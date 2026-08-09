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A Pataxó törzsből származó indián, tollas fejdísszel, jobbra tekintve. Brazíliai őslakos, hagyományos arcfestéssel.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 18:05

A világ térképét nemcsak országok és fővárosok, hanem évszázadok vagy akár évezredek óta ott élő őslakos népek is formálják. Némelyikük jól ismert, másokról viszont jóval kevesebbet hallunk, pedig ma is fontos részét képezik a világ kulturális sokszínűségének. Sokuk nevét már biztosan hallottad, de vajon azt is tudod, hogy a Föld mely részén található az őshazájuk? Teszteld tudásodat ezzel a földrajzi-kulturális kvízzel!

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Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!

1/10 kérdés
Melyik ország őslakos népei közé tartoznak a navahók?
Egyesült Államok
Brazília
Mexikó
Peru
2/10 kérdés
Melyik országhoz tartozik a maorik őshazája?
Fidzsi-szigetek
Tonga
Új-Zéland
Szamoa
3/10 kérdés
Melyik kontinensen élnek az inuitok?
Ázsia
Észak-Amerika
Dél-Amerika
Európa
4/10 kérdés
Melyik ország őslakos népeinek gyűjtőneve az aboriginalok?
Kanada
Ausztrália
Indonézia
Pápua Új-Guinea
5/10 kérdés
Melyik kontinens őslakos népei közé tartoznak a szanok, más néven busmanok?
Óceánia
Antarktisz
Európa
Afrika
6/10 kérdés
Melyik térséghez kötődik hagyományosan a beduinok nomád életmódja?
A Góbi-sivatag
A Patagóniai-fennsík
Az Arab-félsziget sivatagai
A Tibeti-fennsík
7/10 kérdés
Melyik hegység vidékén élnek a kecsua népek?
Az Andok
Az Atlasz-hegység
A Sziklás-hegység
A Kárpátok
8/10 kérdés
Melyik országban él a legtöbb számi?
Oroszország
Finnország
Norvégia
Svédország
9/10 kérdés
Melyik országban él a legtöbb guaraní?
Argentína
Paraguay
Chile
Uruguay
10/10 kérdés
Melyik földrajzi térségben élnek hagyományosan a pigmeus népek?
A Himalája
Szibéria tajgái
A Pampák
Közép-Afrika esőerdei
Címlapkép: Getty Images
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