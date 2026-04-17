A kémiaprofesszor ír a táblára
Kvíz

Kvíz: Rémlik még bármi a kémia órákról? Lehet, hogy többre emlékszel, mint hinnéd!

Pénzcentrum
2026. április 17. 18:01

A legtöbben utoljára általános iskolában vagy esetleg középiskolában tanultak kémia tantárgyat, ez a tudás már megkophatott. Ugyanakkor gyakran emlegetik, hogy ma sem használták a kovalens kötést, de vajon tudják-e még, mit is takar ez a fogalom. A mai kvíz során felelevenítjük a legfontosabb kémiai alapfogalmakat, amelyek biztosan előkerültek kémia órán. Teszteld, mire emlékszel még! 

1/10 kérdés
Hogy nevezzük az a többnyire táblázatos megjelenítésű adatsort, amelyben a kémiai elemek rendszámuk (vagyis protonszámuk), elektronszerkezetük és ismétlődő kémiai tulajdonságaik alapján vannak elrendezve?
négyütemű függvénytáblázat
2-es számrendszer
periódusos rendszer
logarléc
2/10 kérdés
Mi található az atommagban?
protonok és neutronok
csak neutronok
csak elektronok
protonok és elektronok
3/10 kérdés
Mi a szén vegyjele?
C
N
S
O
4/10 kérdés
Mi a nátrium-klorid (NaCl) vegyület köznapi neve?
szőlőcukor
konyhasó
hippó
sósav
5/10 kérdés
Az alábbi elemek közül melyik nem fém?
ólom
higany
hélium
kalcium
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik a kovalens kötés definíciója?
elsőrendű kémiai kötés, mely ellentétes töltésű ionokat tartalmazó anyagokban fordul elő; az ionok közötti elektrosztatikus vonzáson és taszításon alapul
az egész kristályra kiterjedő közös elektronfelhő által létrehozott kémiai kapcsolat, mely fémek szerkezetében jelentkezik
olyan elsőrendű kémiai kötés, melyben kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre vegyértékelektronjaik közössé tételével
a másodrendű kémiai kötések egy típusa, amely állandó dipólusmomentummal rendelkező poláris molekulák között jön létre
7/10 kérdés
Mikor számít egy oldat savasnak?
Ha a pH értéke kisebb, mint 7
Ha a pH értéke pontosan 0
Ha a pH értéke nagyobb, mint 7
Ha a pH értéke kisebb, mint 0
8/10 kérdés
Hogy nevezzük a folyamatot, melynek során folyékony anyagok légneművé (gőzzé/gázzá) alakulnak?
lecsapódás
fagyás
párolgás
olvadás
9/10 kérdés
Mi a víz kémiai képlete?
H2O
C6H12O6
CO2
C6H6
10/10 kérdés
Minek a mértékegysége a kémiában használatos mól?
anyagmennyiség
fényforrás fényerőssége adott irányban
radioaktivitás
mágneses fluxus
