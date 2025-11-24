2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Megtakarítás

Lesújtó jelentés érkezett a magyarok spórolt pénzéről: minek kéne történnie, hogy ez javuljon?

Pénzcentrum
2025. november 24. 21:01

Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya - ezt állapította meg egy jelentés.

A közép- és kelet-európai régió háztartásai főként készpénzben és betétekben tartják vagyonukat, ami lehetőséget ad a pénzpiaci eszközök irányába történő nagyobb diverzifikációra, a háztartások tulajdonában lévő helyi állampapírok és részvények alacsony aránya pedig arra, hogy a háztartások vagyonuk nagyobb részét helyezzék el ezekbe az eszközökbe. Ezek a megállapítások is szerepelnek a The Investment Institute by UniCredit legújabb, „A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” című kutatási jelentésében.

A kutatás megállapítja: a háztartások egy főre jutó pénzügyi vagyona az elmúlt húsz évben közel ötszörösére nőtt Közép- és Kelet-Európában, ahogy a régió gazdaságai fokozatosan közelítettek Nyugat-Európa gazdaságaihoz. Ezzel szemben a nyugat-európai országokban, mint Németország, Olaszország és Ausztria, a növekedés kétszeres volt.

A háztartások vagyona nem pusztán pénzügyi mutató: az ellenállóképesség, a lehetőség és az emberek országuk gazdaságába vetett hosszú távú bizalmának mércéje. A kutatás kiemeli: a háztartások vagyona szempontjából Közép- és Kelet-Európa átalakuló régió, amely előtt új lehetőségek nyílnak meg

– mondta Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője.

Közép- és Kelet-Európában az egy főre jutó pénzügyi vagyon így is a nyugat-európai szint körülbelül 30 százaléka, ami jelentős felzárkózásra ad esélyt

– tette hozzá Mauro Giorgio Marrano, az UniCredit Közép- és Kelet-Európáért felelős senior közgazdásza, a kutatási jelentés egyik szerzője.

A régió háztartásai óvatosak az eszközallokáció terén: a készpénz és a betétek a fő eszközeik. Ebből fakad a nagyobb diverzifikáció lehetősége is, azaz, hogy a háztartások növeljék például a pénzpiaci eszközökbe (kötvényekbe, részvényekbe és alapokba) elhelyezett vagyonuk arányát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak (kötvények) a háztartások eszközallokációjában elfoglalt alacsony részaránya arra utal, hogy a háztartások szerepe növekedhet az államadósság finanszírozásában

– állapította meg Gárgyán Eszter, CFA, CEE FX-stratéga, és úgy látja, ez segíthetne a külső sérülékenységek ellensúlyozásában is. Magyarország, Lengyelország, Horvátország és Csehország már jelentős előrelépést tett e tekintetben.

Mivel a közép- és kelet-európai háztartások befektetési stratégiája konzervatív, a régió tőzsdéin a külföldi befektetők vannak túlsúlyban. A régiós részvénypiacok közelmúltbeli felülteljesítése azonban vonzóbbá teheti a helyi tőzsdéket a belföldi háztartások, mint befektetők számára.

„A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” a The Investment Institute by UniCredit számos kutatási jelentésének egyike. Az intézet célja, hogy a jelen viharos időszakaiban is szakértői elemzésekkel támogassa a befektetési és eszközallokációs döntéseket.
 
„A jelen fő makrogazdasági, geopolitikai és piaci sztorijaira összpontosítunk, és közben bemutatjuk a globális gazdaságot a távoli jövőben átformáló megatrendeket: az új technológiai határoktól kezdve a demográfiai változásokon át a klímaváltozásig” – összegezte Edoardo Campanella, a The Investment Institute by UniCredit igazgatója és főszerkesztője, valamint „A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” kutatási jelentés szerkesztője.
 
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #készpénz #betét #megtakarítás #állampapír #unicredit #kötvény #pénzügyi kultúra #tőzsde #vagyon #részvény #háztartások #közép-európa #diverzifikáció

Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
