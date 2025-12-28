Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Melyik fa, madár, hal vagy rovar nyerte el 2025-ben az „év” címet Magyarországon? És vajon ismered az év kétéltűjét, gombáját vagy gyógynövényét is? Ebben a játékos kvízben most próbára teheted tudásod a hazai élővilágról, miközben felfedezed azokat a különleges növényeket és állatokat, amelyek idén kiemelkedő figyelmet kaptak. Ismerkedj meg az ország természetének legérdekesebb képviselőivel, közben élvezd a tudáspróbát, garantáltan meglepő és szórakoztató felfedezések várnak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mi volt az év fája, az év madara vagy az év hala 2025-ben? Lássuk, mennyire emlékszel jól! 1/10 kérdés Mi lett 2025-ben az „év fája” Magyarországon? Platán Kecskefűz Korai juhar Rezgő nyár Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik madár nyerte el 2025-ben az „év madara” címet? Nyári lúd Bütykös hattyú Barátréce Böjti réce Következő kérdés 3/10 kérdés Mely halfaj lett 2025-ben az „év hala”? Kurta baing Dévérkeszeg Vágódurbincs Ponty Következő kérdés 4/10 kérdés 2025-ben mely kétéltű kapta az „év kétéltűje” címet? Sárgahasú unka Zöld levelibéka Tarajos gőte Vízisikló Következő kérdés 5/10 kérdés Mely rovar lett 2025-ben az „év rovara”? Szarvasbogár Mézelő lepke Sávos szitakötő Hímes bogár Következő kérdés 6/10 kérdés Mely virág lett 2025-ben az „év vadvirága”? Pipacs Mocsári nőszőfű Tavaszi hérics Gyöngyvirág Következő kérdés 7/10 kérdés Mely gombafaj lett 2025-ben az „év gombája”? Sárga gévagomba Csiperke Varjúköröm Rókagomba Következő kérdés 8/10 kérdés Mely emlős lett 2025-ben az „év emlőse”? Vörös mókus Magyar szöcskeegér Üregi nyúl Erdei egér Következő kérdés 9/10 kérdés Mely lepke lett 2025-ben az „év lepkéje”? Szirísz lepke Pókhálós lepke Pávaszemlepke Fehérfarkú lepke Következő kérdés 10/10 kérdés Mely növény lett 2025-ben az „év gyógynövénye”? Kamilla Cickafark Páfrányfenyő Hársfavirág Eredmények

Címlapkép: Getty Images

