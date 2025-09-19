2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Budapest
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Megtakarítás

Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 18:38

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 563,8 pontos, 0,57 százalékos emelkedéssel 100 198,56 ponton zárt pénteken. Az aktuális árfolyamon a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhetők.

A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az OTP húzta fel a BUX-ot.

Az elemző szerint a bankpapír árfolyamának emelkedése azzal magyarázható, hogy az elmúlt időszakban az OTP-ben jelentős profitrealizálás történt, eladási hullám, amely a pénteki kereskedésben fordulhatott meg. Hozzátette, az OTP jegyzésében a nemzetközi befektetők megjelenésével délután történt nagyobb emelkedés, amikor az Amerikai Egyesült Államokban is megindult a kereskedés.

Czibere Ákos jelezte, a Mol árfolyamának csökkenése azzal van összefüggésben, hogy a nap folyamán tovább csökkent az olaj ára.

  • A Mol 24 forinttal, 0,86 százalékkal 2772 forintra csökkent 4,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 520 forinttal, 1,8 százalékkal 29 410 forintra erősödött, forgalmuk 15,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,22 százalékkal 1848 forintra esett, forgalma 1,8 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,81 százalékkal 9790 forintra gyengült, a részvények forgalma 7,1 milliárd forintot ért el.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9309,63 ponton zárt pénteken, ez 49,83 pontos, 0,54 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

