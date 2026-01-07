2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Kvíz

Kvíz: Lelkes gazdi vagy, mindent tudsz a kutyákról? Ismerd fel a híres fajtákat képek alapján!

Pénzcentrum
2026. január 7. 18:02

Több mint tízezer éve élünk együtt leghűségesebb társállatainkkal, a kutyákkal, melyeknek immár számtalan különböző fajtáját ismerjük. A kutyatenyésztők, fajtanemesítők szorgos munkájának köszönhetően ma már rendkívül változatos megjelenésű és méretű házőrzők, vadászkutyák, pásztorkutyák és ölebek közül választhatunk házi kedvencet. A Pénzcentrum mai állatos kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon mennyire ismered a leghíresebb kutyafajtákat: lássuk, hányat ismersz fel képek alapján!

1/10 kérdés
Mi a neve a képen látható kutyafajtának?
A French Bulldog standing in a woodland setting with leaves on the ground
angol bulldog
francia bulldog
mopsz
bullterrier
2/10 kérdés
Melyik nagytestű kutyafajtát ábrázolja a fénykép?
Dog breed Tibetan Mastiff on the grass
bernáthegyi
kaukázusi juhászkutya
tibeti masztiff
skót juhászkutya
3/10 kérdés
Hogy hívják a fotón látható ölebet?
red small german spitz runs and hunts in the autumn park. symbol of the year 2018
palotapincsi
csivava
bichon havanese
pomerániai törpespicc
4/10 kérdés
Melyik kutyafajta látható a képen?
A smiling Boxer dog running outdoors on green grass on a sunny day.
dobermann
boxer
bullmasztiff
pittbull
5/10 kérdés
Melyik kistestű kutyafajta látható a képen?
Beautiful happy dog.
törpeuszkár
törpeschnauzer
yorkshire terrier
mopsz
6/10 kérdés
Mi a neve a fényképen látható kutyafajnak?
Chinese crested dog dressed in a sweater on a walk in the woods. Outdoor photo
cocker spániel
angol agár
prágai patkányfogó
kínai meztelen kutya
7/10 kérdés
Melyik kutyafajtát ábrázolja a fénykép?
A smiling Welsh Corgi wearing a bandana sits on a shaded bridge in a park on a sunny afternoon.
corgi
beagle
véreb
tacskó
8/10 kérdés
Melyik magyar kutyafajta látható a fotón?
komondor
mudi
magyar vizsla
puli
9/10 kérdés
Hogy hívják a fényképen látható kutyafajtát?
It is a portrait of a furry chow chow with his blue tongue out. It is a orange furry chow-chow and the picture was taken outdoors with natural light.
csau csau
dán dog
skót juhászkutya
perzsa agár
10/10 kérdés
Mi a neve a képen látható kutyafajtának?
Alaskan Malamute dogs in Khao Kho District, Thailand
szamojéd
husky
alaszkai malamut
border collie
Címlapkép: Getty Images
