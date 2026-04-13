Johor, Malajzia - 2014. május 06: Google weboldal okostelefon képernyőjén. A Google Inc. egy amerikai multinacionális vállalat, amely az internethez kapcsolódó szolgáltatásokra és termékekre specializálódott, 2014. május 06. Johorban,
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Pénzcentrum
2026. április 13. 17:59

Hétről hétre, vagy akár napról napra is találkozhatunk ezekben a hírekkel és egyéb tartalmakkal elárasztott időszakban olyan új szavakkal, amiknek eddig nem ismertük a jelentését. Viszont már nem kell hosszasan keresgélnünk az értelmező szótárakban, elég beírni a keresőbe az ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google-ben, a Pénzcentrum most is megnézte, mire kerestek a legtöbben. A mai kvíz során ezekből a kifejezésből válogattunk. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

1/10 kérdés
Mi a kognitív szó jelentése?
engedékeny; megengedő; rugalmas
a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló
összeköttetésben lévő; együttműködő
a végeredmény megváltozása nélkül felcserélhető
2/10 kérdés
Mit jelent a pragmatikus szó?
mozgásképtelenség vagy bénultság következtében fellépő állapot
gyógyszertárvezető
emelkedett, ünnepélyes, heves érzelmektől fűtött vagy szenvedélyes stílus
az előírt ügymenetnek megfelelő; gyakorlati(as)
3/10 kérdés
Mi a releváns jelentése?
egy mesterségesen előállított, biológiai másolat, amely megtévesztésig hasonlít az eredetire
háborúban a katonai megtorlás, visszafizetés, elégtételvevés, ill. az ezt kísérő bosszúvágy
valamely csoport jellemző/képviselő tagja, képviselő eleme
a tárgyhoz tartozó, idevágó; fontos, lényeges, meghatározó
4/10 kérdés
Ki vagy mi a patrióta?
hazafi, azaz olyan személy, aki erős érzelmi kötődést és elkötelezettséget érez hazája, nemzete iránt
az ókori Rómában a született nemesség tagja, gazdag földbirtokos
egysejtű élőlények, amelyek nem rendelkeznek körülhatárolt sejtmaggal vagy membránnal határolt sejtszervecskékkel
pártfogó, oltalmazó; férfi védőszent
5/10 kérdés
Mit jelent a szuverén szó?
emléktárgy (főképp idegen országból, turistahelyről)
olyan épületszint, amelynek padlószintje a talajszint alatt helyezkedik el
független, nem korlátozott, szabad, önálló
parasztházban a kemence mögötti szöglet, zug; kuckó, sut
6/10 kérdés
Mi a forenzikus jelentése?
olyan hanghullámok, amelyek frekvenciája az alapfrekvencia (alaphang) egész számú többszöröse
az államkincstár, vagy más intézmény jogi képviseletével, javainak pénzügyi kezelésével foglalkozó tisztségviselő vagy intézmény
nyelvészetben a kiejtés szerinti írásmódra utal, ahol minden hangnak egy külön betű/jel felel meg
bírósági, törvényszéki, igazságügyi, bűnügyi a jogi és orvosi szaknyelvben
7/10 kérdés
Ki vagy mi az éceszgéber?
ötletadó, tanácsadó, okoskodó személy
pimasz, szemtelen fiatalember
szegény ember, aki a hitközségtől kapott adományokból él
befolyásos ember csodálója, aki őt körülhízelgi
8/10 kérdés
Mi a vamzer szó jelentése?
alárendelt szerepű fiatal munkatárs, kisegítő
besúgó, áruló, spicli
feltűnően öltözködő és viselkedő, a legújabb divatot majmoló, semmirekellő, léha fiatal
osztrák eredetű, omlós, édes teasütemény
9/10 kérdés
Minek a rövidítése a NOKS?
nemzeti oktatási központ segédmunkása
nevelést és oktatást közvetlenül segítő
nemzetközi oltási kampány sillabusz
nők országos koalíciója a sajtójogokért
10/10 kérdés
Ki vagy mi a komisszár?
lyan szöveg vagy megjegyzés, amely valamilyen szöveget, eseményt, helyzetet vagy tényt magyaráz, elemzi, értelmezi vagy bírálat tárgyává tesz
csillagászati objektum melyben közepén egy fekete lyuk van
olyan pártmegbízott, aki egy intézményben vagy katonai egységnél politikai felügyeletet lát el
az idegen érdekeket pénzért akár a hazája érdekeivel szembe menve is kiszolgálja, eredetileg a kelet-ázsiai bennszülött kereskedő-közvetítő szóból
Címlapkép: Getty Images
