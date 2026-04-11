Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Szavazásra előkészített szavazóurnák a magyar állam címerével szavazás választások
Kvíz

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!

Pénzcentrum
2026. április 11. 18:01

A magyar választási rendszer az utóbbi évtizedekben többször változott is, illetve lehetnek olyan szabályai, amelyek még most sem világosak minden állampolgár számára. Te érted a többletszavazatok elszámolásának rendszerét? Tudod, hány képviselő juthat be az egyéni körzetekből vagy pártlistáról? Milyen okmányt kell magaddal vinned, ha szavazni szeretnél? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a választási rendszerrel. 

1/10 kérdés
Kiknek a megválasztását szabályozza a magyar országgyűlési választási rendszer?
önkormányzati képviselők
Európa Parlamenti képviselők
miniszterek, miniszterelnök és a köztársasági elnök
parlamenti képviselők
2/10 kérdés
A jelenleg hatályos szavazási rendszer egy kétszavazatos, töredékszavazat-visszaszámláló vegyes rendszer. Mit jelent ez?
a képviselők egy részét egyéni ágon választják a helyi választókerületekben, a másik részét a pártlistás szavazatok és az egyéni ágról átvitt töredékszavazatok alapján
a képviselőkre lehet szavazni közvetlenül és a pártjuk támogatásával is, ha a helyi képviselő nyer, megkapja listán a vesztes szavazatait is
minden választópolgár két szavazattal bír, melyet az általa preferált pártokra adhat le a pártlistán: ha az egyik általa választott párt nem jut be a parlamentbe, akkor a szavazatát a másik választott pártjához számítják be duplán
a helyi képviselőket közvetlenül választják, itt a legtöbb szavazatot elért a nyertes, a pártlistákra leadott szavazatokat pedig összeadják az egyéni képviselők érkezett szavazatokkal, majd elosztják kettővel (ha nem egész szám a végeredmény, akkor lefelé kerekítenek)
3/10 kérdés
Hány képviselő megválasztásáról döntenek a választópolgárok az országgyűlési választáson?
386
237
106
199
4/10 kérdés
Hány egyéni választókerület van Magyarországon?
106
230
199
88
5/10 kérdés
Hány mandátumot fognak a pártlistáról kiosztani (illetve a nemzetiségi listáról)?
67
93
18
46
6/10 kérdés
Mekkora a választási küszöb, ha két párt közös listán indul?
nincs küszöb
ugyanúgy 5%, mint ha egyedül indul egy párt a pártlistán
15%
10%
7/10 kérdés
Milyen szavazatot adhatnak le a határon túli magyar állampolgárok?
csak az egyéni képviselőkre szavazhatnak, pártlistára nem
csak a pártlistára szavazhatnak, helyi képviselőre nem
csak nemzetiségi listán szavazhatnak
ugyanúgy szavazhatnak képviselőkre egyéniben és pártlistáról pártokra is
8/10 kérdés
Hány évente tartanak országgyűlési választásokat Magyarországon, ha nem kell valamilyen okból előrehozott választásokat kiírni?
4
6
3
5
9/10 kérdés
Mi a mandátum szó jelentése politikai értelemben egyszerűen fogalmazva?
diplomáciai dokumentum
érdemi rész
türelmi idő
hivatalos megbízatás
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem alkalmas arra, hogy azzal a választópolgár a szavazáskor a személyazonosságát igazolja?
digitális állampolgárság (DÁP) applikáció
személyi igazolvány
vezetői engedély
útlevél
#magyarország #választások #parlament #szavazás #jog #jogszabály #országgyűlés #választás #politika #kvíz

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 11.
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
2 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
2 hete
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
4
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
5
1 hete
Kvíz: Otthon vagy a klasszikus mesékben? Lássuk, mire emlékszel gyerekkorod meghatározó történeteiből!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 16:32
Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 16:03
Tűzveszélyes autókat hív vissza a gyártó: magyarországi kocsik is érintettek, azonnal lépni kell
Agrárszektor  |  2026. április 11. 17:32
Óriási pánikot okozott a rejtélyes halpusztulás: kiderült, mi áll a háttérben