Kvíz

Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre!

Pénzcentrum
2026. április 18. 18:01

Bár mindannyian reméljük, hogy sosem kerülünk ilyen helyzetbe, egy épülettűz során másodperceken múlhat az életünk. A pánik a legnagyobb ellenség, a tudás viszont életmentő lehet. Teszteld magad: vajon reflexből tudod a helyes lépéseket, vagy végzetes hibát vétenél a füstben?

Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre!

1/10 kérdés
Mi a legelső teendő, ha tüzet észlelünk egy épületben?
Kinyitni az összes ablakot, hogy kimenjen a füst.
Azonnal jelezni kell a tüzet (kiáltással, jelzővel) és hívni a tűzoltókat.
Elkezdeni összepakolni a személyes értéktárgyakat.
Megvárni, amíg más is észreveszi.
2/10 kérdés
Melyik telefonszámon hívható a tűzoltóság Magyarországon?
112 vagy 105
118
107
104
3/10 kérdés
Szabad-e vizet használni égő étolaj oltásához?
Szigorúan tilos, mert robbanásszerű reakciót vált ki.
Igen, ha sok vizet használunk.
Igen, de csak hideg vizet.
Csak akkor, ha már elzártuk a gázt.
4/10 kérdés
Hogy néz ki a menekülési útvonalat jelző tábla?
Zöld alapon fehér ábra.
Sárga alapon fekete ábra.
Piros alapon fehér ábra.
Kék alapon fehér ábra.
5/10 kérdés
Milyen irányba kell nyílniuk a menekülési útvonalon lévő ajtóknak?
A menekülés irányába.
Mindig befelé.
Csak oldalra tolhatók lehetnek.
Nincs jelentősége a nyitási iránynak.
6/10 kérdés
Mivel tilos oltani a feszültség alatt álló elektromos berendezéseket?
Porral oltóval.
Vízzel vagy habbal.
Szén-dioxiddal oltóval.
Homokkal.
7/10 kérdés
Mi a teendő, ha a ruházatunk meggyullad?
Megállni, lefeküdni és gurulni a földön.
Gyorsan futni, hogy a menetszél eloltsa.
Megvárni, amíg valaki hoz egy pohár vizet.
Megpróbálni kézzel leütögetni a lángokat álló helyzetben.
8/10 kérdés
Hol kell elhelyezni a füstérzékelőt a helyiségben?
Közvetlenül a tűzhely mellett.
A mennyezeten, lehetőleg a terület közepén.
A padlón, a sarokban.
Az ablakpárkánynál.
9/10 kérdés
Milyen gyakran kell ellenőrizni a porral oltó készülékek szavatosságát, nyomását?
Csak akkor, ha már használtuk.
10 évente.
Soha nem romlik meg.
A gyártó, illetve a jogszabály előírása szerint, de legalább évente.
10/10 kérdés
Mit jelent, ha egy épületben megszólal a folyamatos tűzjelző sziréna?
Ez csak egy teszt, nem kell foglalkozni vele.
Meg kell várni, amíg a főnök szól, hogy menjünk ki.
Azonnal el kell hagyni az épületet a kijelölt útvonalon.
Fel kell hívni a portát vagy a tűzoltóságot megkérdezni, mi történt.
#baleset #biztonság #tűz #életveszély #tűzvédelem #lakástűz #megelőzés #szabályok #tűzoltóság #háztűz #kvíz #általános műveltségi kvíz

