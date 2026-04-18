Bár mindannyian reméljük, hogy sosem kerülünk ilyen helyzetbe, egy épülettűz során másodperceken múlhat az életünk. A pánik a legnagyobb ellenség, a tudás viszont életmentő lehet. Teszteld magad: vajon reflexből tudod a helyes lépéseket, vagy végzetes hibát vétenél a füstben?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre! 1/10 kérdés Mi a legelső teendő, ha tüzet észlelünk egy épületben? Kinyitni az összes ablakot, hogy kimenjen a füst. Azonnal jelezni kell a tüzet (kiáltással, jelzővel) és hívni a tűzoltókat. Elkezdeni összepakolni a személyes értéktárgyakat. Megvárni, amíg más is észreveszi. Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik telefonszámon hívható a tűzoltóság Magyarországon? 112 vagy 105 118 107 104 Következő kérdés 3/10 kérdés Szabad-e vizet használni égő étolaj oltásához? Szigorúan tilos, mert robbanásszerű reakciót vált ki. Igen, ha sok vizet használunk. Igen, de csak hideg vizet. Csak akkor, ha már elzártuk a gázt. Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy néz ki a menekülési útvonalat jelző tábla? Zöld alapon fehér ábra. Sárga alapon fekete ábra. Piros alapon fehér ábra. Kék alapon fehér ábra. Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen irányba kell nyílniuk a menekülési útvonalon lévő ajtóknak? A menekülés irányába. Mindig befelé. Csak oldalra tolhatók lehetnek. Nincs jelentősége a nyitási iránynak. Következő kérdés 6/10 kérdés Mivel tilos oltani a feszültség alatt álló elektromos berendezéseket? Porral oltóval. Vízzel vagy habbal. Szén-dioxiddal oltóval. Homokkal. Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a teendő, ha a ruházatunk meggyullad? Megállni, lefeküdni és gurulni a földön. Gyorsan futni, hogy a menetszél eloltsa. Megvárni, amíg valaki hoz egy pohár vizet. Megpróbálni kézzel leütögetni a lángokat álló helyzetben. Következő kérdés 8/10 kérdés Hol kell elhelyezni a füstérzékelőt a helyiségben? Közvetlenül a tűzhely mellett. A mennyezeten, lehetőleg a terület közepén. A padlón, a sarokban. Az ablakpárkánynál. Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen gyakran kell ellenőrizni a porral oltó készülékek szavatosságát, nyomását? Csak akkor, ha már használtuk. 10 évente. Soha nem romlik meg. A gyártó, illetve a jogszabály előírása szerint, de legalább évente. Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent, ha egy épületben megszólal a folyamatos tűzjelző sziréna? Ez csak egy teszt, nem kell foglalkozni vele. Meg kell várni, amíg a főnök szól, hogy menjünk ki. Azonnal el kell hagyni az épületet a kijelölt útvonalon. Fel kell hívni a portát vagy a tűzoltóságot megkérdezni, mi történt. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

