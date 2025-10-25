Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyarországon világra jött újszülöttek számára kizárólag a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpontja által jóváhagyott utóneveket lehet a születési anyakönyvbe bejegyezni. A szülők egyre kreatívabbak, szeretnék egyedi névvel megajándékozni gyermeküket, így hát – ha sikerül engedélyeztetni egy-egy új keresztnevet - a magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted itthon 2025-ben? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK