Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Kvíz

Kvíz: Profi vagy a magyar költészetben? Lássuk, mennyire emlékszel a legszebb versekre!

2026. április 10. 18:03

Kizöldült a természet, és április 11-én József Attila születésnapjával együtt a magyar költészetet is ünnepeljük. Van-e jobb alkalom arra, hogy egy kicsit elvesszünk a legszebb magyar strófák között? Verses kvízünkben most összekötöttük a rímeket a természettel: tíz híres költeményből ragadtunk ki egy-egy fákat, virágokat vagy épp gyomnövényeket rejtő sort. Vajon felismered, melyik növény illik a költők gondolataihoz? Tedd próbára a tudásod, és hangolódj velünk a költészet napjára!

Kvíz: Profi vagy a magyar költészetben? Lássuk, emlékszel-e a virágokra, amik ihlették őket!

1/10 kérdés
Arany János „Családi kör” című versének első versszakában a sötétedést egy fa bólogató lombja jelzi az udvaron: „Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az ... lombja”. Milyen fa áll a ház előtt?
Cseresznyefa
Eperfa
Szilvafa
Almafa
2/10 kérdés
Zelk Zoltán jól ismert gyerekversében a tél végén kibújó, a tavaszt hirdető növényt köszönti, amely a vers címe is. „Kizöldülnek mind a fák, / Isten hozott, ... .” Melyik ez a virág?
Kikerics
Jácint
Hóvirág
Ibolya
3/10 kérdés
Petőfi Sándor Szeptember végén című versének nyitósorában a közelgő ősz ellentéteként egy még virágzó és zöldellő növényt említ az ablak előtt: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a ... az ablak előtt”. Milyen fa szerepel a versben?
Almafa
Diófa
Nyárfa
Fűzfa
4/10 kérdés
Weöres Sándor híres, megzenésítve is rendkívül népszerű versének főszereplője egy tüskés, piros bogyós cserje, amely az őszi éjszakában szinte világít a sötétben: „Őszi éjjel / izzik a ... / izzik a ... / ruhája.” Melyik ez a növény?
Kökény
Csipkebogyó
Bodza
Galagonya
5/10 kérdés
József Attila Tiszta szívvel című versében az akasztófa alatti sírjából egy jelképes növény sarjad. Mi a hiányzó szó: „Elfognak és felkötnek, / áldott földdel elfödnek / s halált hozó ... terem / gyönyörűszép szívemen.”?
Rózsa
Nád
Gyom
6/10 kérdés
Csokonai Vitéz Mihály híres, rokokó stílusú verse, „Tartózkodó kérelem” végén a szerelmes költő egy gyönyörű virághoz hasonlítja a lányt: „Te lehetsz írja sebemnek, / Gyönyörű kis ... !” Melyik virág neve illik a sorba?
Viola
Tulipánt
Rózsaszál
Liliom
7/10 kérdés
Kölcsey Ferenc „Himnusz” című költeményében a magyar föld gazdagságát és Isten áldásait sorolja fel, megemlítve hazánk egyik leghíresebb borvidékét is: „Tokaj ...-vesszein / Nektárt csepegtettél”. Milyen növény vesszőiről van szó?
Komló
Szőlő
Rózsa
Búza
8/10 kérdés
Ady Endre „A magyar Ugaron” című versében az elmaradott hazai szellemi környezet leírására gyomnövényeket használ. „Elvadult tájon gázolok: / Ős, buja földön dudva, ...” Melyik gyom szerepel a versben?
Csalán
Tarack
Bogáncs
Muhar
9/10 kérdés
Radnóti Miklós egyik legmegrázóbb verse, az „Erőltetett menet” az otthoni békés idillt állítja szembe a háború borzalmával. Milyen gyümölcsfa ring a képzeletbeli, otthoni udvaron, miközben tudja, hogy a valóságban „hanyattfeküdt a házfal, eltört a ..., és félelemtől bolyhos a honni éjszaka."
Diófa
Cseresznyefa
Almafa
Szilvafa
10/10 kérdés
Petőfi Sándor legismertebb szerelmes versében (amelyet Szendrey Júliához írt) a lelkében dúló bizonytalan érzéseket egy természeti képpel indítja: „Reszket a ..., mert / Madárka szállott rá. / Reszket a lelkem, mert / Eszembe jutottál.” Mi remeg a versben?
Bokor
Rózsa
Fűszál
Faág
Címlapkép: Getty Images
#tavasz #magyar #kultúra #természet #vers #kvíz #irodalom #irodalmi kvíz

