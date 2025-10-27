2025. október 27. hétfő Szabina
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
Otthon

Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)

PR
2025. október 27. 05:00

A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált. Az újabb lakáspiaci boom különösen felértékeli azt, hogy a Fundamenta ma már az otthonteremtés teljes folyamatában képes végigkísérni a hozzá forduló ügyfeleket az előtakarékoskodástól kezdve, a hitelfinanszírozáson át, egészen az optimális ingatlan kiválasztásáig.

Amikor otthonteremtésről van szó, a legtöbben azonnal a Fundamentára gondolnak – és nem véletlenül. A Fundamenta neve közel három évtizede összeforrt az otthonteremtéssel Magyarországon. A lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek mellett azonban a vállalat immár hat éve az ingatlanközvetítés területén is fontos szereplővé vált – sőt, mára az egyik legdinamikusabban növekvő szereplő a piacon.

Miért jó hír ez a lakásvásárlóknak és eladóknak?

A lakásvásárlás folyamata számos buktatót és nehézséget rejteget, amelyek egyaránt adódhatnak a jó vételhez szükséges információk hiányából, finanszírozási nehézségekből, jogi akadályokból, vagy más, a kiválasztott ingatlanhoz kapcsolódó váratlan problémákból.

A sikeres ingatlanvásárlás egyik receptje, ha az otthonteremtés minden lépését egy helyen lehet intézni, a teljes vásárlás folyamatában felkészült, szakértő partner segít bennünket. Ebben kínál segítséget a Fundamenta, amelynek szolgáltatásportfoliója az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi, a tervezéstől és előtakarékoskodástól kezdve a hitelfinanszírozáson át egészen a számunkra optimális ingatlan kiválasztásáig.

A célunk mindig is az volt, hogy ügyfeleink tervezett lakásvásárlásai sikeresen megvalósuljanak, ebben pedig kézzelfogható segítséget jelent, hogy nem kell az ingatlanvásárlás menete során minden egyes lépésnél más és más szolgáltatók segítségét igénybe venni. Ezért is fejlesztettük szolgáltatásportfoliónkat úgy, hogy az a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedje, így a hozzánk forduló ügyfelek tudatosan, biztonságban hozhassák meg döntéseiket

– hangsúlyozza Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője.

Látványos növekedés számokban

A számok magukért beszélnek: több ezer család találta már meg a Fundamenta segítségével az ideális otthont annak köszönhetően, hogy a szolgáltató a lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek nyújtása mellett hat évvel ezelőtt lépett be az ingatlanközvetítés területére. Az azóta eltelt időben a Fundamenta Ingatlan immár közel 100 milliárd forint értékben közvetített ingatlanokat, és mára a negyedik legnagyobb szereplő lett a piacon az ingatlanközvetítői létszám alapján. Az idei évben már több mint 500 sikeres adásvételt segített elő, összesen 20 milliárd forint értékben.

Ez a tapasztalat különösen értékes lehet a jelenlegi lakáspiaci környezetben, amikor a legtöbb vevő egyszerre szeretne gyors döntéseket meghozni tudatos tervezés mellett. Ez utóbbit támogatja, hogy a Fundamenta az ingatlanok eladásának és vásárlásának segítésén túl energetikai felmérések készítésében, valamint hőszivattyús és napelemes rendszerek telepítésében is segíteni tudja a hozzá fordulókat.

Emellett a Fundamenta egyedülálló kedvezményprogramot biztosít: az aktív szerződéssel rendelkező ügyfelek élhetnek a kedvezménykuponok nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket partnereiknél válthatnak be többek között építőanyagokra, nyílászárókra, fűtési rendszerekre, konyha- és fürdőszobabútorokra, burkolatokra, valamint korszerű zöld megoldásokra, például okosotthon-rendszerekre is.

Ezzel nemcsak pénz spórolható meg, hanem segít abban is, hogy az új otthon hosszú távon fenntarthatóbb és energiatakarékosabb legyen.

Országos szakértői háttér

A Fundamenta sikerének egyik titka az országos, 1300 fős Személyi Bankár hálózat, amely személyre szabott, átfogó pénzügyi és ingatlanpiaci szakértelemmel támogatja az ügyfeleket. Ez különösen fontos a mai élénk kereslettel terhelt piacon, ahol a vonzó ingatlanok gyorsan gazdára találnak.

Miért fontos a tudatosság?

Az otthonteremtés a legtöbb család életében az egyik legnagyobb döntés. A tudatos tervezés ezért nem luxus, hanem alapfeltétel: legyen szó megtakarításról, hitelfelvételről vagy a megfelelő ingatlan kiválasztásáról. A Fundamenta ebben kínál komplex, hosszú távon kiszámítható megoldást. Hiszen aki ma tudatosan tervez, annak holnap nagyobb biztonságban lehet az otthona – ebben pedig a Fundamenta az egyik legerősebb partner.

(x)
#otthon #ingatlanpiac #fundamenta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:05
18:01
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
2 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
4 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
4 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
4 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 19:05
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 18:01
Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!
Agrárszektor  |  2025. október 26. 21:08
Megérkezett a vihar: kemény jégeső csapott le Magyarországra