A húsvét hétfővel zárul az ünnepi hosszú hétvége, az első tavaszi pihenés, evés-ivás. A húsvéti fogások maradékait a következő időszakban fogyaszthatják el a legtöbb háztartásban. Tojást jellemzően már egész évben eszünk, húsvétkor viszont elengedhetetlen, hogy valamilyen formában az asztalra kerüljön. Viszont mennyit tudunk valójában a tojásról? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered ezt az alapvető élelmiszert. Nemcsak a tojás biológiai szerepéről és összetételéről tanulhatsz, hanem gasztronómiai és kulturális vonatkozásairól is.

Kvíz: Itt a húsvét, itt a Nagy Tojáskvíz! Sokan fogyasztják rendszeresen, ezekre a kérdésekre mégsem tudják a választ 1/10 kérdés Kezdjük az árakkal. Hány forint volt 1 db tojás átlagára a 2025-ös év folyamán a KSH szerint? 75 68 84 90 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik vitaminból biztosítja egyetlen tojás a napi ajánlott bevitel 22%-át? C-vitamin K-vitamin D-vitamin A-vitamin Következő kérdés 3/10 kérdés Mitől lesz sárga a tojás sárgája? a tyúk által elfogyasztott növényekben található festékanyagoktól (karotinoidok) a bilirubin nevű epefestéktől a sárgája vastartalma miatt kap sárga színt a benne található A-vitamin származék (retinol) színezi be Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik országból importálta Magyarország a legtöbb friss tyúktojást (étkezési és nem keltetési célra) 2025-ben? Horvátország Észak-Macedónia Bulgária Lengyelország Következő kérdés 5/10 kérdés Mihez hasonlít a záptojás szaga? avas halszag érett, penészes sajt húgysav kén Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbi állatok közül melyik szaporodik tojással? tatu kacsacsőrű emlős vombat denevér Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az Eggs Benedict, vagy Benedict tojás? ez egy kifejezés, melyet a látszólag megoldhatatlan, valójában könnyen elvégezhető feladatokra használnak egy jellemzően reggeli fogás, mely felezett angol muffin baconnel vagy szeletelt sonkával és egy buggyantott tojással a tejején, hollandi mártással leöntve egy vándormotívum különböző népek meséiben, ami a magyarban a rátóti csikótojás történetében őrződött meg ékszerekkel kirakott és zománcozott húsvéti dísztojások, amelyeket egy híres francia származású orosz ékszerész készített a 19. században Következő kérdés 8/10 kérdés A bolti tyúktojáson található számsor első száma a tyúk tartásának körülményeire utal. Melyik szám jelenti a "biotojást"? 2 1 0 3 Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen anyag alkotja 94-96%-ban a tojáshéjat? magnézium-foszfát kalcium-karbonát kitin nátrium-bikarbonát Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik nép eredettörténetében keletkezik a világ összetört tojáshéj két feléből, a nap pedig a sárgájából? sumér finn görög akkád Eredmények

NEKED AJÁNLJUK