A kelta mitológia és mondavilág sokkal közelebb áll a mindennapjainkhoz, mint azt elsőre gondolnánk. Legyen szó a mozipénztáraknál dollármilliárdokat kaszáló hollywoodi kasszasikerekről, a legnépszerűbb videojátékokról, vagy éppen a világ egyik legnagyobb, elképesztő forgalmat generáló őszi ünnepéről – az ősi kelta gyökerek lépten-nyomon szembejönnek velünk. De vajon te mennyire ismered ezt a misztikus, varázslatokkal és hősökkel teli világot? A mai kvíz tíz kérdésével tesztelheted a tudásod!

Kvíz: Ismered az ősi kelta hiedelmek világát? Teszteld, mit tudsz a szokásaikról, különös ünnepeikről! 1/10 kérdés Melyik mai, világszerte népszerű ünnep gyökerezik az ősi kelta Samhain ünnepében? Halloween Valentin-nap Húsvét Szent Patrik napja Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívták a kelta társadalmat vezető papokat? Druidák Augurok Brahmanok Sámánok Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen lény a Banshee az ír folklórban és mondavilágban? Egy jóságos tündér, aki álmokat hoz. Egy kincsőrző erdei manó. Egy női szellem, akinek a sikolya egy családtag halálát jelzi előre. Egy alakváltó tengeri szörny, ami hajókat süllyeszt el. Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik növény volt a druidák egyik legszentebb növénye, amit a rituálék során aranysarlóval vágtak le a fákról? Négylevelű lóhere Bodza Mandragóra Fagyöngy Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik legendás, középkori király mondaköre fonódik össze a legszorosabban a walesi és kelta mitológiával? Nagy Sándor Artúr Nagy Károly oroszlánszívű Richárd Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik varázslatos, ködbe burkolózó sziget a kelta mondakörökben a tündérek és a halál utáni végső pihenés helye? Atlantisz Avalon Valhalla El Dorado Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres, nagy szakállú varázsló alakja származik eredetileg a kelta és walesi mondavilágból? Gandalf Dumbledore Houdini Merlin Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik madár számított a túlvilág hírnökének és a kelta harcistennők szent állatának? Holló Farkas Oroszlán Bagoly Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a neve a kelta újévnek és a sötétebb félév kezdetét jelző őszi ünnepnek? Imbolc Lughnasadh Samhain Beltane Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mai ország mitológiája maradt fenn a legtisztábban, kelta eredetűként? Olaszország Görögország Izland Írország Eredmények

