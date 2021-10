Ez most a leghamisítottabb forintbankjegy: nálad is lehet egy, megütheted a bokád

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyetlen év alatt rengeteg bankó és érme került be a magyar gazdaság körforgásába. Többek között 21,5 millió húszezres és 10,4 millió tízezer forintos került újonnan forgalomba, de például ötforintosból is rengeteget vertek. A Magyar Nemzeti Banktól azt is megtudtuk, hogy melyek a leghamisítottabb bankjegyek Magyarországon, és milyen módszerrel dolgoznak a bűnözők.

Egyetlen év alatt 547,7 milliárd forinttal nőtt a készpénzmennyiség Magyarországon az érméket és a bankókat is figyelembe véve. Bankjegyből 39,7 millióval keringett több július végén a magyar gazdaságban, miont egy évvel korábban, érméből pedig 106,4 millióval lett több egy év akatt. Ez értékben 8,1 százalékos, mennyiséget tekintve pedig 7,1 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az MNB féléves adatai szerint a bankjegyek tekintetében pont a legnagyobb értékűekből lett több a pénztárcákban, zsebekben. Ugyanis 2020. első félévéhez képest idén június végén 21,5 millióval több húszezres keringett a magyar gazdaságban, tízezresből pedig 10,4 millióval lett több. Az érméknél pont hogy fordított a tendencia, azokból lett a legtöbb, amelyek a legkevesebbet érik: ötforintosból 34,9 millióval lett több, tízesből 21,8 millióval, húszforintosból pedig 23,6 millióval kering most több a pénztárcákban, vagy kallódik a zsebekben. Összességében mindegyik címletből több volt most júniusban forgalomban, mint egy évvel korábban, kivéve eggyet: 2000 forintos bankók száma 700 ezerrel csökkent a jegybanki adatok szerint. Nem hinnéd, miből van a legtöbb Ha megnézzük a címletenkénti megoszlást, látható, hogy az első félévben a Magyarországon forgalomban lévő bankjegyek 43 százaléka húszezres volt, további 31 százalékot pedig a tízezresek vittek el. Ezekből összességében több mint 400 millió darab volt forgalomban június végén. Arányaiban a legkevesebb a 2000-esekből volt, amelyeknek ráadásul csökkent is a mennyisége. Ezekből 23,3 millió darab keringett a pénztárcákban, de ötezresből is mindössze valamivel több mint 30 millió volt forgalomban. Összességében az MNB adatai szerint 601,6 millió forintbankó volt jelen a gazdaságban június végén. Érmék tekintetében viszonyt ez az arány pont fordított: a legkevesebb értékkel bíró ötösökből volt a legtöbb, és szépen lassan csökkennek a mennyiségek a 200-asokig. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A lefoglalt forint hamisítványok döntő többsége a 20 000 forintos bankjegyek közül kerül ki. A hamisítások módszereit változatlanul az irodai sokszorosító eszközök (színes fénymásolók, printerek) használata jellemzi. A rátekintésre esetenként megtévesztőnek bizonyuló hamisítványok, mind egyszerű érzékszervi vizsgálatokkal (tapintással, fény felé tartva átnézetben vagy mozgatással), mind pedig a pénztárakban alkalmazott kombinált UV-A és UV-C lámpa alatti ellenőrzéssel kiszűrhetők - írták. 2021 első félévének végéig a készpénzforgalomból mindössze 100 darab forinthamisítvány került kiszűrésre. A jegybank szakértői 5656 darab különböző valutahamisítványt, ezen belül 5602 darab hamis eurobankjegyet vizsgáltak meg 2021 első félévében. Ugyanakkor a nagyszámú hamis euróbankjegyek megjelenése egyetlen visszaéléshez volt köthető. Ezt tedd, ha hamis pénzt kaptál vissza Az MNB hivatalos tájékoztatója szerint bár a forint bankjegyeken több a hamisítást megnehezítő biztonsági elem is található, azonban hamisításuk teljesen így sem zárható ki, néhány hamisítvány bekerül a készpénzforgalomba. Ez pedig ha éppen általunk történik meg, elég problémás lehet. Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a hamis pénz forgalomba hozatala bűncselekménynek - bűntettnek - minősül. De az is bűncselekményt - vétséget - követ el, és így büntethetővé válik, aki jóhiszeműen jut hozzá a hamis pénzhez, azonban amikor utólag észleli annak hamis voltát, annak tudatában, tehát szándékosan forgalomba hozza azt. Ezt mindenképp érdemes mérlegelni. Hamisgyanús bankjegy előfordulása esetén a hamis pénzt vissza kell tartani - de legalábbis törekedni kell visszatartására - a körülményeket összefoglaló jegyzőkönyvet kell felvenni annak érdekében, hogy a hamisgyanús pénz mielőbb az MNB-be szakértői vizsgálatra megküldhető legyen. Az olyan bankjegyet és érmét, amelynek valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség is felmerül, szakértői vizsgálatra valamely banknak, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak kell átadni. Később az új típusú hamisítványokat, illetve az azokra vonatkozó műszaki, statisztikai adatokat pedig továbbítják a pénzhamisítás elleni védelmi feladatokat közösségi szinten ellátó szervezetekhez - olvasható az MNB tájékoztatásában.

