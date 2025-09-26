2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Megtakarítás

Ők jártak ma igazán jól: a Mol és az OTP húzta fel a BUX-ot

MTI
2025. szeptember 26. 18:35

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 13,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: kifejezetten jó hangulatban, az európai tőkepiacokat felülteljesítve zárta a BUX a hét utolsó kereskedési napját, az emelkedés a délutáni órákban gyorsult fel az amerikai kereskedők belépésével. Az elmúlt napok csökkenése után a befektetők vételi lehetőséget láttak az OTP és a Mol részvényeiben, utóbbi árfolyamemelkedését a megugró olajárak is támogatták.

A Mol 96 forinttal, 3,63 százalékkal 2740 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 1,29 százalékkal 29 090 forintra nőtt, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,66 százalékkal 1814 forintra csökkent, forgalma 507,0 millió forint volt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal 9770 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9234,51 ponton zárt pénteken, ez 6,55 pontos, 0,07 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
