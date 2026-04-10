Kvíz: Profi vagy a magyar költészetben? Lássuk, mennyire emlékszel a legszebb versekre!

Kizöldült a természet, és április 11-én József Attila születésnapjával együtt a magyar költészetet is ünnepeljük. Van-e jobb alkalom arra, hogy egy kicsit elvesszünk a legszebb magyar strófák között? Verses kvízünkben most összekötöttük a rímeket a természettel: tíz híres költeményből ragadtunk ki egy-egy fákat, virágokat vagy épp gyomnövényeket rejtő sort. Vajon felismered, melyik növény illik a költők gondolataihoz? Tedd próbára a tudásod, és hangolódj velünk a költészet napjára!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Profi vagy a magyar költészetben? Lássuk, emlékszel-e a virágokra, amik ihlették őket! 1/10 kérdés Arany János „Családi kör” című versének első versszakában a sötétedést egy fa bólogató lombja jelzi az udvaron: „Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az ... lombja”. Milyen fa áll a ház előtt? Cseresznyefa Eperfa Szilvafa Almafa Következő kérdés 2/10 kérdés Zelk Zoltán jól ismert gyerekversében a tél végén kibújó, a tavaszt hirdető növényt köszönti, amely a vers címe is. „Kizöldülnek mind a fák, / Isten hozott, ... .” Melyik ez a virág? Kikerics Jácint Hóvirág Ibolya Következő kérdés 3/10 kérdés Petőfi Sándor Szeptember végén című versének nyitósorában a közelgő ősz ellentéteként egy még virágzó és zöldellő növényt említ az ablak előtt: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a ... az ablak előtt”. Milyen fa szerepel a versben? Almafa Diófa Nyárfa Fűzfa Következő kérdés 4/10 kérdés Weöres Sándor híres, megzenésítve is rendkívül népszerű versének főszereplője egy tüskés, piros bogyós cserje, amely az őszi éjszakában szinte világít a sötétben: „Őszi éjjel / izzik a ... / izzik a ... / ruhája.” Melyik ez a növény? Kökény Csipkebogyó Bodza Galagonya Következő kérdés 5/10 kérdés József Attila Tiszta szívvel című versében az akasztófa alatti sírjából egy jelképes növény sarjad. Mi a hiányzó szó: „Elfognak és felkötnek, / áldott földdel elfödnek / s halált hozó ... terem / gyönyörűszép szívemen.”? Fű Rózsa Nád Gyom Következő kérdés 6/10 kérdés Csokonai Vitéz Mihály híres, rokokó stílusú verse, „Tartózkodó kérelem” végén a szerelmes költő egy gyönyörű virághoz hasonlítja a lányt: „Te lehetsz írja sebemnek, / Gyönyörű kis ... !” Melyik virág neve illik a sorba? Viola Tulipánt Rózsaszál Liliom Következő kérdés 7/10 kérdés Kölcsey Ferenc „Himnusz” című költeményében a magyar föld gazdagságát és Isten áldásait sorolja fel, megemlítve hazánk egyik leghíresebb borvidékét is: „Tokaj ...-vesszein / Nektárt csepegtettél”. Milyen növény vesszőiről van szó? Komló Szőlő Rózsa Búza Következő kérdés 8/10 kérdés Ady Endre „A magyar Ugaron” című versében az elmaradott hazai szellemi környezet leírására gyomnövényeket használ. „Elvadult tájon gázolok: / Ős, buja földön dudva, ...” Melyik gyom szerepel a versben? Csalán Tarack Bogáncs Muhar Következő kérdés 9/10 kérdés Radnóti Miklós egyik legmegrázóbb verse, az „Erőltetett menet” az otthoni békés idillt állítja szembe a háború borzalmával. Milyen gyümölcsfa ring a képzeletbeli, otthoni udvaron, miközben tudja, hogy a valóságban „hanyattfeküdt a házfal, eltört a ..., és félelemtől bolyhos a honni éjszaka." Diófa Cseresznyefa Almafa Szilvafa Következő kérdés 10/10 kérdés Petőfi Sándor legismertebb szerelmes versében (amelyet Szendrey Júliához írt) a lelkében dúló bizonytalan érzéseket egy természeti képpel indítja: „Reszket a ..., mert / Madárka szállott rá. / Reszket a lelkem, mert / Eszembe jutottál.” Mi remeg a versben? Bokor Rózsa Fűszál Faág Eredmények

