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A természetjárásnak nemcsak szépségei, hanem szabályai is vannak. A tiszta hegyek napja minden évben szeptember 26-án arra hívja fel a figyelmet, hogy ügyeljünk a hegyvidéki környezet védelmére és a természet tisztaságára. Ebből az alkalomból a mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait: mit tegyünk a hulladékkal, hogyan óvjuk a természet értékeit, és mire érdemes figyelni túrázás közben. Lássuk, ismered-e a természetjárás alapvető szabályait.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait! 1/10 kérdés Melyik telefonszámot kell hívni Magyarországon, ha valaki eltéved az erdőben és segítségre van szüksége, még akkor is, ha nincs térerő az adott szolgáltatónál? 911 444 112 104 Következő kérdés 2/10 kérdés A Pilisi Parkerdő ajánlása szerint, ha eltévedtél az erdőben, alkalmazd a STOP szabályt. A négylépéses szabálynak melyik nem része az alábbiak közül? pánikolj tervezz állj meg gondolkodj Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a leghelyesebb eljárás a túra során keletkezett hulladékkal (például csomagolópapírral, vizespalackkal)? minden szemetet visszatenni a hátizsákba és elvinni a kirándulóhelyről, otthon kidobni nem lebomló anyagokat vigyük haza és ott dobjuk ki; viszont az ételmaradék, papírzsepi eldobható a természetben, úgyis lebomlik és még táplálékot is jelent a kihelyezett szeméttárolókba kell dobni, ügyelve rá, hogy az le legyen zárva, hogy állatok ne férjenek hozzá el lehet dobni nyugodtan az útszélén, a terület fenntartója majd úgyis összeszedi Következő kérdés 4/10 kérdés Hol szabad védett természeti területen gépjárművel parkolni? Máskülönben természetvédelmi szabálysértésért pénzbírság szabható ki. Csak a kijelölt helyen A köves utak szélén bárhol, ahol van elég hely Nem szabad sehol parkolni, ezt csak a park munkatársai tehetik emg, akiknek engedélyük van Olyan réteken, tisztásokon, ahol van elég hely megfordulni Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik állítás igaz a tűzgyújtásra a védett erdőkben, ha nincs érvényben éppen tűzgyújtási tilalom? Bárhol rakhatunk tüzet, ha kövekkel körberakjuk és figyelünk az eloltására is Mindenhol egységesen tilos a tűzgyújtás védett területen Tüzet gyújtani a fokozottan védett területeken tilos, azokon kívül bárhol szabad Tüzet csak kijelölt tűzrakóhelyen lehet gyújtani Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen büntetésre számíthat az, aki engedély nélkül hajt be gépjárművel egy védett erdészeti útra vagy tiltott helyen parkol? Egy napi közösségi muna végzésére kötelezhető a nemzeti parkban Az autó elkobzásra kerül és csak napok múlva lehet pénzért kiváltani Akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is sújtható Aki engedély nélkül behajt, még börtönt is kaphat, ha kárt tett a nemzeti parkban Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan kell viselkedni, ha vadon élő állattal (például őzzel vagy vaddisznóval) találkozunk az erdőben? Hangos kiáltással és tapsolással jelezzük az állatnak, hogy felé tartunk és nem félünk Legjobb, ha elfutunk, nehogy a vadállatok megtámadjanak Csendben kell maradni, nem szabad megközelíteni az állatokat, ki kell várni, míg elmennek Lassan közelítsük meg az állatot és nagy ívben kerüljük ki, de ha ez nem lehetség, akkor csapkodjuk a földet egy bottal, hogy elriasszuk Következő kérdés 8/10 kérdés Ha hív a természet… mit javasol a Kiskunsági Nemzeti Park látogatási szabályzata? nem szabad az erdőt WC-nek használni, keressük meg a legközelebbi épített vécét ássunk egy kis gödröt, és abba temessük el az ürüléket, és a papírt, amit használtunk szedjük össze magunk után az ürüléket egy zacskóval és a legközelebbi kukánál dobjuk ki mivel az ürülék szerves anyag, lebomlik, nyugodtan hagyjuk a bokor aljában, senkit se fog zavarni Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik szabály nem igaz a kerékpározásra a védett erdőterületeken? Csak a kijelölt úton szabad kerékpározni A turistautat csak akkor használhatja kerékpáros, ha az kerékpározásra is ki van jelölve A kerékpárosnak mindig elsőbbsége van az erdőben a gyalogos túrázókkal szemben Tilos a kijelölt kerékpárútról letérni az erdőben Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szó hiányzik a természetben való tartózkodás egyik alapelvéből: "Mindent a szemnek, semmit a …….!" lábnak szájnak kéznek gyereknek Eredmények Tetszett a kvíz? Próbáld ki ez a kérdéssort is: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek! A tapasztalt erdőjárók már pontosan tudják, mit jelent, ha a színes sáv helyett kört, négyzetet, vagy keresztet festenek a fákra.

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