Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.
Ők jártak ma igazán jól: a Mol és az OTP húzta fel a BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 13,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: kifejezetten jó hangulatban, az európai tőkepiacokat felülteljesítve zárta a BUX a hét utolsó kereskedési napját, az emelkedés a délutáni órákban gyorsult fel az amerikai kereskedők belépésével. Az elmúlt napok csökkenése után a befektetők vételi lehetőséget láttak az OTP és a Mol részvényeiben, utóbbi árfolyamemelkedését a megugró olajárak is támogatták.
A Mol 96 forinttal, 3,63 százalékkal 2740 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 1,29 százalékkal 29 090 forintra nőtt, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,66 százalékkal 1814 forintra csökkent, forgalma 507,0 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal 9770 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9234,51 ponton zárt pénteken, ez 6,55 pontos, 0,07 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
