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A világ térképét nemcsak országok és fővárosok, hanem évszázadok vagy akár évezredek óta ott élő őslakos népek is formálják. Némelyikük jól ismert, másokról viszont jóval kevesebbet hallunk, pedig ma is fontos részét képezik a világ kulturális sokszínűségének. Sokuk nevét már biztosan hallottad, de vajon azt is tudod, hogy a Föld mely részén található az őshazájuk? Teszteld tudásodat ezzel a földrajzi-kulturális kvízzel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók! 1/10 kérdés Melyik ország őslakos népei közé tartoznak a navahók? Egyesült Államok Brazília Mexikó Peru Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik országhoz tartozik a maorik őshazája? Fidzsi-szigetek Tonga Új-Zéland Szamoa Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik kontinensen élnek az inuitok? Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik ország őslakos népeinek gyűjtőneve az aboriginalok? Kanada Ausztrália Indonézia Pápua Új-Guinea Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kontinens őslakos népei közé tartoznak a szanok, más néven busmanok? Óceánia Antarktisz Európa Afrika Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik térséghez kötődik hagyományosan a beduinok nomád életmódja? A Góbi-sivatag A Patagóniai-fennsík Az Arab-félsziget sivatagai A Tibeti-fennsík Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik hegység vidékén élnek a kecsua népek? Az Andok Az Atlasz-hegység A Sziklás-hegység A Kárpátok Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik országban él a legtöbb számi? Oroszország Finnország Norvégia Svédország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik országban él a legtöbb guaraní? Argentína Paraguay Chile Uruguay Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik földrajzi térségben élnek hagyományosan a pigmeus népek? A Himalája Szibéria tajgái A Pampák Közép-Afrika esőerdei Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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