Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Francia zászló, Franciaország, Párizs
Kvíz

Kvíz: Jártál már Párizsban? Mutasd, mennyit tudsz Franciaország és a szerelem fővárosáról!

Pénzcentrum
2026. április 16. 18:04

Párizs a fények, a szerelem és az utánozhatatlan elegancia fővárosa, amely évente milliókat bűvöl el. De vajon mennyire ismered valójában a képeslapokra illő helyszínek titkait, történeteit? A mai kvíz 10 kérdése a leghíresebb látnivalóktól kezdve a történelem meglepő részleteiig méri fel a tudásodat. Készen állsz egy virtuális utazásra a francia fővárosban? Teszteld magad, és tudd meg, vajon igazi párizsi lokálpatrióta lennél-e!

Kvíz: Jártál már Párizsban? Mutasd, mennyit tudsz Franciaország és a szerelem fővárosáról!

1/10 kérdés
Mekkora a valóságban a Mona Lisa, a Louvre-ban kiállított, világhírű festmény?
200 x 140 centiméter
150 x 100centiméter
45 x 30 centiméter
77 x 53 centiméter
2/10 kérdés
Milyen építészeti stílusban épült a Notre-Dame, Párizs híres székesegyháza?
Reneszánsz
Barokk
Román
Gótikus
3/10 kérdés
Melyik francia királyt hívták Napkirálynak, aki a Párizs melletti versailles-i kastélyt is építtette?
I. Ferenc
IV. Henrik
XVI. Lajos
XIV. Lajos
4/10 kérdés
Melyik párizsi híd a legrégebbi a városban, annak ellenére, hogy a neve mást sugall?
Pont Alexandre III
Pont Neuf
Pont de l'Alma
Pont des Arts
5/10 kérdés
Mi volt az elsődleges, gyakorlati oka annak, hogy az 1980-as években megépítették az üvegpiramist a Louvre udvarán?
Hogy egy modern emlékművel tisztelegjenek Napóleon egyiptomi hadjárata előtt.
Hogy az egyiptomi gyűjtemény hatalmas szobrai végre természetes fényben legyenek láthatók.
Hogy megvédjék a belső udvart az esőtől, és egy hatalmas szabadtéri kávézót alakítsanak ki.
Hogy egy olyan, tágas központi főbejáratot hozzanak létre, ami a föld alatt köti össze a múzeum szárnyait.
6/10 kérdés
Melyik folyó szeli ketté Párizs városát?
Szajna
Duna
Rajna
Temze
7/10 kérdés
Melyik évben történtek a híres, barikádokat emelő párizsi diáklázadások, amelyek megbénították az országot?
1945
1968
1989
1789
8/10 kérdés
Mi volt Párizs eredeti, ókori római neve?
Lutetia Parisiorum
Lugdunum Parisiorum
Massilia Parisiorum
Gallia Parisiorum
9/10 kérdés
Melyik dombon magasodik a fehér kupolás Sacré-Cœur bazilika?
Belleville
Montmartre
Latin negyed
Montparnasse
10/10 kérdés
Melyik híres sugárút vezet egyenesen a Diadalívhez?
Champs-Élysées
La Rambla
Unter den Linden
Broadway
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #látványosság #párizs #franciaország #kultúra #látnivaló #kvíz #földrajz kvíz #történelmi kvíz

2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elszámolási periódus
az az (általában havi) időszak, amelyben a bank a bankszámlahasználatot egy kivonaton jelzi vissza.

Több kisokos

