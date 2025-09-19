Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 563,8 pontos, 0,57 százalékos emelkedéssel 100 198,56 ponton zárt pénteken. Az aktuális árfolyamon a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhetők.

A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az OTP húzta fel a BUX-ot.

Az elemző szerint a bankpapír árfolyamának emelkedése azzal magyarázható, hogy az elmúlt időszakban az OTP-ben jelentős profitrealizálás történt, eladási hullám, amely a pénteki kereskedésben fordulhatott meg. Hozzátette, az OTP jegyzésében a nemzetközi befektetők megjelenésével délután történt nagyobb emelkedés, amikor az Amerikai Egyesült Államokban is megindult a kereskedés.

Czibere Ákos jelezte, a Mol árfolyamának csökkenése azzal van összefüggésben, hogy a nap folyamán tovább csökkent az olaj ára.