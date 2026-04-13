Hétről hétre, vagy akár napról napra is találkozhatunk ezekben a hírekkel és egyéb tartalmakkal elárasztott időszakban olyan új szavakkal, amiknek eddig nem ismertük a jelentését. Viszont már nem kell hosszasan keresgélnünk az értelmező szótárakban, elég beírni a keresőbe az ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google-ben, a Pénzcentrum most is megnézte, mire kerestek a legtöbben. A mai kvíz során ezekből a kifejezésből válogattunk. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Lássuk, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Mi a kognitív szó jelentése? engedékeny; megengedő; rugalmas a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló összeköttetésben lévő; együttműködő a végeredmény megváltozása nélkül felcserélhető Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a pragmatikus szó? mozgásképtelenség vagy bénultság következtében fellépő állapot gyógyszertárvezető emelkedett, ünnepélyes, heves érzelmektől fűtött vagy szenvedélyes stílus az előírt ügymenetnek megfelelő; gyakorlati(as) Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a releváns jelentése? egy mesterségesen előállított, biológiai másolat, amely megtévesztésig hasonlít az eredetire háborúban a katonai megtorlás, visszafizetés, elégtételvevés, ill. az ezt kísérő bosszúvágy valamely csoport jellemző/képviselő tagja, képviselő eleme a tárgyhoz tartozó, idevágó; fontos, lényeges, meghatározó Következő kérdés 4/10 kérdés Ki vagy mi a patrióta? hazafi, azaz olyan személy, aki erős érzelmi kötődést és elkötelezettséget érez hazája, nemzete iránt az ókori Rómában a született nemesség tagja, gazdag földbirtokos egysejtű élőlények, amelyek nem rendelkeznek körülhatárolt sejtmaggal vagy membránnal határolt sejtszervecskékkel pártfogó, oltalmazó; férfi védőszent Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a szuverén szó? emléktárgy (főképp idegen országból, turistahelyről) olyan épületszint, amelynek padlószintje a talajszint alatt helyezkedik el független, nem korlátozott, szabad, önálló parasztházban a kemence mögötti szöglet, zug; kuckó, sut Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a forenzikus jelentése? olyan hanghullámok, amelyek frekvenciája az alapfrekvencia (alaphang) egész számú többszöröse az államkincstár, vagy más intézmény jogi képviseletével, javainak pénzügyi kezelésével foglalkozó tisztségviselő vagy intézmény nyelvészetben a kiejtés szerinti írásmódra utal, ahol minden hangnak egy külön betű/jel felel meg bírósági, törvényszéki, igazságügyi, bűnügyi a jogi és orvosi szaknyelvben Következő kérdés 7/10 kérdés Ki vagy mi az éceszgéber? ötletadó, tanácsadó, okoskodó személy pimasz, szemtelen fiatalember szegény ember, aki a hitközségtől kapott adományokból él befolyásos ember csodálója, aki őt körülhízelgi Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a vamzer szó jelentése? alárendelt szerepű fiatal munkatárs, kisegítő besúgó, áruló, spicli feltűnően öltözködő és viselkedő, a legújabb divatot majmoló, semmirekellő, léha fiatal osztrák eredetű, omlós, édes teasütemény Következő kérdés 9/10 kérdés Minek a rövidítése a NOKS? nemzeti oktatási központ segédmunkása nevelést és oktatást közvetlenül segítő nemzetközi oltási kampány sillabusz nők országos koalíciója a sajtójogokért Következő kérdés 10/10 kérdés Ki vagy mi a komisszár? lyan szöveg vagy megjegyzés, amely valamilyen szöveget, eseményt, helyzetet vagy tényt magyaráz, elemzi, értelmezi vagy bírálat tárgyává tesz csillagászati objektum melyben közepén egy fekete lyuk van olyan pártmegbízott, aki egy intézményben vagy katonai egységnél politikai felügyeletet lát el az idegen érdekeket pénzért akár a hazája érdekeivel szembe menve is kiszolgálja, eredetileg a kelet-ázsiai bennszülött kereskedő-közvetítő szóból Eredmények

