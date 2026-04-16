Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Párizs a fények, a szerelem és az utánozhatatlan elegancia fővárosa, amely évente milliókat bűvöl el. De vajon mennyire ismered valójában a képeslapokra illő helyszínek titkait, történeteit? A mai kvíz 10 kérdése a leghíresebb látnivalóktól kezdve a történelem meglepő részleteiig méri fel a tudásodat. Készen állsz egy virtuális utazásra a francia fővárosban? Teszteld magad, és tudd meg, vajon igazi párizsi lokálpatrióta lennél-e!

Kvíz: Jártál már Párizsban? Mutasd, mennyit tudsz Franciaország és a szerelem fővárosáról! 1/10 kérdés Mekkora a valóságban a Mona Lisa, a Louvre-ban kiállított, világhírű festmény? 200 x 140 centiméter 150 x 100centiméter 45 x 30 centiméter 77 x 53 centiméter Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen építészeti stílusban épült a Notre-Dame, Párizs híres székesegyháza? Reneszánsz Barokk Román Gótikus Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik francia királyt hívták Napkirálynak, aki a Párizs melletti versailles-i kastélyt is építtette? I. Ferenc IV. Henrik XVI. Lajos XIV. Lajos Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik párizsi híd a legrégebbi a városban, annak ellenére, hogy a neve mást sugall? Pont Alexandre III Pont Neuf Pont de l'Alma Pont des Arts Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt az elsődleges, gyakorlati oka annak, hogy az 1980-as években megépítették az üvegpiramist a Louvre udvarán? Hogy egy modern emlékművel tisztelegjenek Napóleon egyiptomi hadjárata előtt. Hogy az egyiptomi gyűjtemény hatalmas szobrai végre természetes fényben legyenek láthatók. Hogy megvédjék a belső udvart az esőtől, és egy hatalmas szabadtéri kávézót alakítsanak ki. Hogy egy olyan, tágas központi főbejáratot hozzanak létre, ami a föld alatt köti össze a múzeum szárnyait. Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik folyó szeli ketté Párizs városát? Szajna Duna Rajna Temze Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben történtek a híres, barikádokat emelő párizsi diáklázadások, amelyek megbénították az országot? 1945 1968 1989 1789 Következő kérdés 8/10 kérdés Mi volt Párizs eredeti, ókori római neve? Lutetia Parisiorum Lugdunum Parisiorum Massilia Parisiorum Gallia Parisiorum Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik dombon magasodik a fehér kupolás Sacré-Cœur bazilika? Belleville Montmartre Latin negyed Montparnasse Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik híres sugárút vezet egyenesen a Diadalívhez? Champs-Élysées La Rambla Unter den Linden Broadway Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

