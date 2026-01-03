Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kérdéssorok kitöltése nemcsak arról szól, hogy kicsit megdolgoztassuk az agyunkat, új dolgokat tanuljunk, hanem arról is, hogy szórakozzunk. Ezért a mai kvíz során elsőre talán egyszerűnek tűnő, ám valójában trükkös kérdések várnak. Akadnak köztük furcsa tények, félrevezető állítások és számos érdekesség is. Te hány kérdésnél ugrasz be a trükknek? Teszteld, mennyi pontot érsz el a 10-ből a mai vicces kvíz során!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez! 1/10 kérdés Milyen állatról kapta a nevét a Kanári-szigetek? kígyó kutya énekesmadár majom Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik az év leghosszabb hónapja Magyarországon 2025-ben? október december augusztus január Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen néven született Blaha Lujza? Borúzs Ilona Penczi Mária Reindl Ludovika Spitzer Gyöngyi Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik nem egy létező filmparódia címe az alábbiak közül? Drakula halott és élvezi Idaho James és megfojtott viking mocsara Űrgolyhók Robin Hood, a fuszeklik fejedelme Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik idézet híresült el Winston Churchill-szállóigeként (bár nagy valószínűséggel a német propaganda terjesztette el)? "Csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam." "Életünk legszomorúbb vonása az, hogy a tudomány gyorsabban gyűjti az információkat, mint a társadalom a bölcsességet." "Adjanak valakinek egy kérdőíves lapot, és hazudni fog." "A statisztika olyan, mint a bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja." Következő kérdés 6/10 kérdés Hányszor hangzik el a "balatoni nyár" kifejezés a KFT Balatoni nyár című slágerében? 7 19 12 3 Következő kérdés 7/10 kérdés Mit "kergetnek" le a dombról egy verseny keretében, melyet az 1800-as évek óta rendeznek meg az angliai Cooper-hegyen? nagyra nőtt tököket hatalmas szénabálákat sajtkorongot újonnan készült hordókat Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik egy J. R. R. Tolkien könyveiben előforduló karakter, és nem egy IKEA-szék márkaneve az alábbiak közül? Flintan Celeborn Loberget Rosentorp Következő kérdés 9/10 kérdés Hány évig tartott a 100 éves háború? 72 100 116 95 Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen gúnynevet kapott az első magyar nemes, aki pottyantós vécét építtetett magának? deszkánfosó lécenszékelő polconszaró pallóntojó Eredmények

Címlapkép: Getty Images

