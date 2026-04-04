2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elephant House at Budapest Zoo, (Fovarosi allat-es Novenkert), Budapest, Hungary. By Kornel Neuschloss-Knusli in Secession style. állatkert
Kvíz

Kvíz: Te tudod hány egyetem, repülőtér, vagy állatkert van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól!

Pénzcentrum
2026. április 4. 18:04

Az ember mélyen gyökerező vágya, hogy megmérje, megszámolja, listába rendezze, kategorizálja a világ dolgait. Gyakran felmerül ma is, hányféle intézmény - iskolák, kórházak, állatkertek - működik az országban, vagy hányan töltenek be egy adott tisztséget, vagy hány szegény és gazdag ember él az országban. A mai kvíz során különböző kategóriákban merülünk el, neked azt kell megtippelned, mennyi darab, vagy hány fő található Magyarországon az adott csoportban. Lássuk, kifog-e rajtad ez a trükkös kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Hány egyetem van Magyarországon?
102
61
23
38
2/10 kérdés
Hány nyilvános nemzetközi repülőtér található Magyarországon?
5
3
18
12
3/10 kérdés
Hány 100 négyzetkilóméternél is nagyobb területű tó van Magyarországon?
8
2
4
6
4/10 kérdés
Hány püspök van Magyarországon?
21
42
12
31
5/10 kérdés
Hány kilométer autópálya van Magyarországon?
17858,6
9643,6
32434,7
1344,8
6/10 kérdés
Hány magyar megyeszékhelyen működik állatkert, vadaspark Budapesttel együtt?
12
17
9
5
7/10 kérdés
Hány Michelin-csillagos étterem van Magyarországon?
10
20
5
15
8/10 kérdés
Hány magyar városban közlekedik villamos jelenleg?
10
8
6
4
9/10 kérdés
Hány 900 méternél magasabb hegycsúcs van Magyarországon?
20
79
45
116
10/10 kérdés
Hány olyan milliárdos van Magyarországon, akinek több mint 100 milliárdos vagyona van?
167
5
31
102
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #iskola #magyarország #állatkert #repülőtér #ország #kórházak #intézmény #kvíz #általános műveltségi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
