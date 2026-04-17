A legtöbben utoljára általános iskolában vagy esetleg középiskolában tanultak kémia tantárgyat, ez a tudás már megkophatott. Ugyanakkor gyakran emlegetik, hogy ma sem használták a kovalens kötést, de vajon tudják-e még, mit is takar ez a fogalom. A mai kvíz során felelevenítjük a legfontosabb kémiai alapfogalmakat, amelyek biztosan előkerültek kémia órán. Teszteld, mire emlékszel még!

Kvíz: Rémlik még bármi a kémia órákról? Lehet, hogy többre emlékszel, mint hinnéd! 1/10 kérdés Hogy nevezzük az a többnyire táblázatos megjelenítésű adatsort, amelyben a kémiai elemek rendszámuk (vagyis protonszámuk), elektronszerkezetük és ismétlődő kémiai tulajdonságaik alapján vannak elrendezve? négyütemű függvénytáblázat 2-es számrendszer periódusos rendszer logarléc Következő kérdés 2/10 kérdés Mi található az atommagban? protonok és neutronok csak neutronok csak elektronok protonok és elektronok Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a szén vegyjele? C N S O Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a nátrium-klorid (NaCl) vegyület köznapi neve? szőlőcukor konyhasó hippó sósav Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi elemek közül melyik nem fém? ólom higany hélium kalcium Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik a kovalens kötés definíciója? elsőrendű kémiai kötés, mely ellentétes töltésű ionokat tartalmazó anyagokban fordul elő; az ionok közötti elektrosztatikus vonzáson és taszításon alapul az egész kristályra kiterjedő közös elektronfelhő által létrehozott kémiai kapcsolat, mely fémek szerkezetében jelentkezik olyan elsőrendű kémiai kötés, melyben kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre vegyértékelektronjaik közössé tételével a másodrendű kémiai kötések egy típusa, amely állandó dipólusmomentummal rendelkező poláris molekulák között jön létre Következő kérdés 7/10 kérdés Mikor számít egy oldat savasnak? Ha a pH értéke kisebb, mint 7 Ha a pH értéke pontosan 0 Ha a pH értéke nagyobb, mint 7 Ha a pH értéke kisebb, mint 0 Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy nevezzük a folyamatot, melynek során folyékony anyagok légneművé (gőzzé/gázzá) alakulnak? lecsapódás fagyás párolgás olvadás Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a víz kémiai képlete? H2O C6H12O6 CO2 C6H6 Következő kérdés 10/10 kérdés Minek a mértékegysége a kémiában használatos mól? anyagmennyiség fényforrás fényerőssége adott irányban radioaktivitás mágneses fluxus

