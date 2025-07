OTP-vezér: nem a magyarországi működés miatt nyereséges a bank, nagy a bizonytalanság a gazdaságban

Az OTP Csoport továbbra is kitart stratégiai céljai mellett a hazai gazdasági nehézségek ellenére, miközben a vállalati hitelezésben jelentős növekedési potenciált lát a gazdaság élénkülése esetén - nyilatkozta Csányi Péter vezérigazgató.

A nemzetközi jelenlétnek köszönhetően az OTP stabil helyzetben van - hangsúlyozta Csányi Péter az InfoRádiónak adott interjújában. "Az OTP több lábon áll, 11 országban van jelen, a profit mintegy egyharmada jön csak Magyarországról, a kétharmada külföldről, ilyen szempontból az OTP stabil helyzetben van, erős a tőkehelyzete, jó a likviditási pozíciója, és sikerült az első félévben is jelentős profitabilitást elérni, ami jellemzően nem Magyarországnak vagy a magyar operációnak köszönhető, hanem a külföldi leányvállalatoknak" - fejtette ki a vezérigazgató.

A bankár értékelése szerint a hazai gazdasági környezet jelenleg nem kedvező. Bár a lakossági fogyasztás elfogadható szinten maradt, a vállalati beruházások az elmúlt két évben jelentősen visszaestek, ami negatívan befolyásolja a növekedési kilátásokat. Ugyanakkor kiemelte:

Más országokban viszonylag kiszámítható gazdasági környezetben tudunk működni, úgyhogy az OTP Csoport eredményére ez kevésbé lesz hatással

- mondta. A pénzintézet továbbra is három stratégiai pillérre összpontosít: a növekedésre - az elmúlt évtizedben mind a mérlegfőösszeg, mind a profit négyszeresére nőtt -, a magas profitabilitás fenntartására - a tavalyi 24 százalékos tőkearányos megtérülést idén is szeretnék megőrizni -, valamint a konzervatív kockázati profil megőrzésére. "Szeretnénk függetlenek maradni és a kedvezőtlen gazdasági környezetben is önállóan dönteni" - hangsúlyozta Csányi Péter.

A lakossági hitelezés területén a lakáshitelek és a személyi kölcsönök teljesítménye kiemelkedő, és a fedezetlen hitelek aránya is kedvezően alakult az első félévben. Ezzel szemben a vállalati hitelezésben elmaradás tapasztalható a beruházások hiánya miatt - ismertette.

A vezérigazgató optimista a jövőbeli kilátásokat illetően: "Ha kiszámítható a gazdaságpolitika, ha vannak ösztönző feltételek és megfelelő kamatszintek, és a cégek meghozzák azokat a döntéseket, hogy tíz-, húsz-, akár harmincéves beruházásokat elindítsanak, akkor elég gyorsan vissza tud pattanni a hitelezési volumen."

