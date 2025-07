Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal

Július 1-től SimplePay Zrt. néven folytatja a működést a fizetési megoldásokat fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil Kft. Mostantól SimplePay márkanév alatt egységesítik a vállalkozásoknak kínált digitális fizetési megoldásokat.

SimplePay Zrt. néven folytatja tovább működését 2025. július 1-től a Simple alkalmazást és a SimplePay fizetési megoldásokat fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil Kft. A névváltás célja, hogy jobban tükrözze a vállalat egyre bővülő szolgáltatásportfólióját, és egyszerűbbé tegye a kommunikációt a lakossági és vállalati ügyfelei felé.

„A névváltás egy fontos mérföldkő, amely összhangban van azzal a törekvésünkkel, hogy egységes, átlátható ernyő alá szervezzük a SimplePay márkanév alatt elérhető szolgáltatásokat” – mondta Bese Péter, a SimplePay Zrt. vezérigazgatója és az OTP Bank Kereskedői szolgáltatásokért felelős vezetője.

A digitális fizetések robbanásszerűen növekedtek az elmúlt években hazánkban is: 2024-ben az online vásárók száma Magyarországon meghaladta az 5,2 millió főt, ami 300 ezerrel több az azt megelőző évhez képest. A magyarországi online kártyaelfogadások 80 százalékát az OTP Csoport fizetési megoldásai adják, a magyar internethasználók pedig a Simple mobiltárca funkcióját választják a leggyakrabban. A SimplePay Zrt. tulajdonában lévő leányvállalata a borravalós szolgáltatásairól ismert HelloPay is, amely a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek és fesztiválok számára kínál innovatív fizetési megoldásokat.

Újdonságok is élesednek

A Zrt. a jövőben is kiemelten támogatja a lakossági vásárlókat, az alkalmazást használók számára az elmúlt időszakban például több innovatív megoldás is elérhetővé vált, mint például a kiterjesztett fiók, melynek segítségével fizetési módtól függetlenül képes a felhasználó nyomon követni a költéseit. Szintén újdonság a Simple Bit hűségprogram, amelynek köszönhetően a fióktulajdonosok pontokat gyűjthetnek[és válthatnak be értékes nyereményekre.

A névváltással egy időben néhány kiegészítő szolgáltatás kikerül az alkalmazásból: a taxi-, a könyvrendelés és a mozijegyvásárlás.