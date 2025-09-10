Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint
A szerdai kereskedés emelkedéssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint azonban kérdés, hogy a lendület kitart-e a nap végéig. A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 30 napos mozgóátlag már rövid távú ellenállást jelent 29 874 forintnál, míg a következő támasz az 50 napos átlag, 29 158 forintnál. Kedden az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal, 29 690 forintra csökkent, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.
Hozzátette, a Mol a 200 napos mozgóátlag alatt tartózkodik, amely 2914 forintnál ellenállást képez, illetve alatta 2904 forintnál is van egy akadály, míg a következő támasz 2841 forintnál látható. Az előző nap a Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal, 2890 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.
A Richter továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok között van, előbbi 10 350 forintnál támaszt, utóbbi 10 458 forintnál ellenállást képez. Kedden a Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal, 10 400 forintra nőtt, a részvények forgalma 963,8 millió forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag alá került, így 1874 forintnál már ellenállás látható, támasz pedig 1833 forintnál van. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,49 százalékkal, 1854 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.