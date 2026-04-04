Az ember mélyen gyökerező vágya, hogy megmérje, megszámolja, listába rendezze, kategorizálja a világ dolgait. Gyakran felmerül ma is, hányféle intézmény - iskolák, kórházak, állatkertek - működik az országban, vagy hányan töltenek be egy adott tisztséget, vagy hány szegény és gazdag ember él az országban. A mai kvíz során különböző kategóriákban merülünk el, neked azt kell megtippelned, mennyi darab, vagy hány fő található Magyarországon az adott csoportban. Lássuk, kifog-e rajtad ez a trükkös kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod hány egyetem, repülőtér, vagy állatkert van Magyarországon? Lássuk, mennyire tippelsz jól! 1/10 kérdés Hány egyetem van Magyarországon? 102 61 23 38 Következő kérdés 2/10 kérdés Hány nyilvános nemzetközi repülőtér található Magyarországon? 5 3 18 12 Következő kérdés 3/10 kérdés Hány 100 négyzetkilóméternél is nagyobb területű tó van Magyarországon? 8 2 4 6 Következő kérdés 4/10 kérdés Hány püspök van Magyarországon? 21 42 12 31 Következő kérdés 5/10 kérdés Hány kilométer autópálya van Magyarországon? 17858,6 9643,6 32434,7 1344,8 Következő kérdés 6/10 kérdés Hány magyar megyeszékhelyen működik állatkert, vadaspark Budapesttel együtt? 12 17 9 5 Következő kérdés 7/10 kérdés Hány Michelin-csillagos étterem van Magyarországon? 10 20 5 15 Következő kérdés 8/10 kérdés Hány magyar városban közlekedik villamos jelenleg? 10 8 6 4 Következő kérdés 9/10 kérdés Hány 900 méternél magasabb hegycsúcs van Magyarországon? 20 79 45 116 Következő kérdés 10/10 kérdés Hány olyan milliárdos van Magyarországon, akinek több mint 100 milliárdos vagyona van? 167 5 31 102 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

