Ebbe fektetik a pénzüket 2022-ban a vagyonos családok: a gazdagokat nem kell félteni a válság alatt sem

A vírus okozta társadalmi és gazdasági válság ellenére a vagyonos európai családok megtakarításai az elmúlt években szépen gyarapodtak, melyet elsődlegesen az átgondolt, hosszútávra tervező befektetési stratégiájuknak, agilis döntéshozatali és intézményi struktúrájuknak, és merész befektetési döntéseiknek is köszönhetnek. A Deloitte Private szakértői röviden összefoglalják, mi jellemzi ma a Family Office szektort.

A további növekedésnek azonban számos akadálya lehet, a kockázati tényezők között van az infláció és a kamatlábak emelkedésén túl a kibertámadások gyakorisága, a családokat érzékenyen érintő üzleti és személyes adatokkal való visszaélés, valamint a következő generáció felkészítésének kérdése is.

A Deloitte Private támogatásával 2021 év végén megjelent, Campden Wealth által készített átfogó tanulmány részletesen bemutatja a globális, azon belül is az európai Family Office szektort, a vagyonos családok befektetéseire jellemző piaci trendeket, kihívásokat és jövőbeli terveket. A megközelítőleg 424 milliárd USD vagyont kezelő, mintegy 400 family office megkérdezésével elkészített világszinten is egyedülálló tanulmány célja, hogy a vagyonos családok, professzionális szolgáltatók részére teljes körű képet adjon a magánvagyon-kezelés piaci helyzetéről és a szektor előtt álló kihívásokról.

Mindenekelőtt: mi is az a „Family Office”?

A „family office” egy olyan, meghatározott jogi struktúrába (pl. társasági formába) foglalt irányítási keretrendszer, amelynek célja a családi vagyon és érdekeltségek egységes menedzselése, irányítása és ellenőrzése. Valójában a family office arra szolgál, hogy professzionális szinten nyújtson teljeskörű szolgáltatást vagyonos magánszemélyeknek (ún. „high net worth individual”) és azok családjainak, többnyire a magánvagyonuk kezelésével kapcsolatban.

A „family office-ok” abban is különböznek a hagyományos vagyonkezelői, befektetési szolgáltató cégektől és intézményektől, hogy erőforrásaikat kizárólag egy vagy néhány, egymással kapcsolatban álló vagyonos magánszemély és családja szolgálatába állítják. Ezáltal a „family office-ok” a családnál felmerülő feladatokat és problémákat kiszervezett szolgáltatás keretében oldják meg: számos family office nyújt pénzügyi, adó- és jogi tanácsadási szolgáltatásokat, támogatja a vagyontervezést és a jótékony célok megvalósítását, intézi a vagyonkezeléssel és vagyonmozgásokkal kapcsolatos adminisztrációt és elősegíti a következő generáció képzését, taníttatását

– mondta dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezető partnere. Az egyes családok által alkalmazott, igénybe vett family office-rendszer felépítését és komplexitását a család igényei határozzák meg. Az európai vagyonos családok által létrehozott family office-ok tipikusan a következő célokat szolgálják:

Formális struktúrát biztosítanak a családi vagyon és érdekeltségek kezelésére és irányítására

Támogatják a család által képviselt értékek, jövőkép megvalósítását és örökségük megteremtését

Koordinálják, integrálják a család szükségleteit kielégítő, személyre szabott szolgáltatásokat

Kezelik a családot érintő gazdasági és személyes kockázatokat

Tőkésítik, elosztják és újra befektetik a konszolidált családi vagyon felhalmozásából nyert profitot

Biztosítják a családi és magánéleti diszkréciót

Egy jól megtervezett family office alkalmas arra, hogy szolgáltatásaival biztosítsa a családi vagyon integritását, a hatékony befektetési stratégia követését, illetve létrehozza a letisztult és transzparens irányítási viszonyokat a családon és családi érdekeltségeken belül.

2022 a lehetőségek és kihívások éve lesz

A már említett tanulmány a globális szereplők mellett 108 európai family office vezető megkérdezésével elemzi, hogy miként sikerült ezeknek az entitásoknak leküzdeni válság okozta kihívásokat, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A tanulmány elkészítésében résztvevő európai családok átlagos vagyona 2 milliárd USD-re, míg a vagyonos európai családok összvagyona 216 milliárd USD-re becsülhető.

A tanulmány főbb megállapításai:

Vagyongyarapodás

A megkérdezett európai vagyonos családok 73%-a arról számolt be, hogy az elmúlt 1 évben nőtt a vagyonuk, 20% pedig ezt a növekedést jelentősnek minősítette. 2020-ban az európai family office-ok portfóliójukon elért átlagos hozama 12% körül mozgott – ez azonban kevesebb, mint az észak-amerikai vagy ázsiai family office-ok által jelzett 15%-os átlagos hozam.

Gazdasági kilátások

Az európai family office-ok jelentős többsége kifejezetten optimista 2022 tekintetében: 89% továbbra is a gazdasági fellendülést vizionálja és emellett 56% új befektetési lehetőségeket is keres.

Infrastruktúra

Az európai family office szektor folyamatosan bővül, egyharmaduk már két vagy több helyszínen, telephelyen is kifejti tevékenységét. Korábbi szolgáltatásaik mellé új IT, kockázatkezelési és jelentéstételi rendszereket is bevezettek, valamint munkavállalóik létszámát is növelték.

Jövőbeli befektetési trendek

Az európai family office-ok 51%-a nagyobb hangsúlyt és összeget fog helyezni a magántőke-befektetésekbe, azon belül is a magántőke-alapok, feltörekvő piacok részvényei és természetesen a fejlett piacok részvényei kerülnek fókuszba.

Kriptovaluta

A megkérdezettek 33%-a tekinti a kriptovalutát csábító befektetésnek és 17% tervez 2022-ben ebbe az eszközbe befektetni. Jelenleg azonban az európai family office-ok által kezelt vagyonelemeknek csak 1%-át teszik ki a kriptoeszközök.

Fenntartható befektetések

Összhangban azzal, hogy a fenntarthatóság elérése és a klímaváltozás leküzdése egyre inkább elsődleges cél a befektetők körében, az európai family office-ok 45%-a jelenleg is eszközöl zöld befektetéseket, amelyek a portfóliójuk 29%-át teszik ki. Ez az arány a megkérdezettek szerint azonban az elkövetkezendő 5 évben jelentősen emelkedni fog.

Kockázatok és kihívások

A family office-ok 54%-a rögzítette, hogy feladataik között a kihívások és kockázatok kezelése sokkal fontosabb szerepet töltött be, mint korábban. 2022 legnagyobb kihívásának az inflációt és az emelkedő kamatlábakat tartják a vezetők, míg a következő 3-5 év kockázatát a befektetésekben és az utódlástervezés hiányában látják.

Utódlás

A megkérdezett európai family office-ok harmada jelezte, hogy a következő tíz évben a vezetésüket várhatóan átveszi a következő generáció – azonban aggodalmaikat fejezték ki az átadásra való felkészültséget illetően. A family office-oknak csak a fele (52%) rendelkezik bármilyen utódlási tervvel, és csak 12% nyilatkozta azt, hogy kellően felkészültnek tartják a következő generációt arra, hogy a feladatokat ellássák. Ez mindenképpen jól jelzi, hogy az utódlás kérdése vagyonos európai családok nagy részénél továbbra is megoldatlan probléma, amivel mindenképpen foglalkozni kell.

Kiberbiztonság

Egyre több, családi vagyonokat és érdekeltségeket kezelő family office-okat (38%) ért kibertámadás az elmúlt 1 évben, a legjellemzőbb támadásokat a malware szoftverek és adatvédelmi incidensek jelentették. Ezzel szemben azonban csak az európai family office-ok kevesebb mint egyharmadának van mindenre kiterjedő kiberbiztonsági terve - látható, hogy a kibertérben is jelentős veszélyeknek van kitéve ez a szektor.

A megjelent tanulmány részleteiből kiolvasható, hogy az európai vagyonos családok érdekeltségeit kezelő family office szektor egy kifejezetten ellenálló és dinamikus szervezeteket tömörítő piaci szegmens, amely képes volt korunk egyik legnagyobb válsága után a gazdasági és társadalmi kihívások leküzdésére úgy, hogy a kezelésükben álló vagyont tovább gyarapították. A következő évek felmerülő feladatait és veszélyeit is hasonló megközelítéssel tudják majd sikeresen megoldani: a fenntartható befektetések és a környezetvédelmi célok, az utódlás rendezésének kérdései, valamint a változó piaci környezet és az új típusú kockázatok kihívásai továbbra is igazolhatják a family office struktúrák előnyeit

– mondta dr. Debreczeni Tamás, a Deloitte Private menedzsere.