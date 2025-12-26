2025. december 26. péntek Karácsony, István
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Beautiful long hair woman in grey homewear is reading book on red cushion in front of Christmas tree. Christmas and holidays concept.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a karácsonyi történeteket? Tedd próbára magad, hány pontot érsz el a 10-ből!

Pénzcentrum
2025. december 26. 18:02

A karácsonyi mesék tele vannak varázslattal, különleges szereplőkkel és felejthetetlen pillanatokkal. De vajon emlékszel, ki volt Ebenezer Scrooge, melyik mese főszereplője a mágikus baba, vagy miért különleges Rudolf, a rénszarvas? Tedd próbára a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a klasszikus karácsonyi történeteket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól ismered a karácsonyi történeteket? Tedd próbára magad, hány pontot érsz el a 10-ből!

1/10 kérdés
Ki a főszereplő Charles Dickens „Karácsonyi ének” című történetében?
Bob Cratchit
Ebenezer Scrooge
Fezziwig
Tiny Tim
2/10 kérdés
Melyik mesében játszik központi szerepet egy mágikus, karácsonyi figura?
A fiú, akit Karácsonynak hívtak
Diótörő
Karácsonyi ének
A Grinch
3/10 kérdés
A „A fiú, akit Karácsonynak hívtak” című történetben mi különleges a fiúban?
Karácsony napján született
Megmenti a Grinch karácsonyát
Egy varázslatos diót kap ajándékba
Szeret a hóemberrel beszélgetni
4/10 kérdés
Hol játszódik a Diótörő története főként?
Egy havas erdőben
Egy kisvárosi utcán
Az északi sarkon
Egy karácsonyi bálban
5/10 kérdés
Mit szeret a Grinch legkevésbé?
Dalolást
Havat
Karácsonyt
Cukrot
6/10 kérdés
Melyik történetben szerepel a Télapó segítőjeként egy kis lény, aki az ajándékokat készíti?
A Karácsonyi Manó
Diótörő
A fiú, akit Karácsonynak hívtak
Karácsonyi ének
7/10 kérdés
Mi a különleges Rudolfban, a rénszarvasban?
Tud beszélni az emberekkel
Nagy szeme van
Világító, piros orra van
Tud repülni
8/10 kérdés
Hol játszódik Andersen „A kis gyufaárus lány” című története?
Hóval borított városi utcán karácsonykor
Grinch barlangjában
Tengerparton nyáron
Erdőben a Diótörő világában
9/10 kérdés
Miért szeretett volna a kis fenyőfa nagy lenni a mesében?
Hogy karácsonyfává válhasson
Hogy elrejthesse a kincseket
Hogy árnyékot adjon a madaraknak
Hogy az erdei állatoknak otthont adjon
10/10 kérdés
Mi különleges a rendíthetetlen ólomkatonában?
Tud repülni
Egy varázslatos diót kap
Piros orra van
Csak egy lába van
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #játék #ünnep #kultúra #szórakozás #karácsonyi étel #kvíz #hagyomány #mese #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:28
17:01
16:30
16:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025. december 26.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
2025. december 25.
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 26. péntek
Karácsony, István
52. hét
December 26.
Karácsony 2. napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 16:01
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 13:48
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Agrárszektor  |  2025. december 26. 17:07
Különleges dolog történt az égen karácsonykor: ilyet ritkán látni