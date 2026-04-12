A mai kvíz a hungarikumok világába kalauzol, sorra vesszük azokat az értékeket, amelyek a Hungarikumok Gyűjteménye lista alapján kiemelkedő jelentőséggel bírnak Magyarország számára. A hungarikumok közt nemcsak gasztronómiai vagy kulturális értékek sorakoznak fel, az épített és természeti értékek, az életmóddal, sporttal összefüggő értékek vagy a magyar vendéglátás, vagy tudósok, művészek egyedi eredményei is helyet kapnak a gyűjteményben. Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot! 1/10 kérdés Melyik étel került a Hungarikumok gyűjteményébe az alábbiak közül újonnan 2026 februárjában? disznósajt pataji pacalpörkölt hortobágyi húsos palacsinta tepertős pogácsa Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik desszertünk nem hungarikum (még) az alábbiak közül 2026-ban? kürtőskalács pozsonyi kifli dobostorta somlói galuska Következő kérdés 3/10 kérdés Az ételek mellett sok egyéb hazai érték is szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében. Az alábbiak közül melyik szerepel a hungarikum listán? Magyar Védőnői Szolgálat Magyar Vöröskereszt Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Mentőszolgálat Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik hímzés nem hungarikum (egyelőre) az alábbiak közül? zalai (göcseji) hímzés kalocsai hímzés Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes hímzés matyó hímzés Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hungarikum nem kötődik Pécshez az alábbiak közül? Magyar népmesék rajzfilmsorozat Zsolnay Kulturális Negyed Sopianae ókeresztény temetője Zsolnay porcelán és kerámia Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik személyhez köthető magyar "módszer" nem érdemelte még ki a hungarikum címet? Winkler-módszer analitikai kémiai eljárás Kodály-módszer A Pető-módszeren alapuló Konduktív Pedagógia Rendszere Kassai-féle lovasíjász módszer Következő kérdés 7/10 kérdés Megesik, hogy egész életművek is hungarikummá válnak. Az alábbiak közül melyik híres magyarnak nem került még az életműve a hungarikumok listájára? Neumann János életműve az informatika és a számítógépek világában Jókai Mór, a március ifjak tagja, a regényírás kiemelkedő alakja, a "nagy magyar mesemondó" életműve Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve Kabay Jánosnak, az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbi hagyományos hangszerek közül melyik hungarikum? köcsögduda magyar cimbalom bordás kereplő doromb Következő kérdés 9/10 kérdés Hagyományosan Magyarországra jellemző, paraszti kultúrához kötődő fogalom érdemelte ki a hungarikum címet? hamuban sült pogácsa csárda csűrdöngölő gémeskút Következő kérdés 10/10 kérdés A kulturális örökség részeként hungarikum lett egy magyar törvény is. Melyik törvény érdemelte ki ezt a címet? Aranybulla (1222) Lex Biszku az emberiesség elleni bűncselekmények elévülésének kizárásáról (2011) Vallásszabadság törvénye (1568) Lex Apponyi két, egymással összefüggő népiskolai törvény (1907) Eredmények

