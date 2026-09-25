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Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait!

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 18:01

A természetjárásnak nemcsak szépségei, hanem szabályai is vannak. A tiszta hegyek napja minden évben szeptember 26-án arra hívja fel a figyelmet, hogy ügyeljünk a hegyvidéki környezet védelmére és a természet tisztaságára. Ebből az alkalomból a mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait: mit tegyünk a hulladékkal, hogyan óvjuk a természet értékeit, és mire érdemes figyelni túrázás közben. Lássuk, ismered-e a természetjárás alapvető szabályait.

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Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait!

1/10 kérdés
Melyik telefonszámot kell hívni Magyarországon, ha valaki eltéved az erdőben és segítségre van szüksége, még akkor is, ha nincs térerő az adott szolgáltatónál?
911
444
112
104
2/10 kérdés
A Pilisi Parkerdő ajánlása szerint, ha eltévedtél az erdőben, alkalmazd a STOP szabályt. A négylépéses szabálynak melyik nem része az alábbiak közül?
pánikolj
tervezz
állj meg
gondolkodj
3/10 kérdés
Mi a leghelyesebb eljárás a túra során keletkezett hulladékkal (például csomagolópapírral, vizespalackkal)?
minden szemetet visszatenni a hátizsákba és elvinni a kirándulóhelyről, otthon kidobni
nem lebomló anyagokat vigyük haza és ott dobjuk ki; viszont az ételmaradék, papírzsepi eldobható a természetben, úgyis lebomlik és még táplálékot is jelent
a kihelyezett szeméttárolókba kell dobni, ügyelve rá, hogy az le legyen zárva, hogy állatok ne férjenek hozzá
el lehet dobni nyugodtan az útszélén, a terület fenntartója majd úgyis összeszedi
4/10 kérdés
Hol szabad védett természeti területen gépjárművel parkolni? Máskülönben természetvédelmi szabálysértésért pénzbírság szabható ki.
Csak a kijelölt helyen
A köves utak szélén bárhol, ahol van elég hely
Nem szabad sehol parkolni, ezt csak a park munkatársai tehetik emg, akiknek engedélyük van
Olyan réteken, tisztásokon, ahol van elég hely megfordulni
5/10 kérdés
Melyik állítás igaz a tűzgyújtásra a védett erdőkben, ha nincs érvényben éppen tűzgyújtási tilalom?
Bárhol rakhatunk tüzet, ha kövekkel körberakjuk és figyelünk az eloltására is
Mindenhol egységesen tilos a tűzgyújtás védett területen
Tüzet gyújtani a fokozottan védett területeken tilos, azokon kívül bárhol szabad
Tüzet csak kijelölt tűzrakóhelyen lehet gyújtani
6/10 kérdés
Milyen büntetésre számíthat az, aki engedély nélkül hajt be gépjárművel egy védett erdészeti útra vagy tiltott helyen parkol?
Egy napi közösségi muna végzésére kötelezhető a nemzeti parkban
Az autó elkobzásra kerül és csak napok múlva lehet pénzért kiváltani
Akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is sújtható
Aki engedély nélkül behajt, még börtönt is kaphat, ha kárt tett a nemzeti parkban
7/10 kérdés
Hogyan kell viselkedni, ha vadon élő állattal (például őzzel vagy vaddisznóval) találkozunk az erdőben?
Hangos kiáltással és tapsolással jelezzük az állatnak, hogy felé tartunk és nem félünk
Legjobb, ha elfutunk, nehogy a vadállatok megtámadjanak
Csendben kell maradni, nem szabad megközelíteni az állatokat, ki kell várni, míg elmennek
Lassan közelítsük meg az állatot és nagy ívben kerüljük ki, de ha ez nem lehetség, akkor csapkodjuk a földet egy bottal, hogy elriasszuk
8/10 kérdés
Ha hív a természet… mit javasol a Kiskunsági Nemzeti Park látogatási szabályzata?
nem szabad az erdőt WC-nek használni, keressük meg a legközelebbi épített vécét
ássunk egy kis gödröt, és abba temessük el az ürüléket, és a papírt, amit használtunk
szedjük össze magunk után az ürüléket egy zacskóval és a legközelebbi kukánál dobjuk ki
mivel az ürülék szerves anyag, lebomlik, nyugodtan hagyjuk a bokor aljában, senkit se fog zavarni
9/10 kérdés
Melyik szabály nem igaz a kerékpározásra a védett erdőterületeken?
Csak a kijelölt úton szabad kerékpározni
A turistautat csak akkor használhatja kerékpáros, ha az kerékpározásra is ki van jelölve
A kerékpárosnak mindig elsőbbsége van az erdőben a gyalogos túrázókkal szemben
Tilos a kijelölt kerékpárútról letérni az erdőben
10/10 kérdés
Melyik szó hiányzik a természetben való tartózkodás egyik alapelvéből: "Mindent a szemnek, semmit a …….!"
lábnak
szájnak
kéznek
gyereknek

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A tapasztalt erdőjárók már pontosan tudják, mit jelent, ha a színes sáv helyett kört, négyzetet, vagy keresztet festenek a fákra.
Címlapkép: Getty Images
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