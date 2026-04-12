Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Young hungarian girl making traditional handmade decorative embroidery for everyday living.
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Pénzcentrum
2026. április 12. 18:04

A mai kvíz a hungarikumok világába kalauzol, sorra vesszük azokat az értékeket, amelyek a Hungarikumok Gyűjteménye lista alapján kiemelkedő jelentőséggel bírnak Magyarország számára. A hungarikumok közt nemcsak gasztronómiai vagy kulturális értékek sorakoznak fel, az épített és természeti értékek, az életmóddal, sporttal összefüggő értékek vagy a magyar vendéglátás, vagy tudósok, művészek egyedi eredményei is helyet kapnak a gyűjteményben. Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel. 

1/10 kérdés
Melyik étel került a Hungarikumok gyűjteményébe az alábbiak közül újonnan 2026 februárjában?
disznósajt
pataji pacalpörkölt
hortobágyi húsos palacsinta
tepertős pogácsa
2/10 kérdés
Melyik desszertünk nem hungarikum (még) az alábbiak közül 2026-ban?
kürtőskalács
pozsonyi kifli
dobostorta
somlói galuska
3/10 kérdés
Az ételek mellett sok egyéb hazai érték is szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében. Az alábbiak közül melyik szerepel a hungarikum listán?
Magyar Védőnői Szolgálat
Magyar Vöröskereszt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Országos Mentőszolgálat
4/10 kérdés
Melyik hímzés nem hungarikum (egyelőre) az alábbiak közül?
zalai (göcseji) hímzés
kalocsai hímzés
Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzés
matyó hímzés
5/10 kérdés
Melyik hungarikum nem kötődik Pécshez az alábbiak közül?
Magyar népmesék rajzfilmsorozat
Zsolnay Kulturális Negyed
Sopianae ókeresztény temetője
Zsolnay porcelán és kerámia
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik személyhez köthető magyar "módszer" nem érdemelte még ki a hungarikum címet?
Winkler-módszer analitikai kémiai eljárás
Kodály-módszer
A Pető-módszeren alapuló Konduktív Pedagógia Rendszere
Kassai-féle lovasíjász módszer
7/10 kérdés
Megesik, hogy egész életművek is hungarikummá válnak. Az alábbiak közül melyik híres magyarnak nem került még az életműve a hungarikumok listájára?
Neumann János életműve az informatika és a számítógépek világában
Jókai Mór, a március ifjak tagja, a regényírás kiemelkedő alakja, a "nagy magyar mesemondó" életműve
Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve
Kabay Jánosnak, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve
8/10 kérdés
Az alábbi hagyományos hangszerek közül melyik hungarikum?
köcsögduda
magyar cimbalom
bordás kereplő
doromb
9/10 kérdés
Hagyományosan Magyarországra jellemző, paraszti kultúrához kötődő fogalom érdemelte ki a hungarikum címet?
hamuban sült pogácsa
csárda
csűrdöngölő
gémeskút
10/10 kérdés
A kulturális örökség részeként hungarikum lett egy magyar törvény is. Melyik törvény érdemelte ki ezt a címet?
Aranybulla (1222)
Lex Biszku az emberiesség elleni bűncselekmények elévülésének kizárásáról (2011)
Vallásszabadság törvénye (1568)
Lex Apponyi két, egymással összefüggő népiskolai törvény (1907)
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #hungarikum #gasztro #magyar #kultúra #hagyományőrzés #látnivaló #kvíz #hagyomány #általános műveltségi kvíz

