénybe vehető, online elérhető vagyonkezelést, ahol szakértők hozzák meg a befektetési döntéseket előre meghatározott stratégia alapján.

