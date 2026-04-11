A magyar választási rendszer az utóbbi évtizedekben többször változott is, illetve lehetnek olyan szabályai, amelyek még most sem világosak minden állampolgár számára. Te érted a többletszavazatok elszámolásának rendszerét? Tudod, hány képviselő juthat be az egyéni körzetekből vagy pártlistáról? Milyen okmányt kell magaddal vinned, ha szavazni szeretnél? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a választási rendszerrel.

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Kiknek a megválasztását szabályozza a magyar országgyűlési választási rendszer? önkormányzati képviselők Európa Parlamenti képviselők miniszterek, miniszterelnök és a köztársasági elnök parlamenti képviselők Következő kérdés 2/10 kérdés A jelenleg hatályos szavazási rendszer egy kétszavazatos, töredékszavazat-visszaszámláló vegyes rendszer. Mit jelent ez? a képviselők egy részét egyéni ágon választják a helyi választókerületekben, a másik részét a pártlistás szavazatok és az egyéni ágról átvitt töredékszavazatok alapján a képviselőkre lehet szavazni közvetlenül és a pártjuk támogatásával is, ha a helyi képviselő nyer, megkapja listán a vesztes szavazatait is minden választópolgár két szavazattal bír, melyet az általa preferált pártokra adhat le a pártlistán: ha az egyik általa választott párt nem jut be a parlamentbe, akkor a szavazatát a másik választott pártjához számítják be duplán a helyi képviselőket közvetlenül választják, itt a legtöbb szavazatot elért a nyertes, a pártlistákra leadott szavazatokat pedig összeadják az egyéni képviselők érkezett szavazatokkal, majd elosztják kettővel (ha nem egész szám a végeredmény, akkor lefelé kerekítenek) Következő kérdés 3/10 kérdés Hány képviselő megválasztásáról döntenek a választópolgárok az országgyűlési választáson? 386 237 106 199 Következő kérdés 4/10 kérdés Hány egyéni választókerület van Magyarországon? 106 230 199 88 Következő kérdés 5/10 kérdés Hány mandátumot fognak a pártlistáról kiosztani (illetve a nemzetiségi listáról)? 67 93 18 46 Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora a választási küszöb, ha két párt közös listán indul? nincs küszöb ugyanúgy 5%, mint ha egyedül indul egy párt a pártlistán 15% 10% Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen szavazatot adhatnak le a határon túli magyar állampolgárok? csak az egyéni képviselőkre szavazhatnak, pártlistára nem csak a pártlistára szavazhatnak, helyi képviselőre nem csak nemzetiségi listán szavazhatnak ugyanúgy szavazhatnak képviselőkre egyéniben és pártlistáról pártokra is Következő kérdés 8/10 kérdés Hány évente tartanak országgyűlési választásokat Magyarországon, ha nem kell valamilyen okból előrehozott választásokat kiírni? 4 6 3 5 Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a mandátum szó jelentése politikai értelemben egyszerűen fogalmazva? diplomáciai dokumentum érdemi rész türelmi idő hivatalos megbízatás Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem alkalmas arra, hogy azzal a választópolgár a szavazáskor a személyazonosságát igazolja? digitális állampolgárság (DÁP) applikáció személyi igazolvány vezetői engedély útlevél Eredmények

