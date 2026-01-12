2026. január 12. hétfő Ernő
Stressed unhappy couple arguing about huge expenses with laptop and papers, angry husband blaming wife of overspending debt, family having conflict fight about wasting money financial problem at home
Kvíz

Kvíz: Te ismered ezt a 10 pénzügyi fogalmat? Könnyű összekeverni ezeket a kifejezéseket!

Pénzcentrum
2026. január 12. 18:02

A pénzügyi kifejezések sokszor bonyolultnak tűnnek, pedig nap mint nap találkozunk velük a mindennapi banki, biztosítási ügyek intézésénél. A Pénzcentrum mai kvízében alapvető, mégis gyakran félreértett fogalmakra kérdezünk rá. Derítsd ki, mennyire mozogsz otthonosan a pénzügyek világában.

1/10 kérdés
Mi az infláció fogalma?
tartós árszínvonal-emelkedés, mely az általános áremelkedés mellett az egységnyi pénz értéktelenedését is jelzi
piacgazdaságban az áruk és szolgáltatások kereslete és kínálata
egy pénzügyi eszközök teljesítményének és értékének mérésére alkalmas idősor
az a jelenség, amikor az adott ország gazdasága többet importál, mint amennyit exportál, és az ország kormánya több pénzt költ, mint amennyit bevételt generál
2/10 kérdés
Melyik fogalom jelentése a következő? "A különféle hitelből és lízingből finanszírozott vásárlás azon része, melyet a vevő saját megtakarításából fizet; a hitelrész ezt egészíti ki a vételárra."
kamat
önerő
tőketartozás
kaució
3/10 kérdés
Milyen típusú értékpapír az állampapír?
kötvény
befektetési jegy
váltó
részvény
4/10 kérdés
Mit jelent a kamatperiódus?
azt fejezi ki, hogy hitelfelvétel esetén egy év alatt a tőkén felül mekkora összeget kell visszafizessen az adós
a változó kamatozású hitelek hitelszerződésében meghatározott időszak, amely alatt a kamat mértéke adott, tehát a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni azt
a fizetendő, vagy kapott kamat százalékban meghatározott értéke a hitel, vagy a befektetés összegéhez viszonyítva
a kamat és kamatjellegű bevételek után fizetendő adónem
5/10 kérdés
Melyik gazdasági rendszer fogalma a következő? "A termelőtőke magántulajdonban van, az áruk és szolgáltatások termelése nagyrészt a szabadpiacon, annak törvénye szerint működik."
merkantilizmus
kapitalizmus
kommunizmus
feudalizmus
6/10 kérdés
Mit jelent az osztalék?
egy vállalat adott időszakban elért nyereségéből a részesedéssel rendelkező személyek számára nyújtott kifizetés
bizonyos termékekre, például dohány-, alkohol vagy energiatermékekre kiszabott adó
olyan értékpapír, amely a kibocsájtó vállalatban szerzett tulajdonjogot testesíti meg a befektető számára
a kereskedelemben egy szolgáltatási díj, amelyet a megbízó a megbízottnak az ügylet közvetítéséért fizet
7/10 kérdés
Melyik ez a matematika órákról is ismerős fogalom? "Az adathalmaz középső értéke, melynél az adathalmaz egyik fele magasabb, másik fele alacsonyabb értékkel rendelkezik"
módusz
medián
szórás
átlag
8/10 kérdés
Mit jelent a konjunktúra a gazdaságban?
olyan időszakot takar, amikor gazdasági fellendülés van, azaz nő a GDP
egy zálogjogon alapú hitelfajta, melynek keretein belül a bank valamilyen forgalomképes ingó dolog fedezete mellett nyújt kölcsönt
a pénzzé tehetőséget, illetve a fizetőképességet fejezi ki
olyan mérőszám, amely egy vállalat teljesítményét méri
9/10 kérdés
Mi az a büntetendő gazdasági tevékenység, amely során illegális, bűncselekményből származó bevételeket tüntetnek fel az elkövetők legális bevételként?
pénzmosás
offshore
tröszt
közbeszerzés
10/10 kérdés
Mit jelent az embargó gazdasági értelemben?
egy termék kivitele, tehát a külföldi piacon történő eladása
azoknak a feladatoknak a kiszervezése, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalkozás tevékenységi körébe, viszont a vállalat működéséhez szükségesek
egy kormányzat által létrehozott kereskedelmi korlátozás egy másik országgal szemben
egy beszedési megbízás, melyet a számlavezető bank kezdeményez, hogy a szóban forgó pénzösszeg jóváírásra kerüljön a jogosult számára, a kötelezett terhére
