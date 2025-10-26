Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A matek kvízek nemcsak diákok számára lehetnek izgalmasak: a felnőtteknek is alkalma nyílik tesztelni, mennyire rosdásodott be a tudásuk. A mai kvíz során harmadik osztályosoknak szánt feladatokat hoztunk, melyeket a Bem József matematikaversenyen kaptak a kisiskolások a korábbi években. Egy nagyobb diáknak, vagy felnőttnek nem jelenthetnek már próblémát ezek a matekpéldák. Lássuk, te mennyit tudsz hibátlanul megoldani!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Megy még a harmadik osztályos matek? Erre a 10 kérdésre sok felnőtt sem tudná a választ! 1/10 kérdés Egy ceruza radírral együtt 720 forint. Mennyibe kerül a radír, ha tudjuk, hogy 200 forinttal olcsóbb, mint a ceruza? 460 forint 260 forint 420 forint 220 forint Következő kérdés 2/10 kérdés Zsombi, Zsolti, Zsófi és Zsiga életkorának összege 2025-ben 26 év. Melyik naptári évben lesz az életkoruk összege 50 év? 2049 2042 2038 2031 Következő kérdés 3/10 kérdés A 3. b osztály létszáma 24 fő. A gyerekek felének van mobiltelefonja, okosórával pedig minden negyedik gyerek rendelkezik. Hány gyereknek nincs még sem mobilja, sem okosórája, ha tudjuk, hogy 2 gyereknek van az osztályból mindkettő eszköze? 12 16 8 4 Következő kérdés 4/10 kérdés Piroska éppen a Harry Potter és a titkok kamráját olvassa. Hány oldalt olvasott már el a 398 oldalas könyvből, ha tudjuk, hogy 52 oldallal több van még hátra, mint amennyit már elolvasott? 346 oldal 121 oldal 173 oldal 225 oldal Következő kérdés 5/10 kérdés Zsuzska 1-1 kisautót szeretne venni ikertestvéreinek szülinapjára. Viszont ha Zsuzskának háromszorannyi pénze lenne, mint amennyi most van, még akkor is hiányozna 120 forint ahhoz, hogy 2 darab kisautót tudjon venni. Ha tudjuk, hogy a kisautók egyenként 360 forintba kerülnek, mennyi pénze van Zsuzskának? 240 forint 600 forint 200 forint 80 forint Következő kérdés 6/10 kérdés Az erdei manók cserebere üzletében 2 almáért 1 naracsot és 1 körtét lehet kapni. 1 narancsért pedig 1 alma és 2 körte jár. Hány körtét kaphatunk az üzletben ezek alapján 1 almáért? 3 1 2 4 Következő kérdés 7/10 kérdés A 3. a osztály hetesei az osztálykönyvtár köteteit rendezgetik a hárompolcos szekrényben. A felső polcról levettek 2 db könyvet, a középső polcról pedig 1-et. Így az tűnt fel nekik, hogy mindhárom polcon pontosan ugyanannyi lett a könyvek száma. Hány könyv volt az alsó polcon, ha eredetileg 45 könyvből áll az osztálykönyvtár? 16 14 13 15 Következő kérdés 8/10 kérdés Gyuri két szendvicset és egy üdítőt vásárolt a büfében. Egy szendvics 90 forint volt. Mennyibe került az üdítő, ha 1000 forintból 685 forintot kapott vissza? (Régi feladvány, akkoriban még nem voltak betétdíjasak az üvegek.) 315 135 505 225 Következő kérdés 9/10 kérdés A kovács család cicákat és tengerimalacokat tart otthon. Hány tagú a család, ha az állatoknak és a családtagoknak együtt 10 fejük és 30 lábuk van? (Az állatok nem számítanak a példa szerint családtagoknak.) 12 3 10 5 Következő kérdés 10/10 kérdés Meseerdő karácsonyfáját négy különböző színű, összesen 100 darab üveggömb díszíti majd idén karácsonykor. Találd ki, hány darab piros gömb kerül a fára, ha azt tudjuk, hogy 1) piros gömbből van a legtöbb; 2) kék feleannyi van, mint piros; 3) 8-cal több sárga gömb van, mint fehér; 4) fehérből annyi van, mint az összes gömb tizede. 24 72 36 48 Eredmények Kapcsolódó cikkeink: Kvíz: Te átmennél ma a matematika érettségin? Ezen a 10 egyszerű feladaton sokan elhasalnának!

