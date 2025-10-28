2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Magyar forint háttérben.
Megtakarítás

Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle

Pénzcentrum
2025. október 28. 11:01

Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen. A kutatásból kiderül: mindössze a magyarok egynegyede takarít meg rendszeresen, miközben más európai országokban ez az arány 36–42 százalék között mozog.

Bár Magyarországon elérhető a tartós befektetési számla (TBSZ), amely uniós összevetésben is kiemelkedő lehetőséget biztosít az adóhatékony vagyonépítésre, a magyarok döntő többsége mégsem él vele. A lakosság jelentős része továbbra is készpénzben vagy folyószámlán tartja megtakarításait, így gyakorlatilag kiszolgáltatja magát az inflációnak.

TBSZ: előnyös konstrukció, amit alig használunk ki

Brüsszel már korábban arra biztatta a tagállamokat, hogy vezessenek be adókedvezményes megtakarítási számlákat, hogy mozgásba hozzák az uniós háztartásokban parkoló mintegy 10 billió eurónyi vagyont. Magyarország a TBSZ révén ebben élen járhatna, de a lehetőség kihasználtsága alacsony.

A probléma forrása elsősorban az alacsony pénzügyi tudatosság és a kockázatkerülés. A magyarok európai összevetésben saját pénzügyi ismereteiket az egyik legalacsonyabbra értékelik, ugyanakkor szeretnének fejlődni ezen a téren.

A felmérés szerint mindössze a magyarok 13–14 százaléka érdeklődik a tőkepiaci befektetések iránt, és a hosszú távú pénzügyi célok – például nyugdíj, passzív jövedelem, vagyonépítés – szintén ritkábban jelennek meg a magyarok körében, mint más európai országokban.

Megtakarítanak, de rossz helyen tartják a pénzüket

Az is kiderült, hogy a megtakarítók 42 százaléka készpénzben vagy folyószámlán tartja a pénzét, így nemcsak elmaradnak a hozamoktól, hanem az infláció is folyamatosan erodálja vagyonukat.

A Lightyear saját kutatása szerint még az aktív befektetők közül is sokan inkább a likviditást választják a hozam helyett: jelentős összegű készpénzt tartanak befektetési számláikon. Bár a magyar befektetők 63 százaléka rendelkezik állampapírral, ezeket inkább biztonságos, de alacsony hozamú eszközként tartják. A nemzetközi és növekedési piacok iránti nyitottság továbbra is alacsony.

A pénzügyi biztonság illúzió marad sokaknak
A tanulmány szerint mindössze a magyarok 23 százaléka érzi magát pénzügyileg biztonságban, és csak 12 százalék gondolja úgy, hogy képes lesz biztosítani a pénzügyi jövőjét – ez az egyik legalacsonyabb arány Európában.

A szakértők szerint rendszeres megtakarítás és befektetés nélkül a magyar háztartások nem tudják kihasználni a kamatos kamat előnyeit, így anyagilag folyamatosan lemaradnak nyugat-európai társaikhoz képest.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #készpénz #európa #tbsz #megtakarítás #állampapír #magyarország #infláció #pénzügy #pénzügyi tudatosság

