Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a híres festményekről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat!

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Egy híres festmény felismerése még nem feltétlenül nehéz feladat, de az már sokkal inkább, ha egy fontos részlet egyszer csak eltűnik róla. Ebben a kvízben ismert műalkotásokat mutatunk meg egy kis csavarral: minden képről hiányzik valaki vagy valami, ami az eredetin ott van. Vajon rájössz, mit tüntettünk el? Tedd próbára a művészettörténeti ismereteidet és a memóriádat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rájössz, mi hiányzik a festményről? Ez a kvíz a művészetrajongókon is kifoghat! 1/10 kérdés A Johannes Vermeer festményének címét adó részletnek hűlt helye. Milyen kiegészítőt visel a lány? Arany nyakláncot Gyöngy fülbevalót Virágos hajdíszt Ezüst karkötőt Következő kérdés 2/10 kérdés Michelangelo híres freskójának egyik főszereplőjét teljesen kitakartuk. De vajon kit? Ádámot Mózest Évát Noét Következő kérdés 3/10 kérdés Ki ül Jézus jobbján Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című képén? Mária Magdolna Péter apostol János apostol Júdás apostol Következő kérdés 4/10 kérdés Botticelli Vénusza nem egyszerűen a vízen áll. Mi került a lába alá? Egy kagyló Egy szikla Egy csónak Egy tavirózsa Következő kérdés 5/10 kérdés Szinyei Merse Pál Majális című festményén javában zajlik a piknikezés. Mi hiányzik a piknikszőnyeg közepéről? Egy borosüveg Egy gyümölcskosár Egy virágcsokor Egy kalap Következő kérdés 6/10 kérdés Valami hiányzik az Arnolfini házaspár lába mellől. Mit takartunk ki Jan van Eyck festményén? Egy pár cipő Egy kosár gyümölcs Egy ülőpárna Egy kiskutya Következő kérdés 7/10 kérdés Delacroix forradalmi jelenetéből eltüntettünk valami nagyon fontosat. Mit emel a magasba a központi nőalak? Egy fehér rongyot Egy fáklyát Egy puskát A francia trikolórt Következő kérdés 8/10 kérdés Van Gogh hálószobájában nincs sok bútor, ráadásul az egyiket el is rejtettük. Emlékszel, mi áll a sarokban? Egy éjjeliszekrény Egy komód Egy mosakodóasztal Egy ruhásszekrény Következő kérdés 9/10 kérdés Egy apró állatot kitakartunk Seurat mozgalmas parkjelenetéből. Milyen állatot sétáltat pórázon a hölgy? Egy macskát Egy majmot Egy kutyát Egy nyulat Következő kérdés 10/10 kérdés Grant Wood híres festményén van egy ikonikus kellék a férfi kezében. Tudod, mi az? Egy ásó Egy puska Egy vasvilla Egy gereblye Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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