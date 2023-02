Könnyen befürödhetnek a magyarok a slágerbankszámlákkal: váratlan lehet a feketeleves

A nagyobb bankok jelentős része kínál ügyfeleinek meglepően olcsó, sőt esetenként teljesen ingyenes bankszámlákat. Persze a bankok sem csupán jószolgálatból teszik ezt. Céljuk az új ügyfelek tartós megragadása, a a kedvezményes kondíciók elnyerésének pedig általában komoly feltételrednszere és gyakran előre megszabott időkerete is van. A Pénzcentrum most összegezte, mire érdemes figyelni a vonzó kedvezményekkel kínált bankszámlákkal kapcsolatban.

A Pénzcentrum is gyakran ír róla, hogy a hazai bankok új ügyfelekért való harcának következményeként folyamatosan igyekeznek vonzóbbá tenni termékeiket. Ebben pedig nyilváná kiemelt szerep jut a bankszámláknak, amikre egyrészt szinte mindenkinek szüksége és igénye van, másrészt az ügyfelek hosszabb távú elköteleződésének motorjai is lehetnek. Emiatt, aki rendszeresen figyeli a friss ajánlatokat láthatja, hogy egyre több és szélesebben elérhető kedvezményes bankszámla ajánlatot találni a pénzintézeteknél.

Az ilyen kedvezményes számlák nagyrészénél ingyenes a számlavezetés és a kártyahasználat, de gyakran ezen túlmutatóan is vonzó kondíciókat kínálnak. Fontos azonban arra is figyelni, hogy ezek a kedvezmények általában csak egy bizonyos időszakig élnek, s így csak egy - jellemzően egy-két éves - megszabott időszakig élvezhetjük ki az átlagnál jóval kedvezőbb díjszabás előnyeit.

Emellett pedig más buktatók is felmerülhetnek, ezért aztán számos dologgal érdemes tisztában lenni, mielőtt egy ilyen, rendkívül vonzó számlacsomagra kötnénk szerződést. Ezek közül a következők a legfontosabbak:

az akciós számlacsomag pontos kondíció,

hogy milyen szolgáltatási körökre és milyen formában/összeghatárig terjednek ki a kedvezmények (például az ingyenes kártyahasználat)

Hogy meddig tart, mikor jár le a kedvezményes időszak

Hogy milyen kondíciók lesznek érvényesek a kedvezményes időszak végén

Válasszunk körültekintően

Most egy, a KSH hivatalos adatai szerint szinte bármely vármegyében (egyedül Szabolcs-Szatmár-bereg, illetve Csongrád- Csanád vármegye kivétel) valamivel átlag alattinak számító példa-jövedelem havi átutalását vállalva szürtük le a Pénzcentrum kalkulátorában található banki ajánlatokat.

A 250 ezres havi átutalást azért állítottuk be az ajánlatok szűrésénél, mert számos pénzintézetnél a kedvezmények feltétele egy havi minimum pénzforgalom vállalása. Ez az összeg pedig az ajánlatok túlnyomó része esetében már bőven elégséges ahhoz, hogy elérjük a kedvezőbb kondíciónkat és a magyar dolgozók jórésze számára elő is teremthető.

A számlacsomagok legnagyobb részénél már a második évtől kezdve módosulnak a feltételek. Igaz ez például a Gránit Bank Digitális számlacsomagjára, ahol a havi költség 133 forintról 249 forintra drágul. A leginkább drasztikus változás azonban a Raiffeisen Bank Díjnyertes fantázianevű számlájának esetében látható, ami az első évben még teljesen ingyenes, a második évtől azonban már havi 499 forintos költséggel jár fenntartani.

Külön érdekesség, hogy az MKB Kedvezmény Számlacsomagja az első évben 3395 forintot kóstál havonta, (amivel egyébként az összes vizsgált bank legjobb ajánlatait nézve ez számít a legkevésbé kedvezőnek) a második évtől azonban a havi költsége 1728 forintra apad. Olyan csomagok is vannak persze, ahol egy hosszabb időszak után kerülünk ki a kedvezményes kondíciókra jogosultak köréből és bizonyos kondíciók teljesítésének elmaradása is vezethet ehhez. Ezért is fontos, hogy a szerződés megkötése előtt figyeljünk oda, hogy pontosan mennyi ideig és milyen feltételek mellett marad elérhető egy-egy kedvező kondíciókkal kínált ajánlat.

Vegyük most sorra azt is, mi alapján határozzák meg a pénzintézetek az akciós időszakot. Erre jellemzően három módszer valamelyikét alkalmazzak. A(z ügyfél szempontjából) legkedvezőbb esetben a kedvezmény a szerződés végéig él, ezen kívül megszabhatnak egy fix időpontot, de lehet a kitétel az ajánlat bank általi visszavonása is.

Fontos, hogyha úgy látjuk, hogy jó eséllyel a közeljövőben kikerülünk a kedvezmenyés kondíciókra jogosultak köréből, gondoljuk át, hogy a változó kondíciók mellett is megéri-e a jelenlegi csomagunk. Ha pedig erről nem vagyunk meggyőződve, érdemes nem csak a jelenlegi bankunk, de a többi pénzintézet ajánlati között is szétnézni egy esetleges jobb ajánlat után.

A magyarok persze alapvetően hűséges ügyfelek. Ennek egyik oka, hogy sokan tartanak a bankváltástól, amiatt aggódva, hogy egy egy új szerződés megkötése időigényes és komplikált dolog. Pedig ma már pofonegyszerű folyamat, hosszú évek óta létezik ugyanis az egyszerűsített bankváltás intézménye, aminek segítségével gyakorlatilag átruházhatjuk az ezzel járó nyűgöt a jelenlegi és a jövőbeni bankunkra.

Amennyiben pedig sikerült elhatároznunk magunkat a váltás mellett, a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorában pofon egyszerűen és átlatható módon böngészhetjük végig a nagyobb bankok ajánlatait és azt is látod, ha a második évtől változnak a kondíciók.