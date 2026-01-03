2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Group of teenage girls laughing using mobile phone on street at city
Kvíz

Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!

Pénzcentrum
2026. január 3. 17:59

A kérdéssorok kitöltése nemcsak arról szól, hogy kicsit megdolgoztassuk az agyunkat, új dolgokat tanuljunk, hanem arról is, hogy szórakozzunk. Ezért a mai kvíz során elsőre talán egyszerűnek tűnő, ám valójában trükkös kérdések várnak. Akadnak köztük furcsa tények, félrevezető állítások és számos érdekesség is. Te hány kérdésnél ugrasz be a trükknek? Teszteld, mennyi pontot érsz el a 10-ből a mai vicces kvíz során!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!

1/10 kérdés
Milyen állatról kapta a nevét a Kanári-szigetek?
kígyó
kutya
énekesmadár
majom
2/10 kérdés
Melyik az év leghosszabb hónapja Magyarországon 2025-ben?
október
december
augusztus
január
3/10 kérdés
Milyen néven született Blaha Lujza?
Borúzs Ilona
Penczi Mária
Reindl Ludovika
Spitzer Gyöngyi
4/10 kérdés
Melyik nem egy létező filmparódia címe az alábbiak közül?
Drakula halott és élvezi
Idaho James és megfojtott viking mocsara
Űrgolyhók
Robin Hood, a fuszeklik fejedelme
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik idézet híresült el Winston Churchill-szállóigeként (bár nagy valószínűséggel a német propaganda terjesztette el)?
"Csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam."
"Életünk legszomorúbb vonása az, hogy a tudomány gyorsabban gyűjti az információkat, mint a társadalom a bölcsességet."
"Adjanak valakinek egy kérdőíves lapot, és hazudni fog."
"A statisztika olyan, mint a bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja."
6/10 kérdés
Hányszor hangzik el a "balatoni nyár" kifejezés a KFT Balatoni nyár című slágerében?
7
19
12
3
7/10 kérdés
Mit "kergetnek" le a dombról egy verseny keretében, melyet az 1800-as évek óta rendeznek meg az angliai Cooper-hegyen?
nagyra nőtt tököket
hatalmas szénabálákat
sajtkorongot
újonnan készült hordókat
8/10 kérdés
Melyik egy J. R. R. Tolkien könyveiben előforduló karakter, és nem egy IKEA-szék márkaneve az alábbiak közül?
Flintan
Celeborn
Loberget
Rosentorp
9/10 kérdés
Hány évig tartott a 100 éves háború?
72
100
116
95
10/10 kérdés
Milyen gúnynevet kapott az első magyar nemes, aki pottyantós vécét építtetett magának?
deszkánfosó
lécenszékelő
polconszaró
pallóntojó
Címlapkép: Getty Images
#szórakozás #kérdések #kvíz #általános műveltségi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:35
18:10
17:59
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
4
2 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
5
1 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 18:10
Újabb részletek az elfogott venezuelai diktátorról: képet is közöltek róla, ide viszik most Madurót
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 16:04
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
Agrárszektor  |  2026. január 3. 17:07
Figyelmeztetik a magyarokat: veszélyesek lehetnek ezek a tavak itthon