2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Worried couple looking documents with domestical costs.
Megtakarítás

Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

MTI
2025. szeptember 10. 09:10

A szerdai kereskedés emelkedéssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint azonban kérdés, hogy a lendület kitart-e a nap végéig. A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 30 napos mozgóátlag már rövid távú ellenállást jelent 29 874 forintnál, míg a következő támasz az 50 napos átlag, 29 158 forintnál. Kedden az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal, 29 690 forintra csökkent, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, a Mol a 200 napos mozgóátlag alatt tartózkodik, amely 2914 forintnál ellenállást képez, illetve alatta 2904 forintnál is van egy akadály, míg a következő támasz 2841 forintnál látható. Az előző nap a Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal, 2890 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok között van, előbbi 10 350 forintnál támaszt, utóbbi 10 458 forintnál ellenállást képez. Kedden a Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal, 10 400 forintra nőtt, a részvények forgalma 963,8 millió forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag alá került, így 1874 forintnál már ellenállás látható, támasz pedig 1833 forintnál van. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,49 százalékkal, 1854 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:50
09:41
09:30
09:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 9. 16:50
Szorult helyzetben Macron: ezt már az EU-ban sem nézik jó szemmel  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 08:15
Az MTI nem tartja túl fontosnak a Lengyelországban lelőtt orosz drónok hírét
Az állami propaganda egyelőre mélyen hallgat az orosz agresszió terjedéséről.
Holdblog  |  2025. szeptember 9. 09:53
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 5. 20:09
Macys Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és má...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
2 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
1 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
3 napja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 08:11
Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 08:59
Túl az augusztusi mélyponton: elkezdődött az emelkedés a lengyeleknél