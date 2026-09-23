2026. szeptember 23. szerda Tekla
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Micsoda meglepetés! 19.07.2015 Alzeytől északra (Rajna-vidék-Pfalz).Egész éjjel egy mezőn maradtam a semmi közepén, és egy gyenge esőcsomót figyeltem meg Párizs közelében. És minden alkalommal, amikor az időjárási radarra néztem, vis
Kvíz

Kvíz: Ismered a népi időjóslásokat? Lássuk, mit tudsz kiolvasni a természet jeleiből!

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 18:02

Manapaság profi előrejelzések, radarok és alkalmazások segítenek eligazodni az időjárásban, régen azonban egészen más jelekből próbáltak következtetni arra, mit hoznak a következő hetek vagy hónapok. Az őszi időszakhoz különösen sok népi megfigyelés, hiedelem és jeles naphoz kötődő időjárási jóslat kapcsolódik. Némelyik sokunknak ismerősen csenghet, de bőven akadnak meglepőbb, ma már kevésbé ismert jóslatok is. Ebből a kvízből kiderül, mennyire tudnád kiolvasni a természet jeleiből, milyen őszi-téli időjárás várható.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ismered a népi időjóslásokat? Lássuk, mit tudsz kiolvasni a természet jeleiből!

1/10 kérdés
Hogyan folytatódik a közismert népi időjóslás: „Ha Katalin kopog…”?
karácsony locsog.
húsvétkor esik.
újév napján havaz.
Márton napján fagy.
2/10 kérdés
Mire következtettek abból, ha októberben sok levél maradt a fákon?
különösen bő szőlőtermésre
száraz télre
korai tavaszra
tavasszal sok hernyóra
3/10 kérdés
Milyen időt vártak a következő hetekben szeptember 8., Fecskehajtó Kisasszony napjának időjárása alapján?
az aznapi idő ellenkezőjét
mindig hidegebbet
pontosan ugyanolyat
mindig csapadékosabbat
4/10 kérdés
Mit jósolt a szeptember 14-i napsütés a népi hagyomány szerint?
korai fagyot
havas telet
esős októbert
derűs tavaszt
5/10 kérdés
Melyik állatról mondják, hogy ha Márton napján jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál?
lúd
gólya
disznó
fecske
6/10 kérdés
Milyen időt jósoltak karácsonyig, ha Orsolya napján szép volt az idő?
egy héten belül havazást
rendkívül esős decembert
november elején erős fagyot
hasonlóan szép időt
7/10 kérdés
Mit jelent a népi kalendáriumban a „férges mindenszentek” kifejezés?
Szokatlanul sok esőt és áradásokat
Korán beköszöntő, havas téli időt
Meleg, napos, szinte nyárias időt
Enyhe, ködös, nyirkos időt, amikor még nem pusztítanak a fagyok
8/10 kérdés
Mit jelent a mondás: „Ha Szent Mihálykor itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske”?
Hosszú, enyhe ősz várható
Sok hó várható karácsonyig
Esős, viharos lesz az ősz
Korán beköszönt a fagyos tél
9/10 kérdés
Melyik mondás kapcsolódik október 28-hoz, Simon és Júdás napjához?
Kelvén Simon Júdára, szükség lesz a gubára.
Simon havat szitál, Júdás jeget talál.
Júdás ha napos, karácsony harmatos.
Simon szép napjára, tavasz jön Mihályra.
10/10 kérdés
Hogyan folytatódik a szeptember 21-i Máté-naphoz kötődő mondás: „Máté hogyha jó napos…”?
karácsony havas
az ősz három hónapos
télen sok hó lesz
Mihály fagyot hoz
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #ősz #tél #meteorológia #természet #időjárás előrejelzés #időjós #népszokás #hagyományőrzés #kvíz #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:34
18:18
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
1 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
3 hónapja
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
5
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 19:01
Ingyen terem a városi utcákon a magyar „datolya”: kevesen tudják, de ehető, és isteni lekvár lesz belőle
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 17:11
Akár 7 napon belül jöhet az óriási fordulat: ezen a titkos alkun dolgozik most Trump és Irán
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 18:28
Meglepő hírek jöttek az almáról Európában: erre nem sokan számítottak