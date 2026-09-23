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Manapaság profi előrejelzések, radarok és alkalmazások segítenek eligazodni az időjárásban, régen azonban egészen más jelekből próbáltak következtetni arra, mit hoznak a következő hetek vagy hónapok. Az őszi időszakhoz különösen sok népi megfigyelés, hiedelem és jeles naphoz kötődő időjárási jóslat kapcsolódik. Némelyik sokunknak ismerősen csenghet, de bőven akadnak meglepőbb, ma már kevésbé ismert jóslatok is. Ebből a kvízből kiderül, mennyire tudnád kiolvasni a természet jeleiből, milyen őszi-téli időjárás várható.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a népi időjóslásokat? Lássuk, mit tudsz kiolvasni a természet jeleiből! 1/10 kérdés Hogyan folytatódik a közismert népi időjóslás: „Ha Katalin kopog…”? karácsony locsog. húsvétkor esik. újév napján havaz. Márton napján fagy. Következő kérdés 2/10 kérdés Mire következtettek abból, ha októberben sok levél maradt a fákon? különösen bő szőlőtermésre száraz télre korai tavaszra tavasszal sok hernyóra Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen időt vártak a következő hetekben szeptember 8., Fecskehajtó Kisasszony napjának időjárása alapján? az aznapi idő ellenkezőjét mindig hidegebbet pontosan ugyanolyat mindig csapadékosabbat Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jósolt a szeptember 14-i napsütés a népi hagyomány szerint? korai fagyot havas telet esős októbert derűs tavaszt Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik állatról mondják, hogy ha Márton napján jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál? lúd gólya disznó fecske Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen időt jósoltak karácsonyig, ha Orsolya napján szép volt az idő? egy héten belül havazást rendkívül esős decembert november elején erős fagyot hasonlóan szép időt Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a népi kalendáriumban a „férges mindenszentek” kifejezés? Szokatlanul sok esőt és áradásokat Korán beköszöntő, havas téli időt Meleg, napos, szinte nyárias időt Enyhe, ködös, nyirkos időt, amikor még nem pusztítanak a fagyok Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a mondás: „Ha Szent Mihálykor itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske”? Hosszú, enyhe ősz várható Sok hó várható karácsonyig Esős, viharos lesz az ősz Korán beköszönt a fagyos tél Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik mondás kapcsolódik október 28-hoz, Simon és Júdás napjához? Kelvén Simon Júdára, szükség lesz a gubára. Simon havat szitál, Júdás jeget talál. Júdás ha napos, karácsony harmatos. Simon szép napjára, tavasz jön Mihályra. Következő kérdés 10/10 kérdés Hogyan folytatódik a szeptember 21-i Máté-naphoz kötődő mondás: „Máté hogyha jó napos…”? karácsony havas az ősz három hónapos télen sok hó lesz Mihály fagyot hoz Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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