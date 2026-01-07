Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint tízezer éve élünk együtt leghűségesebb társállatainkkal, a kutyákkal, melyeknek immár számtalan különböző fajtáját ismerjük. A kutyatenyésztők, fajtanemesítők szorgos munkájának köszönhetően ma már rendkívül változatos megjelenésű és méretű házőrzők, vadászkutyák, pásztorkutyák és ölebek közül választhatunk házi kedvencet. A Pénzcentrum mai állatos kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon mennyire ismered a leghíresebb kutyafajtákat: lássuk, hányat ismersz fel képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Lelkes gazdi vagy, mindent tudsz a kutyákról? Ismerd fel a híres fajtákat képek alapján! 1/10 kérdés Mi a neve a képen látható kutyafajtának? angol bulldog francia bulldog mopsz bullterrier Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik nagytestű kutyafajtát ábrázolja a fénykép? bernáthegyi kaukázusi juhászkutya tibeti masztiff skót juhászkutya Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják a fotón látható ölebet? palotapincsi csivava bichon havanese pomerániai törpespicc Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik kutyafajta látható a képen? dobermann boxer bullmasztiff pittbull Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kistestű kutyafajta látható a képen? törpeuszkár törpeschnauzer yorkshire terrier mopsz Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a neve a fényképen látható kutyafajnak? cocker spániel angol agár prágai patkányfogó kínai meztelen kutya Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik kutyafajtát ábrázolja a fénykép? corgi beagle véreb tacskó Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyar kutyafajta látható a fotón? komondor mudi magyar vizsla puli Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják a fényképen látható kutyafajtát? csau csau dán dog skót juhászkutya perzsa agár Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a neve a képen látható kutyafajtának? szamojéd husky alaszkai malamut border collie Eredmények

Címlapkép: Getty Images

