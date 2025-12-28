2025. december 28. vasárnap Kamilla
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nature of Czech republic.
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!

Pénzcentrum
2025. december 28. 18:01

Melyik fa, madár, hal vagy rovar nyerte el 2025-ben az „év” címet Magyarországon? És vajon ismered az év kétéltűjét, gombáját vagy gyógynövényét is? Ebben a játékos kvízben most próbára teheted tudásod a hazai élővilágról, miközben felfedezed azokat a különleges növényeket és állatokat, amelyek idén kiemelkedő figyelmet kaptak. Ismerkedj meg az ország természetének legérdekesebb képviselőivel, közben élvezd a tudáspróbát, garantáltan meglepő és szórakoztató felfedezések várnak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól!

1/10 kérdés
Mi lett 2025-ben az „év fája” Magyarországon?
Platán
Kecskefűz
Korai juhar
Rezgő nyár
2/10 kérdés
Melyik madár nyerte el 2025-ben az „év madara” címet?
Nyári lúd
Bütykös hattyú
Barátréce
Böjti réce
3/10 kérdés
Mely halfaj lett 2025-ben az „év hala”?
Kurta baing
Dévérkeszeg
Vágódurbincs
Ponty
4/10 kérdés
2025-ben mely kétéltű kapta az „év kétéltűje” címet?
Sárgahasú unka
Zöld levelibéka
Tarajos gőte
Vízisikló
5/10 kérdés
Mely rovar lett 2025-ben az „év rovara”?
Szarvasbogár
Mézelő lepke
Sávos szitakötő
Hímes bogár
6/10 kérdés
Mely virág lett 2025-ben az „év vadvirága”?
Pipacs
Mocsári nőszőfű
Tavaszi hérics
Gyöngyvirág
7/10 kérdés
Mely gombafaj lett 2025-ben az „év gombája”?
Sárga gévagomba
Csiperke
Varjúköröm
Rókagomba
8/10 kérdés
Mely emlős lett 2025-ben az „év emlőse”?
Vörös mókus
Magyar szöcskeegér
Üregi nyúl
Erdei egér
9/10 kérdés
Mely lepke lett 2025-ben az „év lepkéje”?
Szirísz lepke
Pókhálós lepke
Pávaszemlepke
Fehérfarkú lepke
10/10 kérdés
Mely növény lett 2025-ben az „év gyógynövénye”?
Kamilla
Cickafark
Páfrányfenyő
Hársfavirág
Címlapkép: Getty Images
#hal #fa #gomba #gyógynövény #rovar #természet #madár #2025 #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:01
17:29
17:17
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 15:34
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 28. 17:02
Problémás mogyorót találtak ebben a boltban, senki ne egyen belőle