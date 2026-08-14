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Kvíz

Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a híres festményekről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat!

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 18:03

Egy híres festmény felismerése még nem feltétlenül nehéz feladat, de az már sokkal inkább, ha egy fontos részlet egyszer csak eltűnik róla. Ebben a kvízben ismert műalkotásokat mutatunk meg egy kis csavarral: minden képről hiányzik valaki vagy valami, ami az eredetin ott van. Vajon rájössz, mit tüntettünk el? Tedd próbára a művészettörténeti ismereteidet és a memóriádat!

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Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a festményről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat!

1/10 kérdés
A Johannes Vermeer festményének címét adó részletnek hűlt helye. Milyen kiegészítőt visel a lány?
Arany nyakláncot
Gyöngy fülbevalót
Virágos hajdíszt
Ezüst karkötőt
2/10 kérdés
Michelangelo híres freskójának egyik főszereplőjét teljesen kitakartuk. De vajon kit?
Ádámot
Mózest
Évát
Noét
3/10 kérdés
Ki ül Jézus jobbján Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című képén?
Mária Magdolna
Péter apostol
János apostol
Júdás apostol
4/10 kérdés
Botticelli Vénusza nem egyszerűen a vízen áll. Mi került a lába alá?
Egy kagyló
Egy szikla
Egy csónak
Egy tavirózsa
5/10 kérdés
Szinyei Merse Pál Majális című festményén javában zajlik a piknikezés. Mi hiányzik a piknikszőnyeg közepéről?
Egy borosüveg
Egy gyümölcskosár
Egy virágcsokor
Egy kalap
6/10 kérdés
Valami hiányzik az Arnolfini házaspár lába mellől. Mit takartunk ki Jan van Eyck festményén?
Egy pár cipő
Egy kosár gyümölcs
Egy ülőpárna
Egy kiskutya
7/10 kérdés
Delacroix forradalmi jelenetéből eltüntettünk valami nagyon fontosat. Mit emel a magasba a központi nőalak?
Egy fehér rongyot
Egy fáklyát
Egy puskát
A francia trikolórt
8/10 kérdés
Van Gogh hálószobájában nincs sok bútor, ráadásul az egyiket el is rejtettük. Emlékszel, mi áll a sarokban?
Egy éjjeliszekrény
Egy komód
Egy mosakodóasztal
Egy ruhásszekrény
9/10 kérdés
Egy apró állatot kitakartunk Seurat mozgalmas parkjelenetéből. Milyen állatot sétáltat pórázon a hölgy?
Egy macskát
Egy majmot
Egy kutyát
Egy nyulat
10/10 kérdés
Grant Wood híres festményén van egy ikonikus kellék a férfi kezében. Tudod, mi az?
Egy ásó
Egy puska
Egy vasvilla
Egy gereblye
Címlapkép: Getty Images
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