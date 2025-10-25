2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
11 °C Budapest
Kvíz

Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. október 25. 18:01

A Magyarországon világra jött újszülöttek számára kizárólag a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpontja által jóváhagyott utóneveket lehet a születési anyakönyvbe bejegyezni. A szülők egyre kreatívabbak, szeretnék egyedi névvel megajándékozni gyermeküket, így hát – ha sikerül engedélyeztetni egy-egy új keresztnevet - a magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted itthon 2025-ben? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?

1/10 kérdés
Melyik görög isten neve nem anyakönyvezhető Magyarországon 2025-ben?
Árész
Poszeidón
Zeusz
Hermész
2/10 kérdés
Melyik, a Trónok harca c. sorozat ihlette nevet lehet anyakönyveztetni Magyarországon is 2025-ben?
Szerszej
Kétlin
Szansza
Denerisz
3/10 kérdés
Az Anna melyik verziója nem anyakönyveztethető 2025-ben?
Annaróza
Annabori
Annaregina
Annapanna
4/10 kérdés
Az alábbi virágnevek közül melyik egyben egy Magyarországon anyakönyveztethető férfinév is (a többi női név)?
Jácint
Hanga
Nárcisz
Levendula
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik virágnév nem anyakönyveztethető 2025-ben?
Kankalin
Hóvirág
Hortenzia
Amarillisz
6/10 kérdés
Melyik nevet nem lehet 2025-ben anyakönyveztetni Magyarországon A Gyűrűk Ura könyvekből és filmekből?
Aragorn
Szarumán
Legolász
Gandalf
7/10 kérdés
Melyik "dzs" kezdőbetűs női nevet lehet anyakönyveztetni Magyarországon 2025-ben?
Dzsudi
Dzsén
Dzsúlia
Dzsindzser
8/10 kérdés
Melyik név nem anyakönyvezhető a Vikingek c. sorozatból 2025-ben?
Björn
Floki
Lagerta
Ragnar
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik tulajdonság anyakönyvezhető 2025-ben férfinévként?
Bátor
Délceg
Szikár
Komor
10/10 kérdés
Melyik magyarországi hegy neve tartozik az anyakönyvezhető férfinevek közé 2025-ben?
Zengő
Pilis
Gellért
Kékes
#család #születés #szórakozás #név #családalapítás #névválasztás #névnap #kisbaba #keresztnév #kvíz

