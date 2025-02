Így zárta a hetet a BÉT: ezzel a befektetéssel lehetett a legnagyobbat kaszálni

Az előző hetihez képest kissé csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 87 542,10 ponton zárt, 0,95 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac forgalma a héten 96,16 milliárd forint volt az előző héten elért 98,44 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek. A BUX hétfőtől csütörtökig minden nap új csúcson zárt, míg a hét utolsó kereskedési napján profitrealizálási hullám húzta vissza a részvényindexet. A hét részvénypiaci eseményei kapcsán az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte: folytatódott az emelkedés a hazai részvénypiacon, a BUX index többször is új rekordot állított be. A vezető részvények közül az OTP emelkedése elakadt, viszont a Mol sorra törte át az ellenállási szinteket, valamint a Richter és a Magyar Telekom is jól teljesített az elmúlt napokban.

Hozzátették, hogy a hétfői kereskedésben 17 583 saját részvényt vásárolt az OTP, majd kedden bejelentette a társaság, hogy a legutóbbi engedélyben meghatározott 60 milliárd forintos keret ezzel kimerült.

A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, 2,87 százalékkal, a papír 10 750 forinton zárt pénteken, 19,29 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Mol 2,29 százalékkal erősödött, pénteken 2950 forinton zárt a papír, heti forgalma több mint 10,42 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom 1,72 százalékkal drágult a héten, a részvény 1422 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma meghaladta az 1,79 milliárd forintot.

Az OTP 1,21 százalékot gyengülve 24 500 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a részvény heti forgalma 59,64 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 8123,47 ponton zárt, 99,31 ponttal, 1,24 százalékkal magasabban az előző hetinél.