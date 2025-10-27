Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)

A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált. Az újabb lakáspiaci boom különösen felértékeli azt, hogy a Fundamenta ma már az otthonteremtés teljes folyamatában képes végigkísérni a hozzá forduló ügyfeleket az előtakarékoskodástól kezdve, a hitelfinanszírozáson át, egészen az optimális ingatlan kiválasztásáig.

Amikor otthonteremtésről van szó, a legtöbben azonnal a Fundamentára gondolnak – és nem véletlenül. A Fundamenta neve közel három évtizede összeforrt az otthonteremtéssel Magyarországon. A lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek mellett azonban a vállalat immár hat éve az ingatlanközvetítés területén is fontos szereplővé vált – sőt, mára az egyik legdinamikusabban növekvő szereplő a piacon.

Miért jó hír ez a lakásvásárlóknak és eladóknak?

A lakásvásárlás folyamata számos buktatót és nehézséget rejteget, amelyek egyaránt adódhatnak a jó vételhez szükséges információk hiányából, finanszírozási nehézségekből, jogi akadályokból, vagy más, a kiválasztott ingatlanhoz kapcsolódó váratlan problémákból.

A sikeres ingatlanvásárlás egyik receptje, ha az otthonteremtés minden lépését egy helyen lehet intézni, a teljes vásárlás folyamatában felkészült, szakértő partner segít bennünket. Ebben kínál segítséget a Fundamenta, amelynek szolgáltatásportfoliója az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi, a tervezéstől és előtakarékoskodástól kezdve a hitelfinanszírozáson át egészen a számunkra optimális ingatlan kiválasztásáig.

A célunk mindig is az volt, hogy ügyfeleink tervezett lakásvásárlásai sikeresen megvalósuljanak, ebben pedig kézzelfogható segítséget jelent, hogy nem kell az ingatlanvásárlás menete során minden egyes lépésnél más és más szolgáltatók segítségét igénybe venni. Ezért is fejlesztettük szolgáltatásportfoliónkat úgy, hogy az a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedje, így a hozzánk forduló ügyfelek tudatosan, biztonságban hozhassák meg döntéseiket

– hangsúlyozza Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője.

Látványos növekedés számokban

A számok magukért beszélnek: több ezer család találta már meg a Fundamenta segítségével az ideális otthont annak köszönhetően, hogy a szolgáltató a lakás-takarékpénztári megoldások és lakáshitelek nyújtása mellett hat évvel ezelőtt lépett be az ingatlanközvetítés területére. Az azóta eltelt időben a Fundamenta Ingatlan immár közel 100 milliárd forint értékben közvetített ingatlanokat, és mára a negyedik legnagyobb szereplő lett a piacon az ingatlanközvetítői létszám alapján. Az idei évben már több mint 500 sikeres adásvételt segített elő, összesen 20 milliárd forint értékben.

Ez a tapasztalat különösen értékes lehet a jelenlegi lakáspiaci környezetben, amikor a legtöbb vevő egyszerre szeretne gyors döntéseket meghozni tudatos tervezés mellett. Ez utóbbit támogatja, hogy a Fundamenta az ingatlanok eladásának és vásárlásának segítésén túl energetikai felmérések készítésében, valamint hőszivattyús és napelemes rendszerek telepítésében is segíteni tudja a hozzá fordulókat.

Emellett a Fundamenta egyedülálló kedvezményprogramot biztosít: az aktív szerződéssel rendelkező ügyfelek élhetnek a kedvezménykuponok nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket partnereiknél válthatnak be többek között építőanyagokra, nyílászárókra, fűtési rendszerekre, konyha- és fürdőszobabútorokra, burkolatokra, valamint korszerű zöld megoldásokra, például okosotthon-rendszerekre is.

Ezzel nemcsak pénz spórolható meg, hanem segít abban is, hogy az új otthon hosszú távon fenntarthatóbb és energiatakarékosabb legyen.

Országos szakértői háttér

A Fundamenta sikerének egyik titka az országos, 1300 fős Személyi Bankár hálózat, amely személyre szabott, átfogó pénzügyi és ingatlanpiaci szakértelemmel támogatja az ügyfeleket. Ez különösen fontos a mai élénk kereslettel terhelt piacon, ahol a vonzó ingatlanok gyorsan gazdára találnak.

Miért fontos a tudatosság?

Az otthonteremtés a legtöbb család életében az egyik legnagyobb döntés. A tudatos tervezés ezért nem luxus, hanem alapfeltétel: legyen szó megtakarításról, hitelfelvételről vagy a megfelelő ingatlan kiválasztásáról. A Fundamenta ebben kínál komplex, hosszú távon kiszámítható megoldást. Hiszen aki ma tudatosan tervez, annak holnap nagyobb biztonságban lehet az otthona – ebben pedig a Fundamenta az egyik legerősebb partner.

(x)