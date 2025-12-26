2025. december 26. péntek Karácsony, István
-2 °C Budapest
Gazdaság
Gazdaság

Erős napot zárt a forint

MTI
2025. december 26. 19:44

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,34 forintról 386,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,72 forint és 390,14 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,21 forintról 416,16 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 330,35 forintról 328,81 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.

Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #deviza #svájci frank #gazdaság #dollár #usd #forintárfolyam #euróárfolyam #devizaárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF #árfolyamok

