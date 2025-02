Hatalmas bejelentést tett a hazai nagybank: új programot indítanak, ez vár az ügyfelekre

Elindult az MBH Befektetési Bank Rugalmas Megtakarítási Programja, amely rendszeres havi befizetési kötelezettség nélkül, már akár néhány tízezer forint összegű megtakarításból is hosszú távú befektetési portfólió kialakítását teszi lehetővé. A konstrukció rugalmas feltételekkel, szabadon megválasztható befizetési gyakorisággal és összeggel, valamint különböző kockázati szintekkel érhető el, akár bankváltás nélkül is - hívta fel rá a figyelmet sajtóközleményében az MBH Bank.

Az MBH Befektetési Bank új szolgáltatással bővíti kínálatát, elindult ugyanis az MBH Rugalmas Megtakarítási Program. A konstrukció lényege, hogy rendszeres megtakarítási lehetőséget biztosít azoknak, akik akár havi gyakorisággal, külön ügyintézés nélkül szeretnék elhelyezni megtakarításaikat befektetési jegyekbe az MBH Alapkezelő Zrt. befektetési alapjain keresztül. Fontos továbbá, hogy bármelyik forgalmazási napon, bármekkora összeg befektethető, ami bármelyik forgalmazási napon visszaváltható. A megtakarítók emellett szabadon, megkötés nélkül dönthetnek az értékpapír eladásáról.

Ráadásul a befektető maga határozhatja meg a kockázati szintet, továbbá a befizetés összegét és gyakoriságát is, teljes mértékben igazodva ezzel egyéni lehetőségeihez és pénzügyi célkitűzéseihez. A konstrukció nem kizárólag az MBH Bank ügyfelei számára érhető el, az értékpapírszámla bankváltás nélkül is bármikor megnyitható az MBH Befektetési Banknál. A Rugalmas Megtakarítási Programban való részvétel a későbbiekben utat nyithat az MBH Befektetési Bank teljes eszköztára felé, beleértve akár az összetett befektetési termékeket is.

„A bankunk tavaly egy felmérésben vizsgálta meg a magyar lakosság befektetési, megtakarítási szokásait, amelyből kiderült, hogy a meglévő befektetéseiket egyre szorosabban követik nyomon a válaszadók, ami erősödő tudatosságot tükröz. Ezzel együtt úgy látjuk, hogy bőven van még tér arra, hogy tovább növeljük a tudatos megtakarítási és befektetési attitűdöt a lakosság körében. Ugyancsak az említett felmérésből derült ki az is, hogy a megtakarítással rendelkező magyar lakosság 48%-a alkalmanként tesz félre, a rendszeresen megtakarítók pedig általában havonta és átlagosan körülbelül 80 ezer forinttal tudják növelni megtakarításukat. Többek között ezen kutatási eredmények hatására indítottuk el a Rugalmas Megtakarítási Programunkat, ezzel is támogatva a megtakarítani vágyókat” – mondta Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

A program kiemelt előnye, hogy akár már havi néhány tízezer forintos befizetéssel is elindítható – noha nincs rendszeres havi befizetési kötelezettség –, így bárki megteheti az első lépést a tudatos pénzügyi tervezés felé. „A növekvő tudatosság ellenére is azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek részéről van egy erős prekoncepció arra vonatkozóan, hogy a befektetésekhez viszonylag nagyobb összegű vagyon, vagy jelentős összegű, megtakarításra fordítható bevétel szükséges. A most elindult programmal viszont éppen arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy már néhány tízezer forinttal is elérhetőek bizonyos befektetési eszközök. A program abban segít, hogy a sikeresen megtakarított összeg ne egy egyszerű folyószámlán vagy megtakarítási alszámlán, esetleg egy ún. ’bankszámla zsebben’ álljon, hanem befektetési eszköz lévén „dolgozzon”, hozamot érjen el” – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A bank célja egy olyan átfogó megtakarítási és befektetési ökoszisztéma létrehozása, amely minden ügyfél számára értéket teremt, legyen szó kezdő vagy tapasztalt befektetőről. A Rugalmas Megtakarítási Programmal tovább szélesedett a bankcsoport szolgáltatáspalettája, amely a születéstől az öröklésig minden élethelyzethez megoldást kínál.

Az MBH Rugalmas Megtakarítási Program ideális megoldást kínál mindazok számára, akik személyre szabott, rugalmas befektetési lehetőséget keresnek. Az MBH Befektetési Bank célja a programmal, hogy támogassa a megtakarítási hajlandóságot, és elérhető konstrukciót kínáljon azok számára is, akik még csak most kezdenek megismerkedni a befektetési termékekkel. A program arra kíván rávilágítani, hogy már kisebb összegeket is érdemes befektetni, ami hozzájárul a rövid távú célok eléréséhez, és egyben megalapozza a tudatos portfólióépítést.