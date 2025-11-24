Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Lesújtó jelentés érkezett a magyarok spórolt pénzéről: minek kéne történnie, hogy ez javuljon?
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya - ezt állapította meg egy jelentés.
A közép- és kelet-európai régió háztartásai főként készpénzben és betétekben tartják vagyonukat, ami lehetőséget ad a pénzpiaci eszközök irányába történő nagyobb diverzifikációra, a háztartások tulajdonában lévő helyi állampapírok és részvények alacsony aránya pedig arra, hogy a háztartások vagyonuk nagyobb részét helyezzék el ezekbe az eszközökbe. Ezek a megállapítások is szerepelnek a The Investment Institute by UniCredit legújabb, „A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” című kutatási jelentésében.
A kutatás megállapítja: a háztartások egy főre jutó pénzügyi vagyona az elmúlt húsz évben közel ötszörösére nőtt Közép- és Kelet-Európában, ahogy a régió gazdaságai fokozatosan közelítettek Nyugat-Európa gazdaságaihoz. Ezzel szemben a nyugat-európai országokban, mint Németország, Olaszország és Ausztria, a növekedés kétszeres volt.
A háztartások vagyona nem pusztán pénzügyi mutató: az ellenállóképesség, a lehetőség és az emberek országuk gazdaságába vetett hosszú távú bizalmának mércéje. A kutatás kiemeli: a háztartások vagyona szempontjából Közép- és Kelet-Európa átalakuló régió, amely előtt új lehetőségek nyílnak meg
– mondta Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője.
Közép- és Kelet-Európában az egy főre jutó pénzügyi vagyon így is a nyugat-európai szint körülbelül 30 százaléka, ami jelentős felzárkózásra ad esélyt
– tette hozzá Mauro Giorgio Marrano, az UniCredit Közép- és Kelet-Európáért felelős senior közgazdásza, a kutatási jelentés egyik szerzője.
A régió háztartásai óvatosak az eszközallokáció terén: a készpénz és a betétek a fő eszközeik. Ebből fakad a nagyobb diverzifikáció lehetősége is, azaz, hogy a háztartások növeljék például a pénzpiaci eszközökbe (kötvényekbe, részvényekbe és alapokba) elhelyezett vagyonuk arányát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak (kötvények) a háztartások eszközallokációjában elfoglalt alacsony részaránya arra utal, hogy a háztartások szerepe növekedhet az államadósság finanszírozásában
– állapította meg Gárgyán Eszter, CFA, CEE FX-stratéga, és úgy látja, ez segíthetne a külső sérülékenységek ellensúlyozásában is. Magyarország, Lengyelország, Horvátország és Csehország már jelentős előrelépést tett e tekintetben.
Mivel a közép- és kelet-európai háztartások befektetési stratégiája konzervatív, a régió tőzsdéin a külföldi befektetők vannak túlsúlyban. A régiós részvénypiacok közelmúltbeli felülteljesítése azonban vonzóbbá teheti a helyi tőzsdéket a belföldi háztartások, mint befektetők számára.
„A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” a The Investment Institute by UniCredit számos kutatási jelentésének egyike. Az intézet célja, hogy a jelen viharos időszakaiban is szakértői elemzésekkel támogassa a befektetési és eszközallokációs döntéseket.
„A jelen fő makrogazdasági, geopolitikai és piaci sztorijaira összpontosítunk, és közben bemutatjuk a globális gazdaságot a távoli jövőben átformáló megatrendeket: az új technológiai határoktól kezdve a demográfiai változásokon át a klímaváltozásig” – összegezte Edoardo Campanella, a The Investment Institute by UniCredit igazgatója és főszerkesztője, valamint „A közép- és kelet-európai háztartások vagyona” kutatási jelentés szerkesztője.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az MNB szerint a tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti.
Elképesztő összegeket buknak a magyarok a bankban tartott pénzük miatt: nem is sejtik, mekkora a veszteségük
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - ezt közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. december 2-án érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Idén szeptember végéig negyvenhétezer pénztártag igényelt ingatlancélú szolgáltatást önkéntes nyugdíjpénztárától.
Egy hét sincs hátra: több mint 20 éves szolgáltatástól búcsúzhatnak el az OTP-s ügyfelek - Ez lesz helyette
November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.
Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok
A tartós befektetési számlák (TBSZ) népszerűsége továbbra is töretlen, bár a harmadik negyedévben már lassult a növekedés üteme.
Egyre népszerűbbek a nyugdíjmegtakarítások- és biztosítások - az átlagos éves hozam 7 százalék volt.
Jelentős változást hoztak az elmúlt hónapok a magyar lakosság pénzügyi közérzetében és várakozásaiban.
Több hazai pénzintézet az Alkotmánybíróságon támadta meg az ATM-törvényt, amely minden településen kötelező bankautomata-telepítést ír elő.
Minden tizedik magyar súlyos anyagi nélkülözésben él. Kik a leginkább érintettek, és miért nem csökken gyorsabban a lemaradásunk? Nézd meg a CHART by Pénzcentrumot!
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.