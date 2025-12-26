Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsonyi mesék tele vannak varázslattal, különleges szereplőkkel és felejthetetlen pillanatokkal. De vajon emlékszel, ki volt Ebenezer Scrooge, melyik mese főszereplője a mágikus baba, vagy miért különleges Rudolf, a rénszarvas? Tedd próbára a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a klasszikus karácsonyi történeteket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a karácsonyi történeteket? Tedd próbára magad, hány pontot érsz el a 10-ből! 1/10 kérdés Ki a főszereplő Charles Dickens „Karácsonyi ének” című történetében? Bob Cratchit Ebenezer Scrooge Fezziwig Tiny Tim Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik mesében játszik központi szerepet egy mágikus, karácsonyi figura? A fiú, akit Karácsonynak hívtak Diótörő Karácsonyi ének A Grinch Következő kérdés 3/10 kérdés A „A fiú, akit Karácsonynak hívtak” című történetben mi különleges a fiúban? Karácsony napján született Megmenti a Grinch karácsonyát Egy varázslatos diót kap ajándékba Szeret a hóemberrel beszélgetni Következő kérdés 4/10 kérdés Hol játszódik a Diótörő története főként? Egy havas erdőben Egy kisvárosi utcán Az északi sarkon Egy karácsonyi bálban Következő kérdés 5/10 kérdés Mit szeret a Grinch legkevésbé? Dalolást Havat Karácsonyt Cukrot Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik történetben szerepel a Télapó segítőjeként egy kis lény, aki az ajándékokat készíti? A Karácsonyi Manó Diótörő A fiú, akit Karácsonynak hívtak Karácsonyi ének Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a különleges Rudolfban, a rénszarvasban? Tud beszélni az emberekkel Nagy szeme van Világító, piros orra van Tud repülni Következő kérdés 8/10 kérdés Hol játszódik Andersen „A kis gyufaárus lány” című története? Hóval borított városi utcán karácsonykor Grinch barlangjában Tengerparton nyáron Erdőben a Diótörő világában Következő kérdés 9/10 kérdés Miért szeretett volna a kis fenyőfa nagy lenni a mesében? Hogy karácsonyfává válhasson Hogy elrejthesse a kincseket Hogy árnyékot adjon a madaraknak Hogy az erdei állatoknak otthont adjon Következő kérdés 10/10 kérdés Mi különleges a rendíthetetlen ólomkatonában? Tud repülni Egy varázslatos diót kap Piros orra van Csak egy lába van Eredmények

Címlapkép: Getty Images

