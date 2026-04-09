Kvíz: Ismered az ősi kelta hiedelmek világát? Teszteld, mit tudsz a szokásaikról, különös ünnepeikről!
Kvíz

Kvíz: Ismered az ősi kelta hiedelmek világát? Teszteld, mit tudsz a szokásaikról, különös ünnepeikről!

Pénzcentrum
2026. április 9. 17:56

A kelta mitológia és mondavilág sokkal közelebb áll a mindennapjainkhoz, mint azt elsőre gondolnánk. Legyen szó a mozipénztáraknál dollármilliárdokat kaszáló hollywoodi kasszasikerekről, a legnépszerűbb videojátékokról, vagy éppen a világ egyik legnagyobb, elképesztő forgalmat generáló őszi ünnepéről – az ősi kelta gyökerek lépten-nyomon szembejönnek velünk. De vajon te mennyire ismered ezt a misztikus, varázslatokkal és hősökkel teli világot? A mai kvíz tíz kérdésével tesztelheted a tudásod!

1/10 kérdés
Melyik mai, világszerte népszerű ünnep gyökerezik az ősi kelta Samhain ünnepében?
Halloween
Valentin-nap
Húsvét
Szent Patrik napja
2/10 kérdés
Hogy hívták a kelta társadalmat vezető papokat?
Druidák
Augurok
Brahmanok
Sámánok
3/10 kérdés
Milyen lény a Banshee az ír folklórban és mondavilágban?
Egy jóságos tündér, aki álmokat hoz.
Egy kincsőrző erdei manó.
Egy női szellem, akinek a sikolya egy családtag halálát jelzi előre.
Egy alakváltó tengeri szörny, ami hajókat süllyeszt el.
4/10 kérdés
Melyik növény volt a druidák egyik legszentebb növénye, amit a rituálék során aranysarlóval vágtak le a fákról?
Négylevelű lóhere
Bodza
Mandragóra
Fagyöngy
5/10 kérdés
Melyik legendás, középkori király mondaköre fonódik össze a legszorosabban a walesi és kelta mitológiával?
Nagy Sándor
Artúr
Nagy Károly
oroszlánszívű Richárd
6/10 kérdés
Melyik varázslatos, ködbe burkolózó sziget a kelta mondakörökben a tündérek és a halál utáni végső pihenés helye?
Atlantisz
Avalon
Valhalla
El Dorado
7/10 kérdés
Melyik híres, nagy szakállú varázsló alakja származik eredetileg a kelta és walesi mondavilágból?
Gandalf
Dumbledore
Houdini
Merlin
8/10 kérdés
Melyik madár számított a túlvilág hírnökének és a kelta harcistennők szent állatának?
Holló
Farkas
Oroszlán
Bagoly
9/10 kérdés
Mi a neve a kelta újévnek és a sötétebb félév kezdetét jelző őszi ünnepnek?
Imbolc
Lughnasadh
Samhain
Beltane
10/10 kérdés
Melyik mai ország mitológiája maradt fenn a legtisztábban, kelta eredetűként?
Olaszország
Görögország
Izland
Írország
