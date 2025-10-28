Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen. A kutatásból kiderül: mindössze a magyarok egynegyede takarít meg rendszeresen, miközben más európai országokban ez az arány 36–42 százalék között mozog.
Bár Magyarországon elérhető a tartós befektetési számla (TBSZ), amely uniós összevetésben is kiemelkedő lehetőséget biztosít az adóhatékony vagyonépítésre, a magyarok döntő többsége mégsem él vele. A lakosság jelentős része továbbra is készpénzben vagy folyószámlán tartja megtakarításait, így gyakorlatilag kiszolgáltatja magát az inflációnak.
TBSZ: előnyös konstrukció, amit alig használunk ki
Brüsszel már korábban arra biztatta a tagállamokat, hogy vezessenek be adókedvezményes megtakarítási számlákat, hogy mozgásba hozzák az uniós háztartásokban parkoló mintegy 10 billió eurónyi vagyont. Magyarország a TBSZ révén ebben élen járhatna, de a lehetőség kihasználtsága alacsony.
A probléma forrása elsősorban az alacsony pénzügyi tudatosság és a kockázatkerülés. A magyarok európai összevetésben saját pénzügyi ismereteiket az egyik legalacsonyabbra értékelik, ugyanakkor szeretnének fejlődni ezen a téren.
A felmérés szerint mindössze a magyarok 13–14 százaléka érdeklődik a tőkepiaci befektetések iránt, és a hosszú távú pénzügyi célok – például nyugdíj, passzív jövedelem, vagyonépítés – szintén ritkábban jelennek meg a magyarok körében, mint más európai országokban.
Megtakarítanak, de rossz helyen tartják a pénzüket
Az is kiderült, hogy a megtakarítók 42 százaléka készpénzben vagy folyószámlán tartja a pénzét, így nemcsak elmaradnak a hozamoktól, hanem az infláció is folyamatosan erodálja vagyonukat.
A Lightyear saját kutatása szerint még az aktív befektetők közül is sokan inkább a likviditást választják a hozam helyett: jelentős összegű készpénzt tartanak befektetési számláikon. Bár a magyar befektetők 63 százaléka rendelkezik állampapírral, ezeket inkább biztonságos, de alacsony hozamú eszközként tartják. A nemzetközi és növekedési piacok iránti nyitottság továbbra is alacsony.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pénzügyi biztonság illúzió marad sokaknak
A tanulmány szerint mindössze a magyarok 23 százaléka érzi magát pénzügyileg biztonságban, és csak 12 százalék gondolja úgy, hogy képes lesz biztosítani a pénzügyi jövőjét – ez az egyik legalacsonyabb arány Európában.
A szakértők szerint rendszeres megtakarítás és befektetés nélkül a magyar háztartások nem tudják kihasználni a kamatos kamat előnyeit, így anyagilag folyamatosan lemaradnak nyugat-európai társaikhoz képest.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét
Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás - Útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Azokat az adózókat keresik meg, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki.
Kitálalt a csaló call center korábbi alkalmazottja: így húznak le rengeteg magyart, volt, aki 120 milliót bukott
Egy volt magyar alkalmazott vallomása alapján kiderült, hogyan működik belülről a jól szervezett pénzszivattyú, amely még mindig aktívan toboroz és működik.
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Október végétől két új, ingyenes számlacsomagot vezet be az OTP Bank, de az OTP mellett az Erste, CIB, UniCredit, és Raiffeisen is kínál díj nélküli...
Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.