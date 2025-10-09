Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Szárnyal az arany, mindenki ezt veszi most: de van egy komoly probléma vele
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet. A globális kereslet növekedése mögött geopolitikai folyamatok állnak, miközben a hazai piacon infrastrukturális hiányosságok nehezítik a befektetők helyzetét.
Az aranyár meredek emelkedése töretlen, jelenleg 3940 dollár körül mozog unciánként, ami éves szinten 50 százalékos növekedést jelent. A világszerte tapasztalható felvásárlási láz következtében a nagy jegybankok tartalékainak már 20-25 százalékát teszi ki ez a nemesfém. A Magyar Nemzeti Bank is követi ezt a trendet: tartalékainak 20 százalékát, mintegy 10,3 milliárd eurót tart aranyban a 48,4 milliárd eurós össztartalékból. Az arány növekedése már nem újabb vásárlásoknak, hanem az árfolyam emelkedésének köszönhető. A jelenség hátterében olyan globális folyamatok állnak, mint a deglobalizáció, a blokkosodás, a dollárral szembeni bizalmatlanság erősödése és a hagyományos bankrendszerbe vetett hit gyengülése.
A hazai fizikai arany kereskedelmével foglalkozó vállalatok, mint a Conclude, az Aranypiac.hu, a Correct Gold vagy az osztrák hátterű GVS, folyamatos keresletet tapasztalnak. Bár az ősz elején átmenetileg megfigyelhető volt, hogy az Otthon Start Programban résztvevők értékesítettek aranyat az ingatlanvásárlások önerejének előteremtésére, ez a trend megfordult, és ismét a vásárlók dominálnak a piacon - írta a Telex.
Az ágazat felügyelete szeptember 1-jétől átalakult: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vette át a befektetési aranypiacon felmerülő engedélyezési és ellenőrzési feladatokat. A szakmai körökben elterjedt információk szerint június elején a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (Nehiti) székhelyén rendőrségi razzia zajlott hivatali visszaélés gyanúja miatt, ami összefüggésben lehetett a felügyeleti változásokkal.
A piac szereplői remélik, hogy az új felügyeleti struktúra segíthet a hazai infrastruktúra fejlesztésében, különösen a tárolási lehetőségek terén. Juhász Gergely, a Conclude Zrt. vezérigazgatója szerint "a piaci aranykereskedőknek egyszerűen nincsen Magyarországon intézményi szintű tárolási helyük."
Bár a világon kitermelt arany mennyisége – a New Atlas szerint mintegy 216 ezer tonna, ami egy 22 méteres kockában elférne – nem tűnik soknak, a tárolási kérdés mégis releváns probléma. Az MNB ugyan rendelkezik megfelelő tárolókapacitással központi épületében és soroksári létesítményében, de külső ügyfeleknek nem nyújt ilyen szolgáltatást. A kereskedelmi bankok trezorjai és az aranykereskedők átmeneti tárolási lehetőségei csak részleges megoldást jelentenek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egy intézményi szintű tároló létrehozásához iparági összefogásra lenne szükség, amelyben az aranykereskedők mellett bankok, biztosítók, brókercégek és alapkezelők is részt vehetnének. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója szerint a magyar privát banki ügyfelek körében nem népszerűek az aranyalapú értékpapír-befektetések, részben a fizikai tárolás nehézségei, részben a kereskedés magas árrése miatt.
Juhász Gergely ugyanakkor rámutat, hogy az arany ETF-ek esetében is felmerülnek költségek alapkezelői díj formájában, ami hosszabb távon összemérhető a fizikai arany tartásának költségeivel. A magyar befektetők számára jelenleg főként külföldi tárolási lehetőségek állnak rendelkezésre, többek között Frankfurtban, Bécsben, Zürichben vagy akár távolabbi helyszíneken, mint Szingapúr vagy a Kajmán-szigetek.
Egy magyarországi nemesfémtároló létrehozása néhány tízmillió dolláros kezdeti beruházást igényelne, amely később bővíthető lenne. A nemzetközi előírásoknak megfelelő tárolóhelyek éves költsége a tárolt érték 0,6-0,8 százalékát is elérheti. Juhász Gergely szerint a hazai szabályozás módosítása, például a német mintára bevezetett adómentesség az egy éven túl tartott fizikai arany esetében, jelentősen ösztönözhetné a befektetők érdeklődését.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát