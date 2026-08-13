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Kvíz

Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 18:02

A Balaton-felvidék jóval több, mint a Balaton északi partja: jellegzetes vulkanikus hegyek és tájak, levendulamezők, történelmi várak és hangulatos falvak teszik Magyarország egyik legkülönlegesebb vidékévé és kedvelt kirándulóhellyé. A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.

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Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!

1/10 kérdés
Melyik település híres a levendulafesztiváljáról és levendulamezőiről?
Badacsony
Tihany
Balatonalmádi
Révfülöp
2/10 kérdés
Melyik híres borvidék tartozik a Balaton-felvidékhez?
Badacsonyi
Tokaji
Neszmélyi
Villányi
3/10 kérdés
Melyik város híres a barlangi tavas rendszeréről?
Tapolca
Zánka
Balatonfüred
Veszprém
4/10 kérdés
Hogyan nevezik az olyan különleges alakú hegyeket, mint a Badacsony vagy a Szent György-hegy?
tanúhegy
zsúphegy
ágyúhegy
púphegy
5/10 kérdés
Hogyan alakultak ki a vidék hegyeire jellemző természeti csodák, a bazaltorgonák?
egy lávató kihűlése során repedések és az erózió hatására
a török kor idején a Badacsonyban bújkáló szerzetesek vésték ki mementóul a sziklákból
a jégkorszakok idején a gleccserek vájták ki a hegyoldalból
a holocén korban jelentős földrengések zajlottak a térségben, melynek során a vulkanikus hegyek kőzetei megrepedtek és elmozdultak
6/10 kérdés
Melyik medence számít a Balaton-felvidék egyik legismertebb tájegységének?
Dorogi-medence
Zsámbéki-medence
Zámolyi-medence
Káli-medence
7/10 kérdés
Melyik település határában található a híres Kőtenger?
Balatonszőlős
Szentbékkálla
Mencshely
Kékkút
8/10 kérdés
Milyen színű talaj jellemző a vidék egyes részeire, például a szőlőültetvények alatt?
az országban ritkaságnak számító fehér homokos talaj
vörös színű talaj, amely permi homokkövön képződött
a legjobb minőségű fekete mezőségi talaj
sárga agyagos, vas-oxidban gazdag talaj
9/10 kérdés
Melyik településen található Bujtor István színész szobra, aki Ötvös Csöpi szerepében sokszor forgatott a tónál és sokat tett a népszerűsítéséért?
Révfülöp
Tihany
Balatonfüred
Balatonszárszó
10/10 kérdés
Melyik hegyen található az Eötvös Károly-kilátó?
Fekete-hegy
Szent György-hegy
Csobánc
Gulács
Címlapkép: Getty Images
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