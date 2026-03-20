Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemcsak a tavasz első napja esik gyakran március 21-re, hanem a költészet világnapja is. Az UNESCO 1999-ben jelölte ki ezt a napot abból a célból, hogy a költészet olvasását, írását, megjelentetését és oktatását előmozdítsa az egész világon. A világnap alkalmából a mai kvíz során tavaszi versekből hoztunk idézeteket. Te kitalálod melyik költő melyik verséből valók? Tudnád folytatni is az idézetek? Lássuk!

Kvíz: Te felismered, melyik tavaszi versből való az idézet? Találd ki a költőt, vagy hogy hogyan folytatódik a költemény! 1/10 kérdés Mi Weöres Sándor Tavaszköszöntő című versének utolsó sora? "Sándor napján megszakad a tél, József napján megszűnik a szél, zsákban Benedek, hoz majd meleget, nincs több fázás…" a szív dalra kél boldog, aki él a kín elalél most senkise fél Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik költő írt verset Táncoló tűzliliomok címmel? "Sétáltam, mint felhő, melyet szél hajt, céltalan, könnyedén, s egyszer csak egy sor, egy sereg aranyliliom tűnt elém, a tó partján, a fák alatt ringtak, táncoltak álmatag." William Wordsworth Percy Bysshe Shelley Rainer Maria Rilke Walter von der Vogelweide Következő kérdés 3/10 kérdés Kivel beszélget a Vén Rigó Szabó Lőrinc Tavasz című versében? "Mi az? - kérdezte Vén Rigó. / Tavasz - felelt a …" Kiscsikó Fenyő Nap Szél Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy szól Csokonai Vitéz Mihály A reményhez című költeménye? Mi kerül a ....... helyére? "Kertem ......... / Végig űltetéd; / Csörgő patakokkal / Fáim éltetéd; Rám ......... Szórtad a tavaszt / S égi boldogsággal / ......... azt. nárciszokkal - ezer virággal - Fűszerezted íriszekkel - édes szelekkel - Meghintetted tulipánnal - két marékkal - Beragyogtad gyöngyvirággal - nagy csokrétával - Aranyoztad Következő kérdés 5/10 kérdés Hol állt meg a tavasz Áprily Lajos híres versében? Párizsban a Nagykörúton a teherpályaudvaron a házsongárdi temetőben Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik költő verse keződik így? "S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad, vad március évadán, izgatva bellül az izgatott fákkal, a harci márciusi inni való sós, vérizü széltől részegen, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak…" Tóth Árpád Ady Endre Kosztolányi Dezső Babits Mihály Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik költő írja versében a tavaszról? "Mire ébredek, ég a nap, olvad a jég, szétfeccsen iromba szilánkja, mint déligyümölcs-kirakat üvegét öklével a vágy ha bevágja. Elalél a fagy istene, enged az ég. Már unja az ördög a poklot, ideönti a földre kövér melegét - zöld lángba borulnak a bokrok." Petőfi Sándor József Attila Tóth Árpád Vörösmarty Mihály Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen virágokról írja versében Apollinaire, hogy "Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig / Legelget a tehén / S lassan megmérgeződik..." kikericsek nárciszok tulipánok ibolyák Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik költő írja Kacag a Föld című versében? "Nagyot kacag tavaszkor a Föld: / Ezer úrnak kell a kincs télre / S ezer éve robotol / Sok-sok millió cseléd-féle." József Attila Vörösmarty Mihály François Villon Ady Endre Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik, egyik leghíresebb Shakespeare szonett kezdődik így: "Az vagy nekem, mi testnek a kenyér / s tavaszi zápor fűszere a földnek; lelkem miattad örök harcban él…" 29. 18. 75. 130. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

