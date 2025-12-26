A Pénzcentrum 2025. december 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erős napot zárt a forint
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,34 forintról 386,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,72 forint és 390,14 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,21 forintról 416,16 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 330,35 forintról 328,81 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.