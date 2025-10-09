Szárnyal az arany, mindenki ezt veszi most: de van egy komoly probléma vele

Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet. A globális kereslet növekedése mögött geopolitikai folyamatok állnak, miközben a hazai piacon infrastrukturális hiányosságok nehezítik a befektetők helyzetét.

Az aranyár meredek emelkedése töretlen, jelenleg 3940 dollár körül mozog unciánként, ami éves szinten 50 százalékos növekedést jelent. A világszerte tapasztalható felvásárlási láz következtében a nagy jegybankok tartalékainak már 20-25 százalékát teszi ki ez a nemesfém. A Magyar Nemzeti Bank is követi ezt a trendet: tartalékainak 20 százalékát, mintegy 10,3 milliárd eurót tart aranyban a 48,4 milliárd eurós össztartalékból. Az arány növekedése már nem újabb vásárlásoknak, hanem az árfolyam emelkedésének köszönhető. A jelenség hátterében olyan globális folyamatok állnak, mint a deglobalizáció, a blokkosodás, a dollárral szembeni bizalmatlanság erősödése és a hagyományos bankrendszerbe vetett hit gyengülése.

A hazai fizikai arany kereskedelmével foglalkozó vállalatok, mint a Conclude, az Aranypiac.hu, a Correct Gold vagy az osztrák hátterű GVS, folyamatos keresletet tapasztalnak. Bár az ősz elején átmenetileg megfigyelhető volt, hogy az Otthon Start Programban résztvevők értékesítettek aranyat az ingatlanvásárlások önerejének előteremtésére, ez a trend megfordult, és ismét a vásárlók dominálnak a piacon - írta a Telex.

Az ágazat felügyelete szeptember 1-jétől átalakult: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vette át a befektetési aranypiacon felmerülő engedélyezési és ellenőrzési feladatokat. A szakmai körökben elterjedt információk szerint június elején a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (Nehiti) székhelyén rendőrségi razzia zajlott hivatali visszaélés gyanúja miatt, ami összefüggésben lehetett a felügyeleti változásokkal.

A piac szereplői remélik, hogy az új felügyeleti struktúra segíthet a hazai infrastruktúra fejlesztésében, különösen a tárolási lehetőségek terén. Juhász Gergely, a Conclude Zrt. vezérigazgatója szerint "a piaci aranykereskedőknek egyszerűen nincsen Magyarországon intézményi szintű tárolási helyük."

Bár a világon kitermelt arany mennyisége – a New Atlas szerint mintegy 216 ezer tonna, ami egy 22 méteres kockában elférne – nem tűnik soknak, a tárolási kérdés mégis releváns probléma. Az MNB ugyan rendelkezik megfelelő tárolókapacitással központi épületében és soroksári létesítményében, de külső ügyfeleknek nem nyújt ilyen szolgáltatást. A kereskedelmi bankok trezorjai és az aranykereskedők átmeneti tárolási lehetőségei csak részleges megoldást jelentenek.

Egy intézményi szintű tároló létrehozásához iparági összefogásra lenne szükség, amelyben az aranykereskedők mellett bankok, biztosítók, brókercégek és alapkezelők is részt vehetnének. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója szerint a magyar privát banki ügyfelek körében nem népszerűek az aranyalapú értékpapír-befektetések, részben a fizikai tárolás nehézségei, részben a kereskedés magas árrése miatt.

Juhász Gergely ugyanakkor rámutat, hogy az arany ETF-ek esetében is felmerülnek költségek alapkezelői díj formájában, ami hosszabb távon összemérhető a fizikai arany tartásának költségeivel. A magyar befektetők számára jelenleg főként külföldi tárolási lehetőségek állnak rendelkezésre, többek között Frankfurtban, Bécsben, Zürichben vagy akár távolabbi helyszíneken, mint Szingapúr vagy a Kajmán-szigetek.

Egy magyarországi nemesfémtároló létrehozása néhány tízmillió dolláros kezdeti beruházást igényelne, amely később bővíthető lenne. A nemzetközi előírásoknak megfelelő tárolóhelyek éves költsége a tárolt érték 0,6-0,8 százalékát is elérheti. Juhász Gergely szerint a hazai szabályozás módosítása, például a német mintára bevezetett adómentesség az egy éven túl tartott fizikai arany esetében, jelentősen ösztönözhetné a befektetők érdeklődését.