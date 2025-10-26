2025. október 26. vasárnap Dömötör
Zökkenőmentes minta kézzel rajzolt matematikai képletekkel és egyéb elemekkel. Tudományos gyűjtemény. Vektor doodlle illusztráció mathematics
Kvíz

Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!

Pénzcentrum
2025. október 26. 18:01

A matek kvízek nemcsak diákok számára lehetnek izgalmasak: a felnőtteknek is alkalma nyílik tesztelni, mennyire rosdásodott be a tudásuk. A mai kvíz során harmadik osztályosoknak szánt feladatokat hoztunk, melyeket a Bem József matematikaversenyen kaptak a kisiskolások a korábbi években. Egy nagyobb diáknak, vagy felnőttnek nem jelenthetnek már próblémát ezek a matekpéldák. Lássuk, te mennyit tudsz hibátlanul megoldani! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Megy még a harmadik osztályos matek? Erre a 10 kérdésre sok felnőtt sem tudná a választ!

1/10 kérdés
Egy ceruza radírral együtt 720 forint. Mennyibe kerül a radír, ha tudjuk, hogy 200 forinttal olcsóbb, mint a ceruza?
460 forint
260 forint
420 forint
220 forint
2/10 kérdés
Zsombi, Zsolti, Zsófi és Zsiga életkorának összege 2025-ben 26 év. Melyik naptári évben lesz az életkoruk összege 50 év?
2049
2042
2038
2031
3/10 kérdés
A 3. b osztály létszáma 24 fő. A gyerekek felének van mobiltelefonja, okosórával pedig minden negyedik gyerek rendelkezik. Hány gyereknek nincs még sem mobilja, sem okosórája, ha tudjuk, hogy 2 gyereknek van az osztályból mindkettő eszköze?
12
16
8
4
4/10 kérdés
Piroska éppen a Harry Potter és a titkok kamráját olvassa. Hány oldalt olvasott már el a 398 oldalas könyvből, ha tudjuk, hogy 52 oldallal több van még hátra, mint amennyit már elolvasott?
346 oldal
121 oldal
173 oldal
225 oldal
5/10 kérdés
Zsuzska 1-1 kisautót szeretne venni ikertestvéreinek szülinapjára. Viszont ha Zsuzskának háromszorannyi pénze lenne, mint amennyi most van, még akkor is hiányozna 120 forint ahhoz, hogy 2 darab kisautót tudjon venni. Ha tudjuk, hogy a kisautók egyenként 360 forintba kerülnek, mennyi pénze van Zsuzskának?
240 forint
600 forint
200 forint
80 forint
6/10 kérdés
Az erdei manók cserebere üzletében 2 almáért 1 naracsot és 1 körtét lehet kapni. 1 narancsért pedig 1 alma és 2 körte jár. Hány körtét kaphatunk az üzletben ezek alapján 1 almáért?
3
1
2
4
7/10 kérdés
A 3. a osztály hetesei az osztálykönyvtár köteteit rendezgetik a hárompolcos szekrényben. A felső polcról levettek 2 db könyvet, a középső polcról pedig 1-et. Így az tűnt fel nekik, hogy mindhárom polcon pontosan ugyanannyi lett a könyvek száma. Hány könyv volt az alsó polcon, ha eredetileg 45 könyvből áll az osztálykönyvtár?
16
14
13
15
8/10 kérdés
Gyuri két szendvicset és egy üdítőt vásárolt a büfében. Egy szendvics 90 forint volt. Mennyibe került az üdítő, ha 1000 forintból 685 forintot kapott vissza? (Régi feladvány, akkoriban még nem voltak betétdíjasak az üvegek.)
315
135
505
225
9/10 kérdés
A kovács család cicákat és tengerimalacokat tart otthon. Hány tagú a család, ha az állatoknak és a családtagoknak együtt 10 fejük és 30 lábuk van? (Az állatok nem számítanak a példa szerint családtagoknak.)
12
3
10
5
10/10 kérdés
Meseerdő karácsonyfáját négy különböző színű, összesen 100 darab üveggömb díszíti majd idén karácsonykor. Találd ki, hány darab piros gömb kerül a fára, ha azt tudjuk, hogy 1) piros gömbből van a legtöbb; 2) kék feleannyi van, mint piros; 3) 8-cal több sárga gömb van, mint fehér; 4) fehérből annyi van, mint az összes gömb tizede.
24
72
36
48
Címlapkép: Getty Images
Igazi kincsek nőnek Hajdú-Biharban: az egész világon alig van ilyen