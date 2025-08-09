Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Mi folyik itt? Brutálisan megugrott Magyarország külföldi adóssága: elképesztő pénzek mozogtak
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt. Az adósságszerkezet átalakulása során a külföldi befektetők súlya közel egyéves csúcsra emelkedett, míg a lakosság és a bankok részaránya csökkent - számolt be a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank júniusi értékpapír-statisztikái szerint a háztartások piaci értéken számított állampapír-állománya 8,4 milliárd forinttal bővült az előző hónaphoz képest. Névértéken vizsgálva még kedvezőbb a kép: júniusban 13 milliárd forintos, az év első hat hónapjában pedig összesen 164 milliárd forintos növekedés figyelhető meg, ami azt jelzi, hogy a lakosság a jelentős kamatesés ellenére is vásárlóként volt jelen a piacon.
Az év első felének egyértelmű nyertesei a befektetési alapok voltak. A vagyonosabb befektetők által preferált eszközosztály júniusban 162 milliárd, az év első hat hónapjában pedig 1068 milliárd forintos állománynövekedést ért el, amiből 953 milliárd forint a tranzakciókból származott. A második legnépszerűbb befektetési forma a bankbetét volt, amely júniusban 25 milliárd, az év elejétől számítva pedig 632 milliárd forintos növekedést mutatott.
A lakossági befektetők júniusban aktívan bővítették értékpapír-portfóliójukat, összesen 176 milliárd forint értékben vásároltak kötvényeket, befektetési jegyeket és részvényeket. Ez az év második legnagyobb havi értéke, bár elmarad a májusi 390 milliárd forintos rekordtól. Az állampapír-tranzakciók 13,6 milliárd forintos nettó vásárlást mutattak, míg a részvényekből 31 milliárd forintnyi kiáramlás történt.
A bankszektor júniusban jelentősen, 605 milliárd forinttal csökkentette névértéken számított állampapír-állományát. Ugyanakkor a 2023. november végi bázishoz képest – amely az extraprofit-adó szempontjából meghatározó – 1814 milliárd forintos növekedést értek el. Ez azért fontos, mert a szabályozás szerint a bankok az állampapír-állomány növekményének 10%-ával csökkenthetik extraprofit-adójukat, ami akár 180 milliárd forintos megtakarítást is jelenthet számukra.
A biztosítói és pénztári szektor az első félévben 2937 milliárd forintról 3102 milliárd forintra növelte névértéken számított állampapír-állományát. A növekedést elsősorban a biztosítók hajtották, akik – a bankokhoz hasonlóan – extraprofit-adójuk csökkentésére törekednek. Májushoz képest azonban enyhe, 37 milliárd forintos csökkenés figyelhető meg a szektorban.
Az államadósság finanszírozási szerkezetében jelentős átrendeződés történt júniusban. A háztartások részesedése az év eleji 28,0%-ról 25,4%-ra csökkent, míg a bankoké 24,1%-ról 24,6%-ra nőtt december vége óta, de a májusi 25,9%-hoz képest visszaesést mutat. A külföldi befektetők súlya – elsősorban a jelentős devizakötvény-kibocsátás hatására – egy hónap alatt 29,8%-ról 31,7%-ra emelkedett, ami közel egyéves csúcsot jelent.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 4 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátást hajtott végre, amit a vezetés kedvező árazás mellett megvalósított devizaforrás-bevonásként értékelt. A biztosítók és pénztárak együttes részaránya az államadósság finanszírozásában december vége óta 5,3%-ról 5,4%-ra emelkedett, míg a befektetési alapok ugyanezen időszak alatt 5,3%-ról 6,3%-ra növelték részesedésüket.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Szokatlanul izgalmasnak ígérkezik a szerdai Kormányinfó, amelyet Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hirdetett meg augusztus 6-ára.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
