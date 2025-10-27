Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált. Az újabb lakáspiaci boom különösen felértékeli azt, hogy a Fundamenta ma már az otthonteremtés teljes folyamatában képes végigkísérni a hozzá forduló ügyfeleket az előtakarékoskodástól kezdve, a hitelfinanszírozáson át, egészen az optimális ingatlan kiválasztásáig.
Amikor otthonteremtésről van szó, a legtöbben azonnal a Fundamentára gondolnak – és nem véletlenül. A Fundamenta neve közel három évtizede összeforrt az otthonteremtéssel Magyarországon. A lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek mellett azonban a vállalat immár hat éve az ingatlanközvetítés területén is fontos szereplővé vált – sőt, mára az egyik legdinamikusabban növekvő szereplő a piacon.
Miért jó hír ez a lakásvásárlóknak és eladóknak?
A lakásvásárlás folyamata számos buktatót és nehézséget rejteget, amelyek egyaránt adódhatnak a jó vételhez szükséges információk hiányából, finanszírozási nehézségekből, jogi akadályokból, vagy más, a kiválasztott ingatlanhoz kapcsolódó váratlan problémákból.
A sikeres ingatlanvásárlás egyik receptje, ha az otthonteremtés minden lépését egy helyen lehet intézni, a teljes vásárlás folyamatában felkészült, szakértő partner segít bennünket. Ebben kínál segítséget a Fundamenta, amelynek szolgáltatásportfoliója az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi, a tervezéstől és előtakarékoskodástól kezdve a hitelfinanszírozáson át egészen a számunkra optimális ingatlan kiválasztásáig.
A célunk mindig is az volt, hogy ügyfeleink tervezett lakásvásárlásai sikeresen megvalósuljanak, ebben pedig kézzelfogható segítséget jelent, hogy nem kell az ingatlanvásárlás menete során minden egyes lépésnél más és más szolgáltatók segítségét igénybe venni. Ezért is fejlesztettük szolgáltatásportfoliónkat úgy, hogy az a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedje, így a hozzánk forduló ügyfelek tudatosan, biztonságban hozhassák meg döntéseiket
– hangsúlyozza Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője.
Látványos növekedés számokban
A számok magukért beszélnek: több ezer család találta már meg a Fundamenta segítségével az ideális otthont annak köszönhetően, hogy a szolgáltató a lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek nyújtása mellett hat évvel ezelőtt lépett be az ingatlanközvetítés területére. Az azóta eltelt időben a Fundamenta Ingatlan immár közel 100 milliárd forint értékben közvetített ingatlanokat, és mára a negyedik legnagyobb szereplő lett a piacon az ingatlanközvetítői létszám alapján. Az idei évben már több mint 500 sikeres adásvételt segített elő, összesen 20 milliárd forint értékben.
Ez a tapasztalat különösen értékes lehet a jelenlegi lakáspiaci környezetben, amikor a legtöbb vevő egyszerre szeretne gyors döntéseket meghozni tudatos tervezés mellett. Ez utóbbit támogatja, hogy a Fundamenta az ingatlanok eladásának és vásárlásának segítésén túl energetikai felmérések készítésében, valamint hőszivattyús és napelemes rendszerek telepítésében is segíteni tudja a hozzá fordulókat.
Emellett a Fundamenta egyedülálló kedvezményprogramot biztosít: az aktív szerződéssel rendelkező ügyfelek élhetnek a kedvezménykuponok nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket partnereiknél válthatnak be többek között építőanyagokra, nyílászárókra, fűtési rendszerekre, konyha- és fürdőszobabútorokra, burkolatokra, valamint korszerű zöld megoldásokra, például okosotthon-rendszerekre is.
Ezzel nemcsak pénz spórolható meg, hanem segít abban is, hogy az új otthon hosszú távon fenntarthatóbb és energiatakarékosabb legyen.
Országos szakértői háttér
A Fundamenta sikerének egyik titka az országos, 1300 fős Személyi Bankár hálózat, amely személyre szabott, átfogó pénzügyi és ingatlanpiaci szakértelemmel támogatja az ügyfeleket. Ez különösen fontos a mai élénk kereslettel terhelt piacon, ahol a vonzó ingatlanok gyorsan gazdára találnak.
Miért fontos a tudatosság?
Az otthonteremtés a legtöbb család életében az egyik legnagyobb döntés. A tudatos tervezés ezért nem luxus, hanem alapfeltétel: legyen szó megtakarításról, hitelfelvételről vagy a megfelelő ingatlan kiválasztásáról. A Fundamenta ebben kínál komplex, hosszú távon kiszámítható megoldást. Hiszen aki ma tudatosan tervez, annak holnap nagyobb biztonságban lehet az otthona – ebben pedig a Fundamenta az egyik legerősebb partner.
(x)
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
A magyar fiatalok átlagosan 27,1 éves korban költöznek el a szüleiktől önálló lakásba, ezzel Európában a középmezőnyhöz tartoznak – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit.
A rengést, mely éjfél után nem sokkal történt, a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.
A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant.
A MOL délután bejelentette, hogy sikerült megfékezni a Dunai Finomító AV3 üzemében keletkezett tüzet, és a termelés fokozatosan újraindul.
Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette az ingatlanpiacot.
A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.
A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
A kellemes idő csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a napsütés helyét.
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.