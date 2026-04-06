Kvíz

Kvíz: Itt a húsvét, itt a Nagy Tojáskvíz! Sokan fogyasztják rendszeresen, ezekre a kérdésekre mégsem tudják a választ

A húsvét hétfővel zárul az ünnepi hosszú hétvége, az első tavaszi pihenés, evés-ivás. A húsvéti fogások maradékait a következő időszakban fogyaszthatják el a legtöbb háztartásban. Tojást jellemzően már egész évben eszünk, húsvétkor viszont elengedhetetlen, hogy valamilyen formában az asztalra kerüljön. Viszont mennyit tudunk valójában a tojásról? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered ezt az alapvető élelmiszert. Nemcsak a tojás biológiai szerepéről és összetételéről tanulhatsz, hanem gasztronómiai és kulturális vonatkozásairól is.

1/10 kérdés
Kezdjük az árakkal. Hány forint volt 1 db tojás átlagára a 2025-ös év folyamán a KSH szerint?
75
68
84
90
2/10 kérdés
Melyik vitaminból biztosítja egyetlen tojás a napi ajánlott bevitel 22%-át?
C-vitamin
K-vitamin
D-vitamin
A-vitamin
3/10 kérdés
Mitől lesz sárga a tojás sárgája?
a tyúk által elfogyasztott növényekben található festékanyagoktól (karotinoidok)
a bilirubin nevű epefestéktől
a sárgája vastartalma miatt kap sárga színt
a benne található A-vitamin származék (retinol) színezi be
4/10 kérdés
Melyik országból importálta Magyarország a legtöbb friss tyúktojást (étkezési és nem keltetési célra) 2025-ben?
Horvátország
Észak-Macedónia
Bulgária
Lengyelország
5/10 kérdés
Mihez hasonlít a záptojás szaga?
avas halszag
érett, penészes sajt
húgysav
kén
6/10 kérdés
Az alábbi állatok közül melyik szaporodik tojással?
tatu
kacsacsőrű emlős
vombat
denevér
7/10 kérdés
Mi az Eggs Benedict, vagy Benedict tojás?
ez egy kifejezés, melyet a látszólag megoldhatatlan, valójában könnyen elvégezhető feladatokra használnak
egy jellemzően reggeli fogás, mely felezett angol muffin baconnel vagy szeletelt sonkával és egy buggyantott tojással a tejején, hollandi mártással leöntve
egy vándormotívum különböző népek meséiben, ami a magyarban a rátóti csikótojás történetében őrződött meg
ékszerekkel kirakott és zománcozott húsvéti dísztojások, amelyeket egy híres francia származású orosz ékszerész készített a 19. században
8/10 kérdés
A bolti tyúktojáson található számsor első száma a tyúk tartásának körülményeire utal. Melyik szám jelenti a "biotojást"?
2
1
0
3
9/10 kérdés
Milyen anyag alkotja 94-96%-ban a tojáshéjat?
magnézium-foszfát
kalcium-karbonát
kitin
nátrium-bikarbonát
10/10 kérdés
Melyik nép eredettörténetében keletkezik a világ összetört tojáshéj két feléből, a nap pedig a sárgájából?
sumér
finn
görög
akkád
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 6.
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
2026. április 6.
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
2026. április 6.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
1 hete
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
3
6 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
4
1 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
5
4 napja
Kvíz: Otthon vagy a klasszikus mesékben? Lássuk, mire emlékszel gyerekkorod meghatározó történeteiből!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 19:00
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 16:00
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
Agrárszektor  |  2026. április 6. 18:31
Változott a szabályozás: ez rengeteg kistermelőt érinthet itthon