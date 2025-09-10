Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

A szerdai kereskedés emelkedéssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint azonban kérdés, hogy a lendület kitart-e a nap végéig. A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 30 napos mozgóátlag már rövid távú ellenállást jelent 29 874 forintnál, míg a következő támasz az 50 napos átlag, 29 158 forintnál. Kedden az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal, 29 690 forintra csökkent, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.

Hozzátette, a Mol a 200 napos mozgóátlag alatt tartózkodik, amely 2914 forintnál ellenállást képez, illetve alatta 2904 forintnál is van egy akadály, míg a következő támasz 2841 forintnál látható. Az előző nap a Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal, 2890 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok között van, előbbi 10 350 forintnál támaszt, utóbbi 10 458 forintnál ellenállást képez. Kedden a Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal, 10 400 forintra nőtt, a részvények forgalma 963,8 millió forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag alá került, így 1874 forintnál már ellenállás látható, támasz pedig 1833 forintnál van. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,49 százalékkal, 1854 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.