Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
Váratlan fordulat a lakossági állampapírok piacán: a Kincstári Takarékjegy népszerűsége jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben, egyes időszakokban még a MÁP Pluszt is megelőzte az eladási listákon - szúrta ki a Telex.
Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) heti jelentései alapján a lakossági állampapírok piacán továbbra is a FixMÁP és a MÁP Plusz a legnépszerűbb, azonban mellettük egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a Kincstári Takarékjegy (KTJ) iránt.
Míg korábban a KTJ-ből heti 5-10 milliárd forintnyi értékesítés volt jellemző, az elmúlt másfél hónapban több alkalommal is jelentősen meghaladta ezt az összeget. Volt kétszer 13 milliárdos, egyszer 17 milliárdos, sőt 2026 második hetében 18,3 milliárd forintos értékesítés is. Ezekkel a számokkal december utolsó két hetében a KTJ népszerűbb volt a MÁP Plusznál.
A Kincstári Takarékjegy egy-, illetve kétéves futamidőre vásárolható, 5,5, illetve 6 százalékos kamattal. Bár rövidebb futamidejű és alacsonyabb kamatozású, mint a FixMÁP (fix 7% öt évre) és a MÁP Plusz (6,5-7,5%), fontos különbség, hogy ezt a papírt kizárólag a Magyar Államkincstár és a Posta fiókjaiban lehet megvásárolni, online nem elérhető.
A KTJ papíralapú értékpapír, amelyet 10 ezer, 50 ezer, 100 ezer, 500 ezer és egymillió forintos címletekben lehet megvásárolni. A vásárlás után kapott igazolást a lejáratig meg kell őrizni, ekkor kapja meg a befektető a befizetett összeget a kamatokkal együtt.
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket. Az eladási adatok alapján ez a réteg az elmúlt időszakban jelentősen növelte befektetéseit ebben a formában.
