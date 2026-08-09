Két települést elfoglalhattak az oroszok Ukrajnában, közben Odessza kikötőjét is támadták.
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
A világ térképét nemcsak országok és fővárosok, hanem évszázadok vagy akár évezredek óta ott élő őslakos népek is formálják. Némelyikük jól ismert, másokról viszont jóval kevesebbet hallunk, pedig ma is fontos részét képezik a világ kulturális sokszínűségének. Sokuk nevét már biztosan hallottad, de vajon azt is tudod, hogy a Föld mely részén található az őshazájuk? Teszteld tudásodat ezzel a földrajzi-kulturális kvízzel!
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!
Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!
A TOP10 júliusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi kvízek kerültek, de akadt köztük Balatonról, Budapestről, zenéről szóló kvíz is. Tölts ki 1-2 kérdéssort a legjobbakból!
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Ha szereted a science fictiont, a fantasyt és a kalandos történeteket, ez a kvíz neked szól.
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
A legjobb retro reklámok örökre beégtek az agyunkba... vagy mégsem? Lássuk, felismered-e a legendás szlogeneket és márkákat!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
Ebben a kirándulós kvízben a gyakorlott túrázóknak sem lesz könnyű dolga. Derítsd ki, mennyire ismered a Mátra természeti és kulturális érdekességeit!
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Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.