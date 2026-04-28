Zseniális ízkombinációval tarolt a balatoni cukrászmester: ebből áll az idei Magyarország Étele
Balatoni siker a hazai gasztróélvonalban: a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton főcukrásza, Kiss Tibor nyerte a Szamos Tányérdesszert Versenyt. Győztes alkotása így egy éven át viselheti a „Magyarország Étele” címet.
A Szamos Tányérdesszert Verseny idei győztese egy balatoni főcukrász lett. A Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton szakembere, Kiss Tibor nyerte el a fődíjat, így desszertje egy éven át viselheti a „Magyarország Étele” címet. A döntőt április 26-án rendezték meg Szolnokon, ahol 16 döntős alkotás közül választotta ki a zsűri a legjobbat. Az idei tematika a magyar népmesék világa volt – a versenyzőknek nemcsak technikailag kifogástalan desszertet kellett készíteniük, hanem történetet is kellett mesélniük az ízeken keresztül - írta a Hírbalaton.
A nyertes fogás, a „Meseerdő almás titka” egy komplex, több rétegű kompozíció: mogyoróra épül, amit sós zöldalma frissít, köles ad textúrát, az egészet pedig kistermelői méz – a Biroczky Manufaktúra terméke – teszi teljessé. A desszert hónapokig tartó fejlesztési folyamat eredménye, ahol az egyes elemek fokozatosan épültek egymásra.
Kiss Tibor a verseny után arról beszélt: számára a legfontosabb kérdés az, hogyan lehet a magyar alapanyagokat és hagyományokat modern, izgalmas formában újragondolni. A győzelem szerinte annak visszaigazolása, hogy ez az irány működik. A döntőn nemcsak az ízek számítottak: a desszerteket az Alföldi Porcelán Edénygyár „Mesetér” kollekciójának tányérjain kellett tálalni, amelyek népmesei motívumokkal erősítették a koncepciót.
A díj gyakorlati következménye sem elhanyagolható: a győztes desszert 2026 nyarán felkerül a szántódi szálloda étlapjára, így a vendégek is megkóstolhatják azt az alkotást, amely jelenleg a hazai tányérdesszert-mezőny csúcsát jelenti.
