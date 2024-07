Mi a jobb, ha elutaljuk vagy kézpénzben adunk zsebpénzt a gyereknek?

A digitalizáció terjedésével a pénzügyek is egyre inkább az online térbe kerülnek, emiatt pedig a fiataloknak jellemzően már 16-17 éves korukban van diákszámlájuk. Azoknak a családoknak, akik még nem nyitottak önálló bankszámlát gyermeküknek, legkésőbb az egyetem megkezdése előtt érdemes megtenniük, hiszen a felsőoktatási intézmények ösztöndíj- és a diákmunka központok kifizetései is utalással történnek. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy milyen szempontok alapján és milyen életkorban választanak a családok és a fiatalok az elérhető diákszámla-konstrukciók közül.

Egy diákszámla nyitásának számos előnye lehet:

a szülő számára nyomon követhetővé válnak a gyerek pénzügyei és költései,

a pénzügyi edukáció fontos részét képezheti egy ilyen döntés,

sokan biztonságosabbnak érzik, ha nem kell a gyerekeknek készpénzt hordani maguknál,

illetve a csoportnyomás is erős lehet: mivel a pénzügyeink egyre inkább átkerülnek a digitális térbe, növekszik a bankszámlával rendelkező gyerekek száma, és akinek nincs, könnyen érezheti úgy, hogy kimarad valamiből.

Az első számlanyitás akár hosszabb elköteleződést is jelenthet: sokan maradnak ugyanannál a banknál akkor is, amikor már megváltozik a számlacsomagjuk. Ezt a pénzintézetek is tudják, ezért kedvező ajánlatokkal igyekeznek ügyfeleket szerezni ebben az időszakban:

kedvezmények, pénzvisszatérítés, online levásárolható utalványok is találhatók a kínálatban.

Habár a bankok kiemelten törekszenek a fogyasztóbarát, közérthető kommunikációra a fiataloknak szóló termékeket illetően, a szülőknek érdemes segíteni a legoptimálisabb számlacsomag kiválasztásában. Ilyenkor a kedvezményeken túl nem csak a konstrukciót érdemes megvizsgálni, hanem az azt kínáló pénzintézetet is.

Mennyire könnyen elérhetők az ATM-ek?

Mennyire rugalmas, gyors, segítőkész az ügyintézés?

Mennyire könnyen kezelhető, átlátható a mobilapplikáció?

Milyen számlavezetési és egyéb rendszeres költségekkel kell számolni?

Mi alapján választ diákszámlát? Mondja el véleményét!

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, az eredményeiről a Pénzcentrumon megjelenő cikkekben folyamatosan beszámolunk majd. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2024. július 1. és július 15. között várjuk.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!