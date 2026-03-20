2026. március 20. péntek Klaudia
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Könyv, szemüveg és orgona egy faablakon. Romantikus koncepció. Vintage stílus május
Kvíz

Kvíz: Te felismered, melyik tavaszi versből való az idézet? Találd ki a költőt, vagy hogy hogyan folytatódik a költemény!

Pénzcentrum
2026. március 20. 18:01

Nemcsak a tavasz első napja esik gyakran március 21-re, hanem a költészet világnapja is. Az UNESCO 1999-ben jelölte ki ezt a napot abból a célból, hogy a költészet olvasását, írását, megjelentetését és oktatását előmozdítsa az egész világon. A világnap alkalmából a mai kvíz során tavaszi versekből hoztunk idézeteket. Te kitalálod melyik költő melyik verséből valók? Tudnád folytatni is az idézetek? Lássuk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te felismered, melyik tavaszi versből való az idézet? Találd ki a költőt, vagy hogy hogyan folytatódik a költemény!

1/10 kérdés
Mi Weöres Sándor Tavaszköszöntő című versének utolsó sora? "Sándor napján megszakad a tél, József napján megszűnik a szél, zsákban Benedek, hoz majd meleget, nincs több fázás…"
a szív dalra kél
boldog, aki él
a kín elalél
most senkise fél
2/10 kérdés
Melyik költő írt verset Táncoló tűzliliomok címmel? "Sétáltam, mint felhő, melyet szél hajt, céltalan, könnyedén, s egyszer csak egy sor, egy sereg aranyliliom tűnt elém, a tó partján, a fák alatt ringtak, táncoltak álmatag."
William Wordsworth
Percy Bysshe Shelley
Rainer Maria Rilke
Walter von der Vogelweide
3/10 kérdés
Kivel beszélget a Vén Rigó Szabó Lőrinc Tavasz című versében? "Mi az? - kérdezte Vén Rigó. / Tavasz - felelt a …"
Kiscsikó
Fenyő
Nap
Szél
4/10 kérdés
Hogy szól Csokonai Vitéz Mihály A reményhez című költeménye? Mi kerül a ....... helyére? "Kertem ......... / Végig űltetéd; / Csörgő patakokkal / Fáim éltetéd; Rám ......... Szórtad a tavaszt / S égi boldogsággal / ......... azt.
nárciszokkal - ezer virággal - Fűszerezted
íriszekkel - édes szelekkel - Meghintetted
tulipánnal - két marékkal - Beragyogtad
gyöngyvirággal - nagy csokrétával - Aranyoztad
5/10 kérdés
Hol állt meg a tavasz Áprily Lajos híres versében?
Párizsban
a Nagykörúton
a teherpályaudvaron
a házsongárdi temetőben
6/10 kérdés
Melyik költő verse keződik így? "S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad, vad március évadán, izgatva bellül az izgatott fákkal, a harci márciusi inni való sós, vérizü széltől részegen, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak…"
Tóth Árpád
Ady Endre
Kosztolányi Dezső
Babits Mihály
7/10 kérdés
Melyik költő írja versében a tavaszról? "Mire ébredek, ég a nap, olvad a jég, szétfeccsen iromba szilánkja, mint déligyümölcs-kirakat üvegét öklével a vágy ha bevágja. Elalél a fagy istene, enged az ég. Már unja az ördög a poklot, ideönti a földre kövér melegét - zöld lángba borulnak a bokrok."
Petőfi Sándor
József Attila
Tóth Árpád
Vörösmarty Mihály
8/10 kérdés
Milyen virágokról írja versében Apollinaire, hogy "Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig / Legelget a tehén / S lassan megmérgeződik..."
kikericsek
nárciszok
tulipánok
ibolyák
9/10 kérdés
Melyik költő írja Kacag a Föld című versében? "Nagyot kacag tavaszkor a Föld: / Ezer úrnak kell a kincs télre / S ezer éve robotol / Sok-sok millió cseléd-féle."
József Attila
Vörösmarty Mihály
François Villon
Ady Endre
10/10 kérdés
Melyik, egyik leghíresebb Shakespeare szonett kezdődik így: "Az vagy nekem, mi testnek a kenyér / s tavaszi zápor fűszere a földnek; lelkem miattad örök harcban él…"
29.
18.
75.
130.
Címlapkép: Getty Images
#szabadidő #tavasz #március #kultúra #világnap #kvíz #irodalom #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:01
17:53
17:44
17:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
